Пора начать доверять вакцинам из Китая и России, - New York Times

21:31 05.02.2021

5 февраля 2021 г.

Ачал Прабхала и Чи Йок Линг | The New York Times



"Пока самые богатые страны мира сражаются с нехваткой вакцин против Covid-19, некоторые из беднейших стран беспокоятся о получении вакцины в принципе. Однако решение обеих проблем может быть у всех на виду: вакцины из Китая и России, а вскоре, возможно, и из Индии", - пишут на страницах The New York Times Ачал Прабхала, индийский активист общественного здравоохранения, выступающий за более широкое распространение вакцины против Covid-19, и Чи Йок Линг, малазийский юрист, защищающий общественные интересы, которая в течение десяти лет работала над улучшением доступа к лекарствам в Китае.



"Китайские и российские вакцины изначально сбрасывались со счетов в западных и других мировых СМИ, отчасти из-за впечатления, что они уступают вакцинам, производимым Moderna, Pfizer-BioNtech или AstraZeneca. И это восприятие, как кажется, частично объяснялось тем фактом, что Китай и Россия являются авторитарными государствами, - отмечают они. - Но уже некоторое время накапливаются доказательства того, что вакцины из этих стран тоже работают хорошо. Ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал на этой неделе промежуточные результаты испытаний поздней стадии, показывающие, что эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 91,6%. Эти результаты подтвердили данные, обнародованные в середине декабря разработчиками вакцины, Центром Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций".



"ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Сербия, Марокко, Венгрия и Пакистан одобрили китайскую вакцину Sinopharm; по состоянию на середину января 1,8 млн человек в ОАЭ получили ее. Боливия, Индонезия, Турция, Бразилия и Чили одобрили и начали внедрение еще одной китайской вакцины от Sinovac. "Спутник V" будет распространяться более чем в десятке стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, - констатируют авторы. - Когда эти страны одобряли эти вакцины, они принимали информированные решения, основанные на данных о безопасности и эффективности, обнародованные китайскими и российскими производителями (большая их часть также была опубликована в рецензируемых научных журналах, таких как The Lancet и JAMA), или после проведения независимых собственных испытаний вакцины. Предполагать иное - значит сомневаться в способности или честности этих правительств, некоторые из которых имеют регуляторные системы здравоохранения, сопоставимые с системами в Соединенных Штатах или Европе".



"Перед лицом серьезной нехватки вакцин и задержек с поставками сейчас Франция, Испания и Германия начинают говорить о возможном заказе вакцин из Китая и России. Полуотчаяние, похоже, наконец, заставило их выступить против "предубеждения" против незападных вакцин, - подчеркивается в статье. - Но скептицизм сохраняется. Подозрения в отношении российской вакцины сохраняются в Иране, в отношении китайской вакцины - в Пакистане, в Кении и Южной Африке - в отношении обеих вакцин. (...)"



"В какой-то мере это понятно. Подчиненные собственным интересам кампании Китая и России, рекламирующие их вакцины, только усилили настороженность, особенно за рубежом. Китай и Россия также начали вакцинацию некоторых своих граждан в прошлом году без результатов эффективности клинических испытаний поздней стадии, или Фазы 3 (Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna были одобрены в Соединенных Штатах после получения промежуточных результатов испытаний фазы 3). Индия недавно сделала то же самое с вакциной Covaxin, разработанной Bharat Biotech, вызвав национальный фурор".



"Все три правительства встали на защиту подобных действий как чрезвычайных мер, необходимых для ускорения производства и распространения вакцин. Некоторым это объяснение может показаться неадекватным, но поступать так законно, и регулирующие органы на Западе также сокращают углы по той же причине (хотя и с большей прозрачностью), - указывают авторы публикации. - А теперь есть весомые данные о надежности китайских и российских вакцин (O Covaxin говорить так пока еще рано)".



Комментируя, что означают цифры эффективности вакцин и путаницу по этому поводу, которая породила сомнения в отношении некоторых вакцин, они поясняют, что "(...) протоколы испытаний различаются даже для одной и той же вакцины. Учитывая это, теперь представьте себе потенциал различий между результатами испытаний различных вакцин (...)".



(...) "Растущее количество свидетельств того, что китайские и российские вакцины надежны, следует воспринимать серьезно, и это следует сделать быстро, особенно с учетом проблем с поставками во всем мире. Большинство вакцин, производимых на Западе, уже закуплено богатыми странами: по состоянию на начало декабря, закуплена вся вакцина Moderna и 96% вакцины Pfizer-BioNTech (...). Судя по нашим данным о поставках, по состоянию на эту неделю, Gavi, вакцинный альянс, оценивает возможность отгрузки в течение первого квартала этого года только от 110 до 122 млн доз вакцины AstraZeneca и всего 1,2 млн доз от Pfizer-BioNTech - для всех 145 стран, подписавших договор с Gavi о получении вакцины против Covid-19", - говорится в статье.



"Более того, большинство крупных фармацевтических компаний на Западе сопротивляются лицензированию своих вакцин для незападных производителей (...). С другой стороны, согласно нашему последнему анализу данных, предоставленных аналитической фирмой Airfinity, Sinovac уже подписала сделки на экспорт в этом году более 350 млн доз своей вакцины в 12 стран; Sinopharm - около 194 млн доз в 11 стран; "Спутник V" - около 400 млн доз в 17 стран. Все три производителя публично заявили, что в 2021 году они будут иметь возможность производить до 1 млрд доз каждый. И все три лицензировали свои вакцины для местных производителей в нескольких странах".



"Так как же сделать эти вакцины желанными для большего числа людей, которые в них нуждаются? Один из способов - подвергнуть их официальной оценке международной организации, обладающей технической экспертизой. (...) ВОЗ поддерживает список "строгих регулирующих органов", которым она доверяет в отношении контроля качества - и это все европейские страны, плюс Австралия, Канада, Япония и США. Для остального мира ВОЗ проводит услугу предварительной квалификации. Теоретически это способ, с помощью которого вакцины, например, из Китая или России, могли бы попасть в один ряд с вакцинами Запада. На самом деле это трудоемкий и трудоемкий процесс, - отмечается в статье. - (...) Когда производитель вакцины не из списка ВОЗ подает заявку на предварительную квалификацию, ВОЗ проводит полную оценку с нуля, включая физический осмотр производственных объектов. ВОЗ одобрила вакцину Pfizer-BioNTech в конце 2020 года, менее чем через два месяца после того, как производители подали заявку на рассмотрение, и, как ожидается, в этом месяце будет принято решение по вакцинам Moderna и AstraZeneca. Китайские и российские вакцины все еще ждут своей очереди, хотя процесс их проверки был начат ранее".



"(...) Пора начать доверять вакцинам из других стран", - призывают авторы публикации.



Источник: The New York Times