Путин отрегулировал казачью службу в России

22:36 05.02.2021

Неси службу казак по уставу, по указу

Владимир Путин внес ряд изменений в некоторые президентские акты, которые касаются казачества



Игорь ЯКУНИН



Москва. Казачий патруль следит за порядком в аэропорту Домодедово.



Давнишний указ от 7 мая 2005-го "О порядке присвоения главных чинов не проходящим военную службу членам казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ в Российской Федерации" утрачивает силу.



А указ от 4 февраля 2021-го №69 призван совершенствовать механизм привлечения казаков к несению государственной или иной службы.



Так в новой редакции полпред президента в федеральном округе "согласовывает кандидатуры членов хуторских, станичных или городских казачьих обществ, входящих в в состав войскового казачьего общества, выдвинутые… на должность атамана войскового казачьего общества, действующего на территории субъекта РФ, расположенного в пределах федерального округа".



Подписанный Путиным указ призван совершенствовать механизм привлечения казаков к несению государственной или иной службы.



Чины - забота атамана Всероссийского казачьего общества. При согласовании с уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами. И на основании представления атамана войскового или окружного казачьего общества, не входящего в состав войскового казачьего общества.



Важен и такой аспект. Казаку, который на госслужбе уже получил классный чин, дипломатический ранг, воинское или спецзвание, это зачтется при присвоении чина в порядке, который определяет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами. Он же, по согласованию с Геральдическим советом при президенте, утверждает "описание предметов формы одежды, знаков различия по принадлежности к войсковым казачьим обществам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в РФ". А также порядок ношения формы одежды, утвержденной настоящим Указом. И он же утверждает и форму, и знаки различия по чинам членов тех окружных (отдельских) казачьих обществ, что в госреестр РФ внесены, но в состав войсковых казачьих обществ не входят.