Защитим по всему миру интересы ЛГБТ, коренных народов и инвалидов... Байден озвучил новую внешнеполитическую доктрину США

08:25 05.02.2021

"Америка вернулась"

Джо Байден определил контуры американской внешней политики на ближайшее будущее

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"Коммерсантъ" от 05.02.2021, 01:44

Президент США Джо Байден нанес первый визит в ключевое американское ведомство. Он выбрал не Пентагон и не ЦРУ, а Государственный департамент - что лишний раз подчеркивало его предвыборное обещание "вернуть Америку во главу глобального стола" именно с помощью дипломатии. Обращаясь к работникам ведомства, Джо Байден выступил с широкой "программной речью", очертившей контуры внешней политики США на годы вперед.



"Возвращение Америке ее места в мире",- в черновом варианте календаря американской администрации, раздобытом CNN, именно эта фраза описывает приоритеты на февраль: то есть, поясняет телеканал, последний месяц зимы должен быть посвящен внешнеполитическим устремлениям. До начала февраля, впрочем, "внешнеполитических" действий уже хватало: президент Байден поговорил с несколькими иностранными главами государств - в том числе с президентом России Владимиром Путиным, а новоутвержденный госсекретарь Энтони Блинкен комментировал зарубежную повестку, в том числе ситуацию в России. В последние дни, ознаменовавшиеся судебным процессом над российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным и митингами на улицах российских городов, его слова в адрес Москвы звучали особенно часто.



Как Джо Байден определился с друзьями и врагами

Собственно, именно господин Блинкен "презентовал" Джо Байдена аудитории и нации. "Сегодня я произношу слова, которые приносят мне большое удовольствие: президент Байден, вице-президент Харрис, добро пожаловать в Госдепартамент",- начал недавно утвержденный госсекретарь. Он рассказал, что более двух десятков лет видел, как Джо Байден работал в разных столицах, посещал дипломатов и солдат и всегда защищал интересы. "Могу сказать без тени сомнения: за всю историю президентства ни у кого не было такого уровня внешнеполитической экспертизы, как у Джо Байдена. Где бы он ни был, он отстаивал принцип американского лидерства и защищал американские ценности",- рассказал господин Блинкен, найдя хорошие слова и для вице-президента Харрис.



"В дни беспрецедентных глобальных испытаний как никогда важно, чтобы США снова вели мир за собой, ведь он не организуется сам собой и не решит важнейших проблем",- поведал госсекретарь, подчеркнув, что дипломатия необходима для борьбы с пандемией, изменением климата и авторитаризмом, и во главу внешней политики необходимо поставить благополучие простых американских граждан. Когда кафедру обработал антисептиком специально обученный человек, к ней подошел Джо Байден.



Начав с похвалы в адрес Энтони Блинкена, президент довольно быстро перешел к делу. "Я хочу, чтобы мир услышал: Америка вернулась. Америка вернулась! Дипломатия вернулась, вернулась в центр нашей внешней политики. Как я говорил в своей инаугурационной речи, мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы преодолеть вчерашние кризисы, нет - а чтобы побороть сегодняшние и завтрашние",- начал глава государства.



У "сегодняшних и завтрашних кризисов" почти сразу нашлось конкретное определение.

"Американское лидерство должно дать ответ на новые проблемы вроде усиливающегося авторитаризма - включая растущие амбиции Китая бросить вызов США и усилия России по подрыву нашей демократии. Нам нужны ответы на новые кризисы от пандемии до изменения климата и распространения ядерного оружия, и кризисы эти могут быть разрешены только нациями, работающими сообща",- обозначил приоритеты администрации демократ.



"Мы не справимся в одиночку. Прежде всего мы должны начать с дипломатии, основанной на самых оберегаемых демократических ценностях: защиты свободы, продвижение возможностей, поддержка универсальных прав, уважение к власти закона и достоинству каждого человека. Это основной принцип нашей мировой политики, нашей мирового могущества. Это наш неисчерпаемый источник силы, неизменное американское преимущество",- поведал глава государства. Закончив с довольно пространным идеологическим вступлением, он перешел к насущным проблемам.



"Последние несколько дней мы тесно взаимодействовали с нашими союзниками и партнерами, чтобы заняться ситуацией с военным переворотом в Бирме",- заявил господин Байден, призвав военных Мьянмы отдать захваченную силой власть, отпустить задержанных активистов и чиновников, снять ограничения на работу СМИ и воздержаться от насилия. В противном случае путчистам обещаны "последствия", претворить в жизнь которые США обещают вместе с союзниками.



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Затем речь зашла о России. "Будучи лидером в дипломатии, мы должны также взаимодействовать с нашими противниками и конкурентами дипломатическими методами, когда это отвечает нашим интересам и укрепляет безопасность американского народа. Поэтому вчера США и Россия согласились продлить договор СНВ-III еще на пять лет, чтобы сохранить единственный договор по ядерной безопасности между нашими странами,- начал Джо Байден. - Между тем, я ясно дал понять президенту Путину - в манере крайне отличной от манеры моего предшественника - что закончилось время, когда США не замечали агрессивных действий России, вмешательства в выборы, кибератак, отравлений собственных граждан.



Мы не будем стесняться увеличивать давление на Россию, защищая наши ценности и наш народ".



Он также пообещал, что будет противодействовать России вместе с союзниками и "другими партнерами с сообразным мышлением". "Политически мотивированная отправка Алексея Навального в тюрьму и попытки подавить свободу самовыражения и права на мирные митинги вызывают ощутимое опасение и у нас, и у международного сообщества. Господин Навальный как и все российские граждане обладает правами в соответствии с конституцией России. Он пострадал из-за того, что выводил на свет коррупцию, и потому должен быть немедленно отпущен",- подвел итог "российской части" президент Байден.



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После этого внимание главы государства сместилось на Китай, который Джо Байден назвал "самым серьезным противником". "Мы дадим отпор экономическим злодеяниям Китая, его поползновениям на права человека, интеллектуальную собственность и систему глобального управления. Но мы готовы работать с Пекином тогда, когда это отвечает американским интересам",- пообещал он.



Также глава государства коснулся вопроса борьбы с изменением климата, а затем пообещал, что министр обороны Ллойд Остин займется пересмотром американского военного присутствия в мире, чтобы оно отвечало интересам внешней политики и национальной безопасности. Пока этот пересмотр будет идти, вывод войск из Германии приостановят. Также США прекратит поддержку войны в Йемене, которую ведет Саудовская Аравия, однако поможет королевству защищаться от нападений со стороны Ирана.



Наконец, речь зашла о правах человека: президент анонсировал резкое увеличение квот на беженцев в страну и заявил, что США займутся отстаиванием прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом.

"Когда мы по всему миру защищаем права женщин и девочек, представителей ЛГБТ, коренных народов, людей с инвалидностью, людей всякой этнической и религиозной принадлежности, мы также защищаем эти права для наших детей здесь, в Америке. Америка более не может позволить себе отсутствовать на мировой арене",- торжественно объявил господин Байден. "Наша администрация готова надеть на себя мантию и вновь вести за собой. Спасибо всем вам. Пусть Господь благословит вас, защитит наших солдат, наших дипломатов, наш экспертов по развитию и всех американцев, которым грозит вред. Спасибо!" - завершил он речь.



Алексей Наумов