Жизнь и судьба капитана Хайдара Каримова из Джизака, героически павшего в 42-м в боях за Донбасс

22:38 05.02.2021 История жизни и подвига зам.комполка 233 кп 79 кд капитана Каримова Хайдара



История жизни и подвига заместителя командира 233 кавалерийского полка 79 кавалерийской дивизии капитана Каримова Хайдара, погибшего в с. Ново-Криворожье на Донбассе 2 февраля 1942 года.



Каримов Хайдар родился 15 июля 1907 года в кишлаке Мулькамыш г. Джизак в семье батрака. Отец Хайдара батрачил на бая до самой смерти в 1915 году. На смышленого мальчишку обратил внимание рабочий железнодорожного клуба товарищ Иванов, который пожалел парня за его нищенское состояние и пристроил на работу при клубе истопником. Иванов и занимался воспитанием восьмилетнего Хайдара, подкармливал мальчика, обучал грамоте. Когда Хайдару исполнилось 11 лет, он пошел батраком к баю Рахматкулу, на которого работал пастухом.



В возрасте 13 лет Хайдар, не выдержав издевательства и избиений бая Рахматкула, наспех попрощавшись с матерью, сбежал в город Джизак. Голод и холод в тогдашнее время были широко распространены в Туркмении. В Джизаке Хайдар познакомился с инженером водной техники Клисториным, попросился к нему в подмастерье, был согласен работать просто за еду. Настойчивость парня и большое желание учиться убедили Клисторина взять Хайдара к себе. Так и жил мальчишка – днем работал, а вечерами Клисторин обучал Хайдара наукам, рассказывал о коммунистах и революционерах, что они борются с мировыми угнетателями простого народа.



Так и жил Хайдар в г. Джизак. С помощью Клисторина поступил в городскую школу. В 1923 году Хайдар Каримов стал комсомольцем и в конце 1925 года по рекомендации комсомольской ячейки поступил в военную школу имени Ленина в г. Ташкент, которую с отличием закончил в 1929 году. После окончания военной школы им. Ленина Хайдар был назначен командиром взвода кавалерийского эскадрона 7 Таджикской горно-кавалерийской Краснознаменной дивизии, которая дислоцировалась в г. Душанбе. Командование, видя старания молодого воина и его стремление, назначило его в 1933 году командиром эскадрона. В военном городке Сталинабада молодой командир познакомился с девушкой комсомолкой Ризолят, которая и стала его женой и матерью его детей.



С 22 по 25 сентября 1933 года на соревнованиях по конно-спортивным видам, которые проводились в дивизии, Каримов Хайдар на первенстве строевой командирской лошади занял второе место, и был премирован премией 250 рублей.



На дивизионных соревнованиях по повышенному конкуру и ИППИК среди командирского состава 8 октября 1934 года Каримов Хайдар занял 3-е место, и был награжден командованием дивизии серебряной цепочкой, в номинации за выездку лучшая командирская лошадь занял второе место, и был премирован патефоном.



В 1934 году окончил курсы повышения квалификации в г. Новочеркасск, и был назначен начальником полковой школы Таджикского горно-кавалерийского полка. 10 июля 1935 года на дивизионных соревнованиях в г. Сталинабад Таджикской ССР по боевой рубке со стрельбой Каримов занял второе место, и награжден командиром 7 ГККД именной мелкокалиберной винтовкой.



В 1938 году Каримов Хайдар стал членом партии большевиков, номер партийного билета 1359976. В 1937 году ему было присвоено воинское звание капитан. В 1938 году был уволен в запас и направлен на работу в школу № 19, где работал военруком до 16 июня 1939 года.



Следующее место, куда молодого коммуниста Каримова направила партия, было Республиканский комитет по физической культуре и спорту, где Хайдар работал инспектором конного спорта Таджикской ССР до 1940 года. Далее был переведен на должность начальника управления по автомотоспорту Республики Таджикистан, где и застало его известие о начале войны.



