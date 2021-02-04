КазПрез Токаев пытается уговорить индо-олигарха Миттала не тиранить каз-рабочих

21:01 05.02.2021

Токаев поручил Лакшми Митталу исключить неравенство зарплат среди рабочих

Также глава государства в очередной раз обсудил с представителем корпорации "АрселорМиттал" проблему экологии в районе промышленных предприятий



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Акорды.



Владелец металлургического комбината "АрселорМиттал Темиртау" проинформировал главу государства о результатах деятельности за 2020 год.



Глава государства отметил необходимость увеличения инвестиций в модернизацию и расширение производственных мощностей. Важной задачей должно стать освоение выпуска новых товаров для судостроения, автомобильной промышленности и электротехнического производства.



Шахтер пожаловался на условия работы в "АрселорМиттал" во время пандемии



Особое внимание участники беседы уделили планам компании по снижению выбросов в атмосферу, в том числе путем модернизации экологического оборудования на аглопроизводстве, конвертерах, коксохимическом производстве и ТЭЦ-2.



Касым-Жомарт Токаев поручил минимизировать случаи производственного травматизма, исключить неравенство размеров заработной платы иностранных и отечественных работников компании, говорится в сообщении.



Напомним, Токаев посещал комбинат "АрселорМиттал Темиртау" в ноябре 2020 года.



"АрселорМиттал Темиртау" - крупнейшее сталелитейное предприятие Казахстана, градообразующее предприятие города Темиртау в Карагандинской области. В то же время, завод является главным "поставщиком" вредных выбросов, значительно ухудшающих экологию города. При стечении метеорологических условий выброшенные в атмосферу вещества с завода оседают на территории города. Особенно ярко эта проблема видна зимой, когда в городе "выпадает" черный снег.



По последним данным, для решения проблемы выбросов комбинат планировалось перевести на природный газ за счет введенного в эксплуатацию газопровода "Сарыарка".