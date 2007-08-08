 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.02.2021
20:00  В Ходженте откроют "Таджикско-узбекский университет"
19:19  Чиновника от филологии Туймебаева "избрали" ректором КазНацуниверситета (экс-КазГУ)
19:05  Мирзиеев учредил "Международный фонд имени Навои" (1 млрд сумов из госбюджета ежегодно)
18:19  Зоя и сволочи. Почему подвиг Зои Космодемьянской никак не дает покоя либер-ливеру, - А.Соколов
18:05  Манифест трангендерной демократии, - Ю.Борисов
16:27  Казахстан взволновала новость об увеличении количества новорожденных, выброшенных молодыми матерями, - Гульбахрам Кургулина (интервью)
15:58  РосМайдан. Протест слит. Затишье перед... чем именно? - А.Иванов

09:07  Девочки дозреют. В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет
08:56  Протечка в мембрану. "Хвосты" кыргызского Джеруя не опасны (сказанному - верить?)
08:54  Экс-главу ВерхСуда Киргизии Калиеву будут сажать?
08:36  Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану, - Игорь Караулов
08:34  ЗеФюрер. Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского, - А.Манчук
08:25  Защитим по всему миру интересы ЛГБТ, коренных народов и инвалидов... Байден озвучил новую внешнеполитическую доктрину США
08:15  Шавкат Мирзиеев - журналистам: "Не бойтесь, за вами стоит президент" (узб-юмор)
08:12  О водно-энергетических проблемах ЦентрАзии. Как найти выход из противоречий, - В.Прохватилов
08:11  Израиль пугает появлением "исламской атомной бомбы", - Д.Седов
08:08  В Киргизии обойдутся без премьер-министра. Жапаров укрепляет президентскую власть, - В.Панфилова
03:27  Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
03:24  Очистительный кризис, - Сергей Караганов
00:27  Христианское наследие и геополитический выбор Турции, - С.Стремидловский
00:16  Казахстан хочет купить турецких ударных беспилотников. Бомбить кыргызов?
00:01  Зеленский в своем раболепии превзошел Порошенко, - С.Князев
Четверг, 04.02.2021
19:40  За растыр рентген-аппаратов задержана глава Управздрава Мангистауской области Казахстана Жамал Жаманбаева
19:32  Депутата КырПарламента Жумалиева ("ошмяк", партия "Бир Бол") закрыли в СИЗО. Оказался мошенником и аферистом
18:27  "Золотой голос" Казахстана Димаша Кудайбергена объявили "потомком кыргызов"
18:25  "Мы наблюдаем раскол общества и элит", - Назарбаев прозрел
17:21  Китайская ядерная дубина для Америки страшнее российской, - В.Скосырев
16:36  РосПремьер Мишустин прилетел в Алматы. В программе саммита ЕАЭС...
16:04  В Сурхандарье взят под стражу блогер Отабек Саттори, критикующий власти
15:50  "Дайте работу". Беспорядки на узбекском Алтыарыкском НПЗ
15:49  Вашингтону нужен вентиль от "Северного потока-2"
15:42  На похороны самого богатого уйгура планеты (А.Ибрагимова) слетелась в Токмок вся кыргызская "знать"
15:27  В центр Ташкента воткнут "комплекс Истиклол" - "в честь 3000-летней истории узбекской государственности"
14:48  Запад обеспокоен массовыми арестами стамбульских студентов, а вот Сарбоннских - нет...
13:56  Удар рогом.. В Монголии начали производить футбольные мячи из кожи яка
13:55  Times: ИИ технологично расправится с Человечеством. Вот как может начаться третья мировая война
12:10  Русофобия разорила железные дороги Латвии. А как все хорошо начиналось...
12:05  Где-где - в Караганде! КазДепутаты предложили возродить ссылку как вид наказания
11:58  Нет непотизму и кумовству! Брата КырПремьера Марипова уволили из районных акимов
11:38  Игры разума. Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине
11:31  Кого атакуем? МО Казахстана разработало госпрограмму модернизации КазАрмии
11:28  Тупик имени Трампа. Контроль над вооружениями – рифы и отмели американской политики, - В.Козин
11:25  Канал в Баткене отдали Таджикистану? В КырПарламенте опять "пограничная" истерика
10:45  Харама нет! Российские мусульмане не нашли ничего запретного в составе вакцины "Спутник V"
10:39  За военным переворотом в Бирме может стоять Китай, - Foreign Policy
10:31  Лижем имидж. У КазПреза Токаева новая (страшненькая) советница по PR - Маржан Акимжанова
10:29  Турция заключила тайную сделку по производству рос-вакцины "Спутник V", - Bloomberg
09:35  Химические атаки. Удастся ли в Казахстане побороть рынок синтетических наркотиков?
08:59  "Греем Грефа?": Кыргызские мастера в Крыму ждут выплат от Сбербанка России
08:18  Пекин может дать Израилю средство давления на США, - Игорь Субботин
07:15  Социальный протест или госизмена? О митингах в поддержку Навального, - Виктор Пироженко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Чиновника от филологии Туймебаева "избрали" ректором КазНацуниверситета (экс-КазГУ)
19:19 05.02.2021

Ректоров избрали в двух национальных университетах

Ректоров избрали в Казахском национальном университете им. аль-Фараби (КазНУ) и Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ), сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил общественный деятель Мурат Абенов на своей странице в Facebook.

