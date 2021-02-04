 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.02.2021
09:56  Суд решил. Сагын Бозгунбаев остается председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана
09:24  Вирус тревоги нашей. О новой экономической реальности Китая, - Александр Габуев
09:19  ЕАЭС готов к росту и обороне. В Алма-Ате прошло заседание межправсовета стран "пятерки", - "Къ"
09:07  Ливийские тяжеловесы проиграли выборы. Страну временно возглавят неизвестные миру политики
08:58  Вслед за рыбой Китай тормозит российскую птицу, - А.Комраков
00:42  "Кто сделает первый шаг?": вернутся ли США и Иран к ядерной сделке, - А.Юранец
Пятница, 05.02.2021
22:57  "Не получают дивидендов": почему США уходят из Йемена, - Л.Мисник

22:49  100 лет назад Верный стал Алма-Атой: как это было
22:38  Жизнь и судьба капитана Хайдара Каримова из Джизака, героически павшего в 42-м в боях за Донбасс
22:36  Путин отрегулировал казачью службу в России
21:31  Пора начать доверять вакцинам из Китая и России, - New York Times
21:01  КазПрез Токаев пытается уговорить индо-олигарха Миттала не тиранить каз-рабочих
20:59  Евразийский межправсовет: почему разгорелись дискуссии вокруг рынка металлолома
20:00  В Ходженте откроют "Таджикско-узбекский университет"
19:19  Чиновника от филологии Туймебаева "избрали" ректором КазНацуниверситета (экс-КазГУ)
19:05  Мирзиеев учредил "Международный фонд имени Навои" (1 млрд сумов из госбюджета ежегодно)
18:19  Зоя и сволочи. Почему подвиг Зои Космодемьянской никак не дает покоя либер-ливеру, - А.Соколов
18:05  Манифест трангендерной демократии, - Ю.Борисов
16:27  Казахстан взволновала новость об увеличении количества новорожденных, выброшенных молодыми матерями, - Гульбахрам Кургулина (интервью)
15:58  РосМайдан. Протест слит. Затишье перед... чем именно? - А.Иванов
09:