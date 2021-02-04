В Ходженте откроют "Таджикско-узбекский университет"

20:00 05.02.2021

В Худжанде откроют новый таджикско-узбекский университет



В Таджикистане будет создан совместный таджикско-узбекский университет. Об этом сообщает "Авеста", ссылаясь на министра образования и науки РТ Мухаммадюсуфа Имомзода.



По его словам, предложение о создании совместного университета Таджикистана и Узбекистана поступило от Узбекского государственного университета.



"Мы изучили данное предложение. Совместный таджикско-узбекский университет будет создан на базе Худжандского госуниверситета", – подчеркнул министр.



М.Имомзода также сообщил, что подобные предложения поступают и из других стран, "и они также изучаются нами".



Как отметил министр, в прошлом учебном году в зарубежные ВУЗы поступили 3 тыс. граждан Таджикистана, и многие не смогли отбыть на места учебы в связи с пандемией коронавируса.



"В основном наши студенты поступили в ВУЗы Казахстана, Беларуси, России, Китая, Украины и Кыргызстана. В Украину и Беларусь студенты смогли выехать чартерными авиарейсами", – сообщил Мухаммадюсуф Имомзода