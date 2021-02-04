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"Не получают дивидендов": почему США уходят из Йемена, - Л.Мисник
22:57 05.02.2021

"Не получают дивидендов": почему США уходят из Йемена
США прекратят поддержку боевых действий в Йемене

Лидия Мисник

У Соединенных Штатов есть несколько причин для прекращения поддержки боевых действий в Йемене, о чем ранее заявили в Вашингтоне, и одна из них - отношения с Ираном, считает эксперт. Кроме того, как полагают специалисты, на это повлияло стремление новой администрации пересмотреть все принятые при Дональде Трампе решения, а также сконцентрироваться на более важных вопросах, в честности на внутренней политике.

Боевые действия в Йемене лишатся поддержки со стороны Соединенных Штатов, заявил советник американского лидера Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин увидел в таком решении, принятом Вашингтоном, три причины.

Первая, как он сказал "Газете.Ru", заключается в стремлении новой американской администрации пересмотреть все принятые ранее решения.

В частности, речь идет о политике, которую проводил предшественник Байдена Дональд Трамп. Как отмечало в октябре прошлого года издание Business Insider, несмотря на обещания Трампа прекратить "бесконечные войны", в первые годы его пребывания на посту президента Соединенные Штаты осуществили больше атак против йеменских террористов, чем за время всех бывших лидеров вместе взятых.

Кроме того, как отметил эксперт, ситуация в Йемене на сегодняшний день представляет собой самую мощную и глубокую гуманитарную катастрофу в мире. Ассоциироваться с этими событиями в качестве спонсора или, что еще хуже, участвовать в этом, как подчеркнул Андрей Чупрыгин, губительно для новой администрации Соединенных Штатов, которая пришла на волне объявлений о своей глубокой гуманитарности и демократичности.

Третья причина решения Вашингтона в отношении Йемена, по мнению старшего преподавателя Школы востоковедения ВШЭ, заключается в одном из главных интересов США на Ближнем Востоке - отношениях с Ираном.

Как полагает эксперт, в данной ситуации присутствует совершенно явное желание американской администрации пересмотреть эти отношения.

"А пересмотр отношений с Ираном - штука непростая. Отказ от поддержки войны в Йемене будет просматриваться как некий знак, который американцы подают Тегерану. Для США на сегодняшний день изменение отношений с Ираном, с моей точки зрения, играет очень важную роль", - констатировал специалист.

Андрей Чупрыгин обратил внимание на заявления Соединенных Штатов, из которых, по его словам, можно сделать вывод, что Вашингтон собирается сделать полную "перетряску".

"Насколько это реально - пока рано говорить. Я, кстати, не думаю, что они действительно могут провести стопроцентную ревизию своих традиционных подходов. Я не думаю, что там произойдет эпохальная перемена всего и вся. Но совершенно очевидно, что подходы к отношению с Саудовской Аравией, Ираном, а возможно и с Сирией Вашингтон будет адаптировать исходя из обстановки", - сказал эксперт.

В свою очередь руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко отметил, что решение американской администрации по поводу Йемена связано с личной позицией Байдена по этому поводу. Вашингтон считает, что не нужно лезть на Ближний Восток, где нет возможности получить никаких дивидендов, сказал эксперт "Газете.Ru".

По его словам, Байден собирается заниматься внутренними делами страны и рядом внешнеполитических проблем, но не Ближним Востоком.

"Это общая стратегия Соединенных Штатов: есть они, есть Китай, есть Европа, а все остальное - "дорожная пыль"", - уверен специалист.

Конфликт в Йемене

Активные боевые действия в Йемене продолжаются с августа 2014 года. Они разворачиваются между хуситами и правительственными силами президента Абд Раббу Мансура Хади, на стороне которых с марта 2015 года также воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии и ОАЭ.

США поддерживают правительственные силы.

В июне 2016 года иранское агентство Fars News сообщало об отправке Соединенными Штатами в Южный Йемен спецназа и представителей разведки. Причем за месяц до этого США разместили примерно 200 морпехов в порту города Эль-Мукалла.

Хуситы в ответ на постоянные авиаудары коалиции по подконтрольным им позициям и районам под на севере Йемена направляют ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники в сторону граничащих с Йеменом районов Саудовской Аравии. Они также ликвидируют саудовские военные беспилотники, которые выпускаются в их сторону.

В последний день президентства Трампа, 19 января, минфин США сообщил о внесении Вашингтоном йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций.

Сами хуситы еще до того, как об этом было объявлено официально, пригрозили Соединенным Штатам ответными мерами.

Госдеп также отнес к глобальным террористам трех руководителей хуситов - лидера движения Абдель Малика аль-Хуси, его брата и военного командира Абд аль-Халика аль-Хуси и командира "Ансар Алла" Абдаллу Яхью аль-Хакима.

Источник - Газета.Ru
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