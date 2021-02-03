 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Протечка в мембрану. "Хвосты" кыргызского Джеруя не опасны (сказанному - верить?)
08:56 05.02.2021

5 февраля 2021, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Sensor Group завершила обследование Джеруя. Хвостохранилище признано безопасным

Международная компания Sensor Group завершила изучение хвостохранилища на месторождении Джеруй. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОсОО "Альянс Алтын".

Компанию наняли специально, чтобы проверить целостность мембраны для дополнительного обеспечения экологической безопасности хвостохранилища. Сначала его изучала российская компания - ООО "Гео-Сервис". Методом электропрофилирования она выявила два участка в ложе хвостохранилища, которые нуждались в дополнительном укреплении. Сейчас все недостатки устранены. Технический отчет по работам представлен для изучения в Госэкотехинспекцию 25 января 2021 года. Кроме того, "Альянс Алтын" наняла международную компанию Sensor Group (Словакия) для дополнительного изучения хвостохранилища.

Sensor Group - мировой лидер по тестированию хвостохранилищ и выявлению утечек в мембранах.

В период тестирования были проведены исследования дефектов мембраны, уложенной под защитным слоем и на открытых участках каналов. Компания использовала метод электроразведки, собственные технологии и оборудование SENSOR DDS Mobile и Sensor MIT для выявления мелких дыр и порезов. В процессе работы выявлено 26 дефектных мест, которые были сразу устранены.

"Мы обращаем особое внимание на экологическую безопасность и поэтому продолжим мониторить участок хвостохранилища от начала эксплуатации и до конца всего периода разработки. Для этого будут привлекаться иностранные эксперты, специализирующиеся на проверке и мониторинге подобных объектов", - подчеркнули в ОсОО "Альянс Алтын".

Отметим, что технологии, которые применяет при производстве золота разработчик Джеруя, обеспечивают практическую безопасность укладываемых на хвостохранилище отходов фабрики (кеков). Особенности полусухого складирования отходов таковы, что при них земля хвостохранилища защищена пятью слоями. Ведь на уплотненный грунт основания хвостохранилища укладывается 20-сантиметровый выравнивающий слой песчаного грунта, далее застилается экологичный геотекстиль российского производства, сверху стелется геомембрана толщиной два миллиметра австрийского производства, затем снова геотекстиль. Все это тщательно уплотняется защитным слоем грунта толщиной 50 сантиметров, отсыпаемого из обломочных грунтов. Такая технология обеспечивает безопасность всего хвостохранилища.

"Согласно классификатору опасных отходов в редакции от 20 июня 2019 года № 342, отходы ЗИФ "Джеруй" отнесены к самому безопасному, пятому классу. Применяется полусухое складирование: кеки имеют остаточную влажность до 20 процентов. А уложенная на дно хвостохранилища геомембрана полностью исключает дренаж остаточной влажности, а также осадков (от дождей) - вода через пруд возвращается на ЗИФ, и тем самым забор воды из реки предельно сокращен", - объясняют специалисты компании.

Источник - 24.kg
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