Как человек военный, Каримов Хайдар не мог находиться в тылу и сразу же пошел в Сталинабадский военкомат добровольцем. Так капитан Каримов попал в маршевый батальон, а оттуда как кавалериста его в августе 1941 года направили на формирование в 79-ю кавалерийскую дивизию в г. Ташкент. Соединение было многонациональным, оно состояло из русских, таджиков, казахов, украинцев, узбеков, туркменов, проживавших там и ранее служивших в Красной Армии. В составе дивизии были 228-й, 233-й, 239-й кавалерийские полки. Командовал 79-ой кавалерийской дивизией полковник Головский Василий Сергеевич. Так, получив должность заместителя командира 233-им кавалерийского полка, и начал свою фронтовую жизнь капитан Каримов Хайдар. Командовал 233-им кавалерийским полком майор Самойлов.



7 ноября 1941 года в 23:00 ч. 233-й кавалерийский полк выступил для погрузки в вагоны на железнодорожную станцию Ташкент-товарная. 8 ноября 1941 г. в 14:20 ч. первый эшелон 233-го кав. полка был погружен в вагоны и отправлен, последний эшелон отправлен в 21:00 ч. и следует к новому месту расположения – ж/д станция Красный Текстильщик Саратовской ж/д. 16 ноября 1941 года прибыли на ст. Красный Текстильщик, 17 ноября полк был переведен на ст. Нефтяная Саратовской ж/д и отправлен на ст. Донская Сталинградской области, где произвел разгрузку и расположился в селе Ильевка, хутор Зеленый к 24 ноября 1941 года.



21.12.1941 г. поступил приказ выступить на ст. Кривая Музга для погрузки и следования к новому месту сосредоточения ,куда и прибыли к 27.12.1941 г. После разгрузки на ст.Красноозерная Ворошиловградской обл. были расположены в н.п. Степной Яр.



10 января 1942 года был получен приказ выступить по маршруту Варваровка-Александровка-Радьковские Пески-Рубцова-Красный Оскол-Изюм в готовности к боевым действиям.



22 января 1942 г. на марше в районе Дмитриевка-Вернополье в 10:00 ч. полк подвергся удару авиации противника, в ходе которого понес потери: убито – 9 человек,ранено – 13, потери конского состава: убито 47 лошадей, ранено – 5, не найдено – 6. Убитые были захоронены в с. Дмитровка. Полк продолжил путь по маршруту, преследуя отходящего противника, маршем Архангельское-Богдановка-Мирная Долина-Червона Зирка, куда и прибыли 26 января, стали на отдых.



28 января 1942 г. в 19:00 ч. поступил приказ выступить по маршруту Червона Зирка-Криворожье-Новоберезовка-Артель 8-го съезда-Новогришинский, откуда вести наступление на Доброполье-Гришинский.



29 января в 03.00 ч. полк прибыл в место сосредоточения Новогришинский без 4-го эскадрона, где занял оборону. Противник – немцы, оборонявшие Водяное, куда наступал 134 кп



В 11:40 наша разведка обнаружила движение колонны пехоты противника из Гришино на Водяное, в 13:00 выявлено движение 8 вражеских танков с этого же направления



В 14:00 ч. 29.01.1942 г. танки противника вступили в бой и атаковали х. Новогришенский, 134 кп начал отход на х. Артель 8-го съезда. Наш отход прикрывала ПА 2 и 3-го эскадронов. В ходе боя были окружены танками и противником, в ходе ожесточенного боя было убито 350 человек, ранено – 19, пропало без вести – 22, лошадей убито 575. Остальные подразделения полка отошли на восточную окраину с. Новоберезовка. В бою за с. Ново-Гришино 233 КП понес большие потери, командир взвода лейтенант Федоренко Андрей Иванович в ходе боя обеспечивал управление артиллерийским огнем и прикрывал выход из окружения наших подразделений, с гранатой в руках бросился на немецкий танк, подбив его, но и сам погиб смертью героя, спасая своих сослуживцев. Награжден орденом Красной Звезды посмертно.



