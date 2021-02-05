Зоя и сволочи. Почему подвиг Зои Космодемьянской никак не дает покоя либер-ливеру, - А.Соколов

18:19 05.02.2021 Зоя и сволочи

Почему подвиг Зои Космодемьянской никак не дает покоя нашим либералам

Андрей Соколов

05.02.2021



Проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма - с такой просьбой обратилось Российское военно-историческое общество (РВИО) в Генеральную прокуратуру.



В обращении указано, что Невзоров 3 февраля в эфире "Эхо Москвы", комментируя выход нового фильма "Зоя", сказал буквально следующее: "Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ".



"Учитывая значительную аудиторию радио "Эхо Москвы", [...> считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма. - Прим. ред.)", - сказано в документе.



Зоя Космодемьянская, как напоминает РВИО, выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого было приказано "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог".



Высказывания Невзорова, считает РВИО, изложены в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига Космодемьянской и в конечном итоге - "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах"".



Авторы обращения просят Генпрокуратуру "провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации" и привлечь его к уголовной ответственности по пункту 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса.



Этот пункт предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.



Диагноз для либералов



Подвиг Зои Космодемьянской уже давно не дает либералам покоя. Бурный скандал вспыхнул в 2016 году, когда либеральный карикатурист А. Бильжо назвал русскую героиню "шизофреничкой". Этот в прошлом врач-психиатр, популярный в либеральной тусовке своими ерническими карикатурами, опубликовал на портале The Insider в рубрике "Диагноз недели с доктором Бильжо" следующий материал: "Сейчас я расскажу страшную, крамольную вещь, которая взорвет интернет и меня, но, слава богу, я сейчас нахожусь далеко. Я читал историю болезни Зои Космодемьянской, которая хранилась в архиве психиатрической больницы им. П.П. Кащенко. В этой клинике не раз лежала до войны Зоя Космодемьянская, она страдала шизофренией. Об этом знали все психиатры, которые работали в больнице, но потом ее историю болезни изъяли, потому что началась перестройка, стала просачиваться информация, и родственники Космодемьянской стали возмущаться, что это оскорбляет ее память, -писал Бильжо, - Когда Зою вывели на подиум и собирались повесить, она молчала, хранила партизанскую тайну. В психиатрии это называется "мутизмом": она просто не могла говорить, так как впала в "кататонический ступор с мутизмом", когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит… Это была клиника, а не подвиг давно болевшей шизофренией Зои Космодемьянской".



Как объявил тогда Бильжо - народная героиня Зоя Космодемьянская, повешенная гитлеровцами, никакая не героиня, а… "шизофреничка", и то, что она совершила в тылу у немцев, никакой не подвиг, а - "клиника".



При этом сразу в писаниях Бильжо всех особенно поразила одна деталь: модное ныне словечко "подиум". Зою немцы вывели, как пишет Бильжо, на "подиум", словно речь идет о манекенщице на конкурсе красоты!



Гнусное заявление Бильжо вызвали тогда настоящую бурю гнева, а историки и эксперты единодушно опровергли домыслы экс-психиатра. "У музея информации о том, что Зоя находилась на лечении в Кащенко, нет. Мы читали эту статью и не согласны с этим. У Зои был менингит, и она проходила лечение, но никаких психических заболеваний у нее не было. Мы возмущены такой статьей и такой информацией", - заявила, стараясь соблюдать политкорректность, директор музея Зои Космодемьянской в подмосковной деревне Петрищево Ольга Полякова. Она призвала привлекать осквернителей имен героев к ответственности за клевету.



Подлые сплетни про Зою Космодемьянскую стали запускать сразу после краха СССР, когда либеральная братия принялась с остервенением свергать с пьедесталов всех наших героев войны: Александра Матросова, летчика Гастелло, 28 панфиловцев…



В 1991 году в газете "Аргументы и факты" была опубликована статья некого А.Жовтиса "Уточнения к канонической версии", где автор опровергал некоторые обстоятельства ареста Зои.



Либералы подхватили эти домыслы, и вот теперь их снова начинает мусолить Невзоров, который уже давно славится своими остервенелыми русофобскими высказываниями.



