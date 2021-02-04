Евразийский межправсовет: почему разгорелись дискуссии вокруг рынка металлолома

20:59 05.02.2021

Айгюзель Кадир



Вопрос оборота лома и отходов черных и цветных металлов актуален для каждого государства-члена ЕАЭС, отметила Малкина



НУР-СУЛТАН, 5 фев - Sputnik. Страны ЕЭАС договорились провести дополнительные консультации по вопросу регулирования рынка металлолома. Об этом сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в ходе видеомоста информационного агентства Sputnik.



Экспорт лома – история вопроса

В рамках заседания Евразийского межправсовета развернулась дискуссия вокруг решений Коллегии, которыми меры регулирования экспорта лома в Казахстане и Беларуси признаны барьерами.



"Казахстаном установлено ограничение использования автотранспортных средств при вывозе лома. Мера является частью комплексной борьбы с теневым оборотом металлолома и абсолютно не противоречит Договору. Ежегодно теневой оборот лома влечет потери государственного бюджета в сумме более 3,5 миллиарда тенге (8,3 миллиона – Sputnik)", - приводит слова министра из кулуаров Евразийского межправсовета пресс-служба Минторговли.



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Дефицита сырья внутри Союза нет – ЕЭК

Аналитический обзор коллегии ЕЭК показал, что внутри ЕАЭС нет дефицита сырья, сказала Ия Малкина в ходе видеомоста информационного агентства Sputnik.



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"Безусловно, сегодня наблюдается определенная разница в ценах внутри каждого из государств-членов, в целом на рынке Союза и за пределами Союза. Для того чтобы не допустить отток этого ценного сырья государства-члены для себя определили, что все-таки определенные защитные меры принимать необходимо. Российская Федерация такими шагами уже идет", - сказала она.



Малкина продолжила, что в целом по ЕАЭС доля металлургии в структуре обрабатывающей промышленности за январь-ноябрь 2020 года составила порядка 27,8%.



Россия, Казахстан и Беларусь – основные страны ЕАЭС, где осуществляется сбор и заготовка металлолома, продолжила она.



"Мы можем сказать, что Россия сегодня является основным экспортером лома в Беларусь. В свою очередь Казахстан является экспортером лома в Российскую Федерацию… Вообще вопрос оборота лома черных и цветных металлов актуален для каждого государства-члена ЕАЭС", - сказала Малкина.

У каждой страны есть свои особенности оборота, отметила она.



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По ее словам, в Кыргызстане объемы металлолома полностью обеспечивают внутренний спрос, по сути, они могут служить базой для роста экспортных поставок.



В Беларуси, продолжила Малкина, наблюдается постоянный значительный дефицит лома из-за централизованного контроля за экспортными поставками лома.



В Армении из-за отсутствия прямого железнодорожного сообщения повышается себестоимость импортного сырья, указала она.



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"У России с одной стороны, обеспечивается внутренний спрос за счет собственной заготовки, но все-таки мы говорим о необходимости развития рыночных отношений в данной сфере. В разных федеральных округах в России наблюдается разный ценовой фактор в этом сырье. Для той части РФ, которая за Уралом, актуальным становится импорт из Казахстана", - добавила Малкина.



Страны ЕАЭС видят определенную проблему и понимают, что нужно решать ее централизованно, не уводя вопрос только в двусторонние отношения, сказала она.



"Но для того, чтобы обеспечить наиболее скоростное принятие решения, чтобы подтолкнуть к общему пониманию, главы правительств договорились, что тем не менее на первом этапе двусторонние консультации сохранятся, чтобы простимулировать в ближайшее время оборот данного сырья на рынке Союза", - заключила Малкина.



Позиция Казахстана по лому

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов отметил, что на сегодня все страны ЕАЭС применяют различные меры ограничения экспорта лома и отходов черных металлов.



"Например, в Беларуси для экспорта лома нужно получать специальное разрешение правительства. Армения и Кыргызстан ввели запрет на вывоз металлолома на полгода", - сказал он.



Казахстанская сторона считает, что удовлетворение внутреннего рынка оборота лома в ЕАЭС должно достигаться за счет перенаправления экспортных потоков на нужды перерабатывающих предприятий стран.



"Если есть дефицит на внутреннем рынке, то наши страны могут совместными усилиями сбалансировать рынок. Но если отдельные страны при наличии дефицита лома для загрузки своих предприятий продолжают его активно вывозить в третьи страны, то нет оснований требовать безусловных поставок лома от партнеров по ЕАЭС в ущерб их собственной промышленности", - заявил министр Султанов.

Он добавил, что лом Казахстана, Армении, Кыргызстана и Беларуси в основном потребляют предприятия России, а российский лом "уходит" в дальнее зарубежье.



По данным Минторговли Казахстана, Москва начала выставлять барьеры для экспорта своего лома в третьи страны: с 31 января на 180 дней введена в действие повышенная ставка экспортной таможенной пошлины на вывоз лома.



Стороны договорились провести дополнительные консультации как на пятерку, так и в двустороннем формате, в ходе которых страны должны договориться о внутренних балансах данного стратегического сырья.