Рассказывает Ковалева Серафима Никитовна 1913 г.р.:



"Раньше наше село называлось Щуривка, так как все основатели села – выходцы из г.Саратова на Волге, приехали на Украину, спасаясь от голода в Поволжье. Лесов тут не было, люди рыли землянки и в них жили, поэтому и Щуривка называлось, потом Ново-Березовка в войну, ну, а сейчас с. Ново-Федоровка Добропольского р-на Донецкой области.



Зимой в 1942 году в селе у нас стояли немцы с хорватами, жили у Маньки Савченковой (муж ее был полицай), у Толмачки еще (муж был полицай), у Орловых стояли немцы. В феврале, чисел я не помню, да и какие календари в то время, так себе... выбили наши солдаты немцев из села. Еще с утра со стороны с. Криворожье начали тикать немцы и хорваты, а с ними и наши полицаи побежали в сторону ст. Доброполье, некоторые на машинах, кто на конях, а в основном пешком. Стыдно сказать, кое-кто бежал в одном исподнем. Когда в село вошли наши кавалеристы, люди высыпали на улицы, плакали, радовались, что наконец нас освободили. Все красноармейцы были хорошо вооружены, в кожухах и шинелях, некоторые в маскхалатах белого цвета. У нашей хати ночувало чоловик 25 спали в повалку, и на полу, и в сенях, и на чердаке, командир ихний дал мне муки, и я испекла им несколько буханок хлеба, какой-то солдат игрался с моими детьми Николаем, Петром и дочкой Шурой, дал им грудочку сахара, плакал, говорил, что дома остались такие же, что с ними и живы ли, один бог знает. Командир поблагодарил за хлеб, сказал: "Ты, мать, коль бомбят или артиллерия стреляет, детей забирай да в погреб прячься, сама первая, потом детей, бо, если тебя убьют, некому о них заботиться будет". Стояли на постое солдаты и у соседей моих, у Савченко Маньки, и у Шинкаревой Лукерки и других, но на следующий день был снова бой и стрельба, нас солдаты заставили спрятаться в подвале, и когда затих бой, мы смогли выйти. В нашей хате от взрыва с южной стороны была вывалена стена и развалена русская печь, но хата не загорелась, слава богу. В садочке, меж нашим и Савченка двором, остались красноармейские сани, упряжь, в санях лежала гармошка и машинка печатная, недалеко валялось несколько винтовок и ящики с патронами, но ни немцев, ни наших в селе уже не было... Мы с бабами все, что военное было, снесли в реку и утопили от греха подальше. Имен или фамилий солдат или командиров я не помню, года уже не те. После боя пооставались убитые наши солдаты лежать в снегу, и немецкая танка стояла в переулке возле хаты Саранчуков подбитая".



Рассказывает Ведькалов Семен:



"В конце января, когда к нам прорвались наши кавалеристы, в Ново-Березовке, в центре села, во время боя оставались убитые. Днем, когда ни наших, ни немцев не было, я вышел, один из них лежал возле колодца, и дед Колос с топором уже крутился возле него. Я спросил: "Что ты делаешь?" Да вот, мол, Сенька, сапоги поисхудались, отвечает… Знамо дело, зачем он у убитого с топором был, прогнал я его, осмотрел карманы убитого и нашел смертный медальон, прочитал, там было написано, что солдат по фамилии Шестаков. Когда село освободили, я его сдал в военкомат, а солдата захоронили вместе со всеми у ледника, там сейчас тракторная бригада, и сам ледник(погреб) стоит до сих пор.