История подвига



Между тем история подвига Зои хорошо известна. 31 октября 1941 года комсомолка Зоя Космодемьянская в качестве добровольца была зачислена в диверсионную школу. Группа, в которую она вошла, во время действий в тылу противника понесла тяжелые потери. Сама Зоя была схвачена гитлеровцами 28 ноября 1941 года при попытке поджога сарая в деревне Петрищево, который использовали расквартированные в населенном пункте гитлеровцы.



Зою подвергли зверским пыткам, но она не выдала палачам никакой информации, даже настоящее имя свое скрыла, назвавшись Таней. Она стала первой из женщин - Героев Советского Союза, удостоенных этого звания в годы Великой Отечественной войны.



На казнь девушка шла с гордо поднятой головой и вовсе не молчала "в ступоре", как цинично лгут либералы. Когда Зою подвели к виселице, которую они считают "подиумом", 18-летняя девушка крикнула:"Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть - это мое достижение".



Немецкий офицер на нее замахнулся, но она продолжала: "Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен". Немецкий офицер злобно заорал. Но Зоя отважно продолжала: "Русь! Советский Союз непобедим и не будет побежден".



Потом она сама встала на ящик. Немец стал надевать на нее петлю, и тогда Космодемьянская крикнула уже с петлей на шее: "Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят".



Вот как все обстояло на самом деле, а не так, как подло лгут сегодня Невзоров и его подельники, занятые реабилитацией нацизма...



Цель – разрушить национальное самосознание



Но зачем и почему они это делают? Циничное унижение памяти о народной героини – лишь одно из звеньев в цепи той целенаправленной политики по разложению национального самосознания народа, которую проводят доморощенные либералы.



Превознося "западные ценности", они пытаются доказать, будто в нашей стране вообще не было и не могло быть никаких героев, что вся история России – одна лишь грязь, преступления, и всяческие мерзости.



Да, минувшая война была страшной трагедией, да, в ней было всякое, но это нисколько не умаляет величия подвига героев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Глумиться над священной памятью павших – чудовищное преступление и за него виновные должны ответить.



Омерзительное заявление Невзорова не случайно появилось в печати именно сегодня. И дело не только в вышедшем на днях фильме, посвященном подвигу Зои Космодемьянской. Надо думать, что Невзоров приурочил свой очередной циничный пасквиль еще и к приговору, вынесенному на днях Алексею Навальному, которому московский суд изменил условный приговор за мошенничество на реальный срок. Ведь именно его либералы считают сегодня своим героем. А если у них герой - мошенник, лжец и агент западных разведок на содержании, то понятно, такие настоящие герои России, как наша Зоя, попросту мозолят этим негодяям глаза.



Бильжо, как известно, удалось за свой подлый выпад отделаться легким испугом, под суд он не попал. Остается надеяться, что теперь наша Фемида не будет столь снисходительна.



Быков: существуют разные породы людей…



И ответить должен не только Невзоров. Почему прокуратура до сих пор не заинтересовалась, например, недавними высказываниями писателя Дмитрия Быкова, назвавшего Гитлера "освободителем" Ленинграда и выступившим сторонником теории расового превосходства.



Говоря на днях о последних митингах в поддержку Навального, Быков дошел до того, что объявил сторонников Путина "расово неполноценными". "С этим нельзя ничего сделать, -ерничал этот либерал, -существуют разные породы людей, как и разные породы собак, и никакими уговорами нельзя превратить охотничью собаку в левретку, а чихуахуа - в ньюфаундленда. Человек выбирает Путина или Навального не в силу воспитания или опыта, а в силу своей антропологии".



Как отметили в этой связи комментаторы, Быков явно цитирует немецкого антрополога-расиста Ганса Гюнтера. Тот тоже любил ссылаться на наблюдения заводчиков породистых собак, и был первым, кто заметил, что именно в бедных кварталах Англии и Германии спросом пользуются шляпы маленького размера, так как у простых, "нерукопожатных" людей, менее развит мозг и соответственно - маленькие головы.



Да, в нашей стране - свобода слова. Но есть законы, который запрещают реабилитацию нацизма, оскорбление ветеранов войны, и ведение пропаганды теории расовой неполноценности. Пришло время, когда те, кто считают, что им все дозволено, должны наконец за свои преступления дать ответ.



Кстати, Навальный сегодня вызван в суд, чтобы ответить за клевету на ветерана войны. Источник - stoletie.ru

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