Решением Республиканской комиссии избрано два ректора Национальных университетов: 1) КазНУ - Туймебаев Ж.К.; 2) ЕНУ - Сыдыков Е.Б., - написал он.

Жансеит Туймебаев ранее занимал должность заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Ерлан Сыдыков - ректора Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

------------------------

ТУЙМЕБАЕВ Жансеит Кансеитулы
/ /
[08.07.1958 - ..]
Род. в с. Кайнар Алгабасского района Южно-Казахстанской области. Казах.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980), "Филолог"
Московский государственный социальный университет (2000), "юрист"
Кандидат филологических наук (1987);
Доктор филологических наук (2008);
Профессор по специальности языкознание;
Почетный доктор Университета Ниде Турецкой Республики (2014)

Ассистент, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1980-1993);
Первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки МИД РК (1993-1994);
Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (1994-1997);
Консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан (1997-1999);
Генеральный Консул Республики Казахстан в Турецкой Республике (г. Стамбул) (1999);
Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (1999-2004);
Советник Президента Республики Казахстан - Шеф протокола Президента Республики Казахстан (03.2004-02.2006);
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (01.02.2006-01.2007);
Министр образования и науки Республики Казахстан (01.2007-09.2010);
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике (10.2010-10.2016);
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (03.2011-10.2016);
Аким Южно-Казахстанской области (07.10.2016-06.2018);
Аким Туркестанской области (20.06.2018-26.02.2019)

с 28.02.2019 - зав. секретариатом - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Прочие должности:

· Председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ (25.06.2007-2010);

· Заместитель Председателя Попечительского совета международного казахско-турецкого университета им. Яссауи (2007-1010);

· Председатель совета директоров АО "ННТХ "Парасат" (11.2008-11.2010);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Партийная принадлежность:
Член НДП "Нур Отан" (с 08.08.2007);
Председатель областного филиала партии "Нур Отан" Южно-Казахстанской области (10.2016);
Председатель Туркестанского областного филиала партии "Нур Отан" (с 07.2018)

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (11.2005)

награды:
ордена: Құрмет (2003), Парасат (2011)
медали "10 лет Астане" (2008), "20-летие независимости РК" (2011), "20-летие Конституции РК" (2015)

· Награды: турецкой Ассоциации бизнесменов и промышленников за "особый вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Турцией" (2011), международной платформы по развитию туризма Турции (TÜTAP) за "особые успехи в международных отношениях" (2011)

Научные, литературные труды, публикации:

· Труды: "Историческая грамматика казахского языка" (Алматы, 1985), "Лексикология современного языка (Алматы, 1986), "Индикативные формы глагола в казахском языке" (Алматы, 1991), "Казахский язык" (Алматы, 1991), "Казахский язык: Грамматический справочник" (Алматы, 1996), "Казахстан - Турция: 5 лет дружбы и сотрудничества" (Анкара, 1996), "Один год Президента" (Астана, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), "Государственный протокол Республики Казахстан" (Астана, 2004), "Практическое руководство по государственному протоколу Республики Казахстан" (Астана, 2004), "Историческая грамматика казахского языка" (Алматы, 2005), "Казахстан" (Москва, 2006), "Казахско-монгольские лексические параллели: Материалы к этимологическому словарю казахского языка" (Москва, 2005), "Проблема анлаутных губных согласных в алтайских языках (Ревизия фонетического закона Рамстедта - Пеллио) (Москва, 2005), Становление и развитие алтайской теории и алтаистики (Түркістан, 2006), История тюрко-казахско-монгольских этноязыковых взаимоотношений (Алматы, 2008), "Теоретические принципы и критерии историко-генетического разграничения тюркско-монгольских лексических параллелей" (Астана, 2008), "Актуальные проблемы исследования языков Центральной Азии. Туранский языковой союз" (Кокшетау, 2009), "Актуальные аспекты реформы образования в Республике Казахстан" (Астана, 2010), "Гениальный ученый - ориенталист современности " К 80-летию алтаиста-тюрколога А. Рона-Таша // Алтаистика и тюркология, 2011, "Казахстан. Основные вехи" (Анкара, 2011, на турецком языке), "Казахстан: Экономика. Деловой мир. Инвестиционные возможности" (Анкара, 2012, на турецком языке), "Казахстан-Турция: стратегическое сотрудничество высшего уровня" (Анкара, 2013, на казахском и турецком языках), "Казахстан-Турция: 20 лет дружбы и сотрудничества" (Анкара, 2013, на казахском и турецком языках), "Морфологическая система памятников древнетюрского языка" (Астана, 2013), "Историко-лингвистические основы алтаистики" (Астана, 2013), "Введение в алтаистику" (Астана, 2013), "Введение в тюркскую филологию" (Астана, 2013), "Язык тюркских письменных памятников" (Астана, 2013), "Современные тюркские языки" (Астана, 2013), "Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков" (Астана, 2013).

Жена: Енсибаева Жанат Рахметжановна
Дети: дочь - Эльдана (1992); сын - Эльнар (1995)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612541940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года №500
- Сенат принял Закон о расширении рыболовной зоны на Каспии
- А. Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития г. Алматы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года №31
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет подвел итоги своей работы за 2020 год
- Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+
- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  