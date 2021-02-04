Мирзиеев учредил "Международный фонд имени Навои" (1 млрд сумов из госбюджета ежегодно)

19:05 05.02.2021

Постановлением президента создан Международный общественный фонд имени Алишера Навои. Он будет заниматься изучением жизни и наследия поэта, а также популяризацией его произведений, в том числе за рубежом.



Постановлением президента Шавката Мирзиеева от 4 февраля создан Международный общественный фонд имени Алишера Навои. Документ опубликован УзА.



Фонд создается для изучения жизни, творчества и научного и литературного наследия Алишера Навои, популяризации в Узбекистане и зарубежных странах произведений поэта и увековечения его памяти.



Согласно документу, фонд будет заниматься переводом на иностранные языки произведений Алишера Навои и их изданием, а также помогать литераторам и ученым, которые исследуют наследие поэта.



Ежегодно 9 февраля - в день рождения Алишера Навои - будут проводиться международная конференция и "Навоийские чтения".



Источниками формирования средств фонда определены средства Фонда развития узбекского языка при Кабинете министров (1 млрд сумов ежегодно), международные гранты и благотворительные пожертвования.