Чиновника от филологии Туймебаева "избрали" ректором КазНацуниверситета (экс-КазГУ)

19:19 05.02.2021

Ректоров избрали в двух национальных университетах



Ректоров избрали в Казахском национальном университете им. аль-Фараби (КазНУ) и Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ), сообщает zakon.kz.



Об этом сообщил общественный деятель Мурат Абенов на своей странице в Facebook.



Решением Республиканской комиссии избрано два ректора Национальных университетов: 1) КазНУ - Туймебаев Ж.К.; 2) ЕНУ - Сыдыков Е.Б., - написал он.



Жансеит Туймебаев ранее занимал должность заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.



Ерлан Сыдыков - ректора Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.



------------------------



ТУЙМЕБАЕВ Жансеит Кансеитулы

/ /

[08.07.1958 - ..]

Род. в с. Кайнар Алгабасского района Южно-Казахстанской области. Казах.



Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980), "Филолог"

Московский государственный социальный университет (2000), "юрист"

Кандидат филологических наук (1987);

Доктор филологических наук (2008);

Профессор по специальности языкознание;

Почетный доктор Университета Ниде Турецкой Республики (2014)



Ассистент, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1980-1993);

Первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки МИД РК (1993-1994);

Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (1994-1997);

Консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан (1997-1999);

Генеральный Консул Республики Казахстан в Турецкой Республике (г. Стамбул) (1999);

Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (1999-2004);

Советник Президента Республики Казахстан - Шеф протокола Президента Республики Казахстан (03.2004-02.2006);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (01.02.2006-01.2007);

Министр образования и науки Республики Казахстан (01.2007-09.2010);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике (10.2010-10.2016);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (03.2011-10.2016);

Аким Южно-Казахстанской области (07.10.2016-06.2018);

Аким Туркестанской области (20.06.2018-26.02.2019)



с 28.02.2019 - зав. секретариатом - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана.



Прочие должности:



· Председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ (25.06.2007-2010);



· Заместитель Председателя Попечительского совета международного казахско-турецкого университета им. Яссауи (2007-1010);



· Председатель совета директоров АО "ННТХ "Парасат" (11.2008-11.2010);



· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)



Партийная принадлежность:

Член НДП "Нур Отан" (с 08.08.2007);

Председатель областного филиала партии "Нур Отан" Южно-Казахстанской области (10.2016);

Председатель Туркестанского областного филиала партии "Нур Отан" (с 07.2018)



Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (11.2005)



награды:

ордена: Құрмет (2003), Парасат (2011)

медали "10 лет Астане" (2008), "20-летие независимости РК" (2011), "20-летие Конституции РК" (2015)



· Награды: турецкой Ассоциации бизнесменов и промышленников за "особый вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Турцией" (2011), международной платформы по развитию туризма Турции (TÜTAP) за "особые успехи в международных отношениях" (2011)



Научные, литературные труды, публикации:



· Труды: "Историческая грамматика казахского языка" (Алматы, 1985), "Лексикология современного языка (Алматы, 1986), "Индикативные формы глагола в казахском языке" (Алматы, 1991), "Казахский язык" (Алматы, 1991), "Казахский язык: Грамматический справочник" (Алматы, 1996), "Казахстан - Турция: 5 лет дружбы и сотрудничества" (Анкара, 1996), "Один год Президента" (Астана, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), "Государственный протокол Республики Казахстан" (Астана, 2004), "Практическое руководство по государственному протоколу Республики Казахстан" (Астана, 2004), "Историческая грамматика казахского языка" (Алматы, 2005), "Казахстан" (Москва, 2006), "Казахско-монгольские лексические параллели: Материалы к этимологическому словарю казахского языка" (Москва, 2005), "Проблема анлаутных губных согласных в алтайских языках (Ревизия фонетического закона Рамстедта - Пеллио) (Москва, 2005), Становление и развитие алтайской теории и алтаистики (Түркістан, 2006), История тюрко-казахско-монгольских этноязыковых взаимоотношений (Алматы, 2008), "Теоретические принципы и критерии историко-генетического разграничения тюркско-монгольских лексических параллелей" (Астана, 2008), "Актуальные проблемы исследования языков Центральной Азии. Туранский языковой союз" (Кокшетау, 2009), "Актуальные аспекты реформы образования в Республике Казахстан" (Астана, 2010), "Гениальный ученый - ориенталист современности " К 80-летию алтаиста-тюрколога А. Рона-Таша // Алтаистика и тюркология, 2011, "Казахстан. Основные вехи" (Анкара, 2011, на турецком языке), "Казахстан: Экономика. Деловой мир. Инвестиционные возможности" (Анкара, 2012, на турецком языке), "Казахстан-Турция: стратегическое сотрудничество высшего уровня" (Анкара, 2013, на казахском и турецком языках), "Казахстан-Турция: 20 лет дружбы и сотрудничества" (Анкара, 2013, на казахском и турецком языках), "Морфологическая система памятников древнетюрского языка" (Астана, 2013), "Историко-лингвистические основы алтаистики" (Астана, 2013), "Введение в алтаистику" (Астана, 2013), "Введение в тюркскую филологию" (Астана, 2013), "Язык тюркских письменных памятников" (Астана, 2013), "Современные тюркские языки" (Астана, 2013), "Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков" (Астана, 2013).



Жена: Енсибаева Жанат Рахметжановна

Дети: дочь - Эльдана (1992); сын - Эльнар (1995)