Рассказывает Ковалева Александра 1938 г.р.:



"Войну я помню, но сами бои я не видела, мы вместе с мамой и братьями прятались у родственников в подвале. После войны у нас в селе возле погреба, что выше магазина, находилась братская могила, там наших кавалеристов хоронили, знаю и возле школы на х. Криничное было рядом две братские могилы, с восточной стороны. Но их все вроде переносили на кладбище, сам момент переноса я не помню, там не была. Ходили туда женщины и старухи, плач стоял на все село. И из Ракши солдат тоже переносили к нам в братскую могилу на кладбище".



29.01.1942 г. в 19:00 ч. получен приказ полку отойти на рубеж Ново-Криворожье, где занять оборону, куда и прибыли к 02.30 ч. 30.01.1942 г. Все эти дни были сильные морозы, сильные снежные метели, что затрудняло поддержку наших кавалерийских частей авиацией, а зачастую делало вылеты практически невозможными.



30.01.1942 в 11:00 ч. 1-му эскадрону было приказано выступить в х. Новогришенский для вывоза оттуда мат. части, но при выходе из Ново-Криворожья эскадрон был атакован авиацией противника, в ходе бомбежки эскадрон понес потери: убито 3 человека, ранено – 4, лошадей убито – 17, пропало без вести – 30.



02.02.1942 г. в 09:20 противник силою до 2-х батальонов пехоты при поддержке около двадцати танков окружил с. Ново-Криворожье. Кавалеристы 79-й кавалерийской дивизии заняли круговую оборону, начался отход медсанбата, штаба и тыловых подразделений, дабы избежать окружения. Заместитель командира 233 кав. полка капитан Каримов Хайдар занял оборону со своими солдатами и офицерами на юго-восточной окраине села Ново-Криворожье и при атаке немецких танков с фланга огнем пулеметов отрезал танковый десант и наступающую пехоту, тем самым способствовал отражению атаки. Бронебойщики вели огонь из ПТР по наступавшим вражеским танкам. Все больше и больше бойцов выбывало из строя, падали мины и снаряды, разрывая тела, сжигая все вокруг. "Коммунисты и комсомольцы, – прозвучал призыв капитана Каримова, – мы должны сражаться, нужно отвлечь наступающих фашистов, тем самым дать возможность вынести раненых с поля боя и дать время нашим отойти, так не посрамим чести солдатской, падем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут".



С этими словами капитан Каримов поднялся во весь рост и поднял бойцов в контратаку. Не ступив десятка шагов, был сражен вражеской очередью , пули крупнокалиберного пулемета рвали плоть командира, а он уже мертвым все шел и шел вперед с криком "ура!". Упавшего капитана Каримова бойцы подхватили на руки, но помочь ему было нельзя. Алая кровь из ран на его теле рясно окропила грязно-серый от многочисленных взрывов снег. "Урааа!" – несся клич над полем боя, на помощь шли три танка, но ни звуков мотора, ни лязга гусениц Т-34 Каримов Хайдар уже не слышал. Жизнь с каждой каплей крови уходила из его тела, которое навеки осталось в заснеженном поле в маленьком селе на Донбассе. Противник танками и мотопехотой теснил наши части после неравного боя, и, понеся потери, полк отошел по маршруту Васильполе-Ленин-Марьянка-Никольское-Полтавка-Александровка, где простоял до 05.02.1942 года.



Потери людей – 173, лошадей – 120, пушек – 2, ст. пулеметов.



Так погиб славный сын Советского Союза, боевой офицер капитан Каримов Хайдар – коммунист, настоящий герой. Помните и чтите всех павших воинов-защитников, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом на нашей земле!



Мальцев Александр Леонидович



Бывший военнослужащий ВС МО ДНР



Командир Республиканского поискового объединения "Донбасс"



Материалы: ЦАМО РФ, документы Каримова Хайдара, фотографии и наградные документы из семейного архива



Захоронен в с. Ново Криворожье Добропольского р-на Сталинской обл. Источник - Александр Мальцев

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