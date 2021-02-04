 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосМайдан. Протест слит. Затишье перед... чем именно? - А.Иванов
15:58 05.02.2021

Протест слит. Затишье перед... чем именно?
Алексей Иванов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Поздравил собеседника с вступлением в должность, выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

"В связи с затронутой Э. Блинкеном ситуацией вокруг А. Навального Министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации. Обратил внимание госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур. С. В. Лавров подтвердил, что российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран. Э. Блинкен проявил готовность к организации экспертного диалога по этим вопросам. Министр и госсекретарь высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин. Достигнута договоренность о поддержании постоянных рабочих контактов", - гласит сообщение российского МИДа.

Сразу по окончании этого "конструктивного разговора" последовало заявление начальника сети региональных штабов Навального Леонида Волкова о приостановке незаконных акций протеста.

"ФБК*, точнее сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции. Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени [и выборах в Госдуму]. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - сказал Волков в эфире YouTube-канала "Навальный Live". И вообще, по словам бородатого афериста (вещающего из-за кордона), "волну протеста надо заканчивать на высокой точке".

Итак, мы обрели затишье. Исчерпан (на сей момент) тактический ресурс либероппов и - Вашингтон приказал притормозить. "Американцы провели с Волковым воспитательную беседу. Вопрос в другом - что Блинкен выторговал у Лаврова для Навального?", - спрашивает ТГ-канал "Байки из Спасской Башни".

Одновременно в Москву прилетел глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, ранее потребовавший от российских властей "немедленно освободить" Навального и возжелавший посетить блогера. 2 февраля пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности такой встречи, заметил: "Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной. Это не наша прерогатива. Не мы принимаем такие решения. Такие решения принимают следователи, судьи в разных ситуациях по-разному". Вечером 4 февраля официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова сказала ТАСС, что решение о свидании осужденного с главой европейской дипломатии будет принято Симоновским райсудом на общих основаниях.

ТГ-канал "Кремлевский Саентолог": "Ну вот и начались первые поблажки. Сквозят, сквозят либеральные "лучи поддержки". Сейчас пустят европейских ходоков. Потом сами аккредитуют зарубежные СМИ на апелляцию. А потом и вовсе пересмотрят приговор на условный, и Навальный снова полетит кататься на слонах и проедать халявные биткоины. Так, что ли, получается?".

Нет. Мавр сделал свое последнее дело, мавр по сути никому не нужен. Мнение политтехнолога Марата Баширова: "Продали Навального, а вместе с ним и сотни осознанных или глупых демонстрантов. Что-то я в шоке. Для всех, кто еще мог сгореть на этом костре - это благо, пусть и с оттенком разочарования, но цинизм кураторов поражает". Короче, Навальному придется отправиться на зону. Надолго.

Либералы постарше вроде Глеба Павловского теперь даже не думают скрывать, что посадка Навального – плановая, она должна дать толчок к развитию оппозиционной повестки в ином ключе. Лешу принесли в жертву. Может, в качестве утешительного приза Нобелевскую премию "русскому Манделе" вручат (и то не факт, при столь живописных конкурентах, типа Black Lives Matter, г-жи Тихановской и безумной Греты).

Ради чего (кого) сливают "лидера российской оппозиции"? Ради будущей фазы раскачки, новых организационных форм и нового лидера, который по замыслу американской Демпартии и местных сислибов вылупится в течение 2021 года.

Разговоры о преемничестве в лице Юлии Навальной призваны играть роль дымовой завесы. Ну, объявит о "продолжении дела мужа", снискает ряд восторженных публикаций от зильбертрудов-рубинштейнов, блеснет на паре европейских конференций, и все. Внешним и внутренним бенефициарам смуты делать ставку на Юлю просто глупо.

ТГ-канал "Тот самый олень" еще несколько дней назад отмечал, что главные события начнутся в виде "осенне-зимней протестной волны", гораздо более мощной, "и вот тогда именно во второй части этой пьесы - на сцене появятся основные действующие лица и герой протеста. И придут они не с улицы из клокочущей толпы или из детского кружка Навального, а из тиши кабинетов власти и финансовых корпораций". В соответствии с данным сценарием, Навальный - "только разрушитель, бригадир демонтажа системы, реальную же политическую ставку Запад будет делать на другую фигуру - архитектора - более статусную и ресурсную, имеющую прочные связи с Западом. Вы еще увидите, как в ходе кульминации протестов и провоцирования турбулентности внутри системы из рукава достанут джокера, который и будет реальным претендентом на власть, поддерживаемым коллективным Западом".

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире ВГТРК 3 февраля: "Мы получим Навального с точностью до наоборот. Я думаю, мы получим нового Ельцина, возможно с национал-патриотическим уклоном, может быть с левым уклоном, но такого же разрушителя". ТГ-канал "Национальный курс": "Уже очевидно, что Навальный отыгранная партия. Массы за ним не пойдут, роль Гуайдо он тоже не вытянул. Говорят, что Юля Навальная может пойти в большую политику по примеру Тихановской, но это тоже слабый вариант, слишком сильная аналогия напрашивается с Белоруссией, да и женщина-президент пока не пользуется популярностью у широких масс в России. Тут, с одной стороны, нужна фигура помощнее, а главное - поресурснее. Она должна иметь некую легитимность и поддерживаться прозападной элитой (да, дело в элите, если бы не поддержка элиты и конкретных олигархов никакой Болотной и Сахарова не было бы в 2011-2012 гг.). А с другой, она должна быть относительно новой для российской аудитории... И здесь мы согласны с политологом Евстафьевым. Новый разрушитель России будет либо псевдопатриот, либо левак, у либерала сегодня шансов нет. А кто по вашему мнению подошел бы на роль нового разрушителя России?".

***

Ладно, пока насладимся тишиной. И шоковым состоянием слитых хомячков. Которые, зажав в ручонках смартфоны, истово верили в штурм Кремля через неделю-другую. У революционных инфантилов в одночасье отобрали игрушку под названием "Прекрасная Россия Будущего". Трудно представить сплошную боль, царящую в чатах "штабов Навального". Московский активист Антон Сметанников: "Невероятно, Волков все слил, какого хрена тогда люди в разных городах в ОВД весь день сидели, другие сейчас в спецприемниках сидят?! Чтобы Леонид все слил?!". Питерский активист Марк Позняк: "Знаете что, Навальный, Соболь, Волков и Юлия Навальная, идите-ка вы все на ***!!! Тысячи людей из-за вас получили штрафы, по 10-15 суток и более, уволены с работы и прочее, а вы, *****, что-то решили закончить на высокой ноте!". Барнаульская активистка Мария Мотузная, недавно вернувшаяся из Литвы: "Даже писать ниче не хочется по этому поводу. Я все. Больше тема митингов мне неинтересна. 50 уголовных дел из-за митингов, по которым люди могут сесть на реальные сроки - и они тоже до лета подождут? Или на них плевать? ****, а я так **** рвала за эти митинги в соцсетях, что легко могла получить статью за координацию или призыв, и типа я готова была к этому. Верила в этот протест. В *****! Все. Я ***** это в рот все. Больше ни на один митинг я не выйду. ***** такой протест!". Некоторые уже сделали единственно доступные для них выводы: "Волков - агент Кремля!", "Навальный - агент Кремля!". Либертарианец №1 Михаил Светов в Twitter: "Короткий тейк о произошедшем. ФБК проиграли, и Россия проиграла. Завтра в ролике разверну... Сейчас тоскливо".

* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Источник - Завтра
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