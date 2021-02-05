Манифест трангендерной демократии, - Ю.Борисов

18:05 05.02.2021

ЮРИЙ БОРИСОВ | 05.02.2021 |



Принцип американской исключительности и образ "сияющего града на холме" – в центре политики Байдена



Символично, что первая речь нового американского лидера по вопросам внешней политики прозвучала в здании, носящем имя Гарри Трумэна – президента США, развязавшего холодную войну с Советским Союзом.



Ознакомившись с внешнеполитическим посланием нового президента США Джо Байдена, я пришел к выводу, что в целом этот спич выдержан в традиционном для американских политиков стиле восторженных эпитетов, щедрых посулов и великодержавного нарциссизма.



Квинтэссенция речи президента Джозефа Байдена будто списана с архивных бумаг предыдущих президентов: Америка должна быть великой, как никогда, и на меньшее мы не согласны! Глобальное могущество США – альфа и омега внешней политики Байдена, ее архимедов рычаг.



Байден и Харрис



Фото: REUTERS/Kevin Lamarque



И, конечно, эта политика будет направлена на "защиту самых заветных демократических ценностей Америки: свободы, возможностей, всеобщих прав, уважении верховенства закона и уважении достоинства каждого человека".



Как именно "защита демократических ценностей" понимается новым хозяином Белого дома, в последние дни демонстрирует Украина, где американское посольство, следуя указаниям уже новой администрации, приветствовало факт отключения от эфира "инакомыслящих" телеканалов.



То же самое и в самих США, где две недели назад новый президент без обиняков квалифицировал инакомыслящих американцев, выразивших свое несогласие с итогами сомнительных выборов, как бунтовщиков, мятежников и "внутренних террористов", потребовав жестко пресекать их действия.



При этом Байден, говоря о "российских усилиях по подавлению свободы выражения мнений и мирных собраний" и формулируя отношение к России в целом, сделал центральным пунктом своей риторики подрывную деятельность западной агентуры в нашей стране. Этим он практически исчерпал тему понимания новой американской администрацией будущих отношений с Москвой. В том же ключе следует понимать и призывы президента США "вдохнуть новую жизнь" в военно-политические союзы Америки, острие которых направлено против РФ.



Совершенно очевидно, что новая американская администрация по-прежнему намерена придерживаться двух противоположных логик, что известно как политика двойных стандартов (политическое двуличие). Принцип американской исключительности и образ "сияющего града на холме", небожители коего призваны повелевать прочими обитателями планеты, остаются в центре "мира по-американски", который собирается утверждать Байден.



В качестве первого объекта для показательной демократической порки он выбрал актуальную в последние дни Мьянму (Бирму), которой в категорических выражениях предписано срочно исправиться: "Бирманские военные должны отказаться от власти, которую они захватили, освободить адвокатов, активистов и чиновников, которых они задержали, отменить ограничения на телекоммуникации и воздержаться от насилия".



Итак, в том смысле, что принцип невмешательства во внутренние дела других государств существует не для США, ничего нового Байден не открыл.



При этом он полностью оправдал опасения тех знакомых с Америкой специалистов, которые предсказывали, что новая администрация в целях укрепления своего достаточно шаткого положения может пойти на радикальные шаги по социально-демографической перестройке американского общества в интересах тех групп населения, которые составляют избирательную базу пришедших сейчас к власти.



Интересы среднего класса и американских "рабочих семей" Байден поставил гораздо ниже интересов трансгендеров, ЛГБТ-сообщества, мигрантов и цветных. И это не небрежность спичрайтеров нового американского президента, это суть "нового курса". Главная цель – превратить Америку в максимально удобную площадку для безраздельного господства стоящих за Байденом (и над Байденом) финансово-экономических группировок транснационального типа.



Вот места его речи, достойные цитирования:



"И чтобы еще больше восстановить наше моральное лидерство, я также издаю президентскую записку агентствам, чтобы оживить наше лидерство в вопросах ЛГБТ-сообщества и сделать это на международном уровне. Вы знаете, мы позаботимся о том, чтобы дипломатия и иностранная помощь работали над продвижением прав этих людей, в том числе путем борьбы с криминализацией и защиты ЛГБТК-беженцев и лиц, ищущих убежища…



Через несколько часов после вступления в должность я подписал указ, отменяющий ненавистный, дискриминационный запрет для мусульман; отменил запрет на трансгендеров, служащих в наших вооруженных силах…



Мы предприняли шаги по борьбе с системным расизмом и бедствием превосходства белых в нашей собственной стране. Расовое равенство будет не просто вопросом для одного отдела в нашей администрации, это должно быть делом всего правительства…"



Последний пункт этих посулов обнажает суть того иррационального, противоречащего здравому смыслу ментального начала, которое сегодня восторжествовало в Америке. "Цветовая дифференциация штанов" из советского киношедевра "Кин-дза-дза" в ее американском варианте в виде сортировки людей не по их достоинствам, талантам, опыту, но по цвету кожи или половым склонностям – это последняя инстанция перед падением общества в самую глубокую из пропастей: в бездну ненависти к иному, античеловечности, невежества и заквашенного на этих ядовитых составляющих "обыкновенного фашизма".



И это не просто декларация о намерениях! Сегодня в Голливуде выбраковывают сценарии фильмов, если там нет ЛГБТ-тематики или представителей нацменьшинств. А министру обороны США предписано устранить расовые и гендерные "диспропорции" в армейских рядах.



Нормальный, не больной "толерантностью" человек сочтет это махровым идиотизмом. Однако тут железная логика, отвечающая интересам тех, кто захватили в США высшую власть, рассчитывая сделать ее безраздельной. Именно такая абсолютная власть – главная предпосылка диктатуры самого мракобесного, нацистского развода.



И больше всего лицемерие байденовской речи проявилось там, где он выступил в защиту "свободной прессы". "Мы считаем, что свободная пресса – это не противник; скорее, она необходима. Свободная пресса необходима для здоровья демократии".



Слышать про "здоровье демократии" от президента, пришедшего к власти благодаря тому, что "свободная пресса" была придавлена кулаком стоящих за ним могущественных теневых сил, – это, согласитесь, нечто!



Таковы некоторые идеологические "зарубки на память", касающиеся манифеста трансгендерной демократии.



Манифест если что-то и показал, то лишь то, что Америка верна себе в твердокаменной вере в собственную исключительность и в "праве" силой навязывать остальному миру свои представления о должном. И если это не унылая буффонада престарелого политического клоуна, а нечто более серьезное, то перед нами проблема, решать которую предстоит всем. В том числе другой Америке. Вполне в духе высказывания самого Байдена, который ненароком подсказал: "Мы должны встретить новый момент времени, ускоряющий и усиливающий глобальные вызовы... противопоставить свою волю генерирующей эти вызовы злой воле. На это способны только страны, работающие вместе и сообща. Мы не можем сделать это в одиночку".



К этим словам нечего добавить.