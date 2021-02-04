 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЗеФюрер. Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского, - А.Манчук
08:34 05.02.2021

Андрей Манчук
политолог
4 февраля 2021,
Украинский президент Владимир Зеленский санкционировал отключение трех нелояльных телеканалов – "112 Украина", ZIK и NewsOne. Они связываются с именем политика Виктора Медведчука, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая как раз накануне обошла в рейтингах популярности правящую президентскую партию "Слуга народа". И неожиданное решение главы украинского государства может стать вехой на плохо заасфальтированной дороге современной украинской истории.

Важно понимать: оппозиционность заблокированных каналов была весьма и весьма условной. Пресловутые "рупоры Медведчука и Кремля" на самом деле послушно повторяли официальные нарративы украинской государственной пропаганды. Однако они все-таки позволяли себе умеренную критику власти – рассказывая про повышение коммунальных тарифов, дискриминацию русского языка и заигрывание с наиболее одиозными ультраправыми. А также высказывались против внешнего вмешательства во внутреннюю политику, которое бесцеремонно позволяют себе старшие западные "партнеры" Зеленского.

Этот цензурный акт стал беспрецедентным для тридцатилетней истории независимой Украины. Офис президента проигнорировал все возможные нормы конституции и действующих законов. Ликвидация каналов объясняется санкциями против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, на которого зарегистрированы оппозиционные медиа. У Зеленского даже не посчитали нужным заручиться обязательным в таких случаях решением суда – потому что не располагали сколько-нибудь реальными обоснованиями для блокировки телеканалов.

Постановление о санкциях оперативно провели через послушную структуру Совбеза – причем его членам раздали на подпись заранее приготовленное решение. А журналист Алексей Романов быстро установил, что этот документ был подготовлен Службой безопасности Украины.

Владимир Зеленский сделал то, на что так ни разу и не решились его предшественники – не только трусоватый нерешительный Янукович, но даже изображавший из себя ястреба Порошенко. При этом "слуга народа" не посчитал нужным объясниться с украинскими избирателями, которые обнаружили на привычных частотах темный телеэкран. Его первое послание на тему запрета телеканалов было демонстративно написано на английском и напрямую адресовалось покровителям из Вашингтона.

Фото: Стрингер/РИА Новости
"Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", – написал у себя в "Твиттере" украинский президент.

Посольство США на Украине тут же одобрило эти меры репрессивной цензуры – заявив, что Вашингтон выступает за решительное противодействие "злонамеренному влиянию России". А дипломаты из украинского представительства в Евросоюзе доверительно сообщили, что официальный Брюссель тоже относится к этой ситуации с пониманием и сочувствием. Так что Зеленскому не грозят никакие санкции за нарушение свободы слова или притеснения оппозиции.

"Зеленский сделал то, что почему-то не сделал Петр Порошенко. Наконец-то пророссийские каналы на Украине получили то, что они давно заслужили. Это – враги, это – агенты России. Призываю коллег не принимать на работу никого из тех, кто работал на Россию. Слава Соединенным Штатам Америки! Смерть всем врагам!" – радостно комментирует события бывший российский журналист Айдер Муждабаев, особо подчеркивая, что за подавлением украинских каналов стоят усилия новой американской администрации.
Мощная поддержка со стороны Запада практически открыто направляет антиконституционные действия Зеленского, который прекрасно знает, что американское посольство является основным источником власти в унизительно зависимом постмайданном государстве. Украинскому президенту нечего терять – его вчерашние избиратели массово разочаровались в "слуге народа", который сумел обмануть их буквально по каждому пункту своих предвыборных обещаний. А попытки переломить эти настроения с помощью хорошо поставленного самопиара больше не приносят бывшему шоумену желательных результатов.

Согласно только что опубликованным данным всеукраинских опросов Киевского международного института социологии, 91% украинцев поддерживают вспыхнувшие сейчас протестные акции против повышения коммунальных тарифов, свыше 55% жителей Украины выступают за роспуск правительства и парламента, а 47% респондентов требуют отставки не оправдавшего доверия президента. И у Зеленского пытаются выправить положение за счет узурпации властных полномочий – привычно игнорируя мнение обманутого народного большинства.

Помимо внешней поддержки, президент опирается на спецслужбы и тесно связанные с ними ультраправые группировки, которые помогают преследовать и подавлять представителей оппозиции. Служба безопасности Украины приступила к зачистке и дискредитации оппозиционных каналов в "Телеграме", дежурно обвиняя их в работе на российскую пропаганду. А представители "Национального корпуса" блокировали офис одного из закрытых телеканалов, раздавая бесчисленные угрозы "совкам" и "вате".

Член ультраправой организации С14 Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, вообще поблагодарил президента Зеленского за блокировку "пророссийских" телеканалов. "Мы – черный отряд Зеленского", – написал он, перефразируя цитату из популярной немецкой песни тридцатых годов прошлого века. На днях Медведько открыл в пригороде Киева кафе для националистов, и чувствует себя при нынешней власти даже лучше, чем при Петре Порошенко.

Все это лишь начало. Растеряв прежнюю популярность, на которой выстраивалась общественная легитимность президента Зеленского, украинские власти сделали ставку на введение тотальной цензуры в информационном пространстве Украины, зачищая ее от критики, которая будет приравниваться к преступной пропаганде Кремля. Украинское правительство обратилось к сервису Youtube с требованием заблокировать аккаунты запрещенных телеканалов – и есть информация, что подобные меры могут быть предприняты против популярного медиаэксперта Анатолия Шария. А в парламенте поставят на голосование скандальный закон о СМИ, который позволит власти заблокировать последние оппозиционные сайты и социальные сети – вдобавок к уже запрещенным "Одноклассникам" и "ВКонтакте".

Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая заметно усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Зеленского ставят на привычную триаду "армія, мова, віра", рассчитывая погасить социальное недовольство с помощью национализма. Что создает реальные предпосылки для новой эскалации насилия на востоке страны, с самыми непредсказуемыми последствиями для будущего Украины.

Источник - vz.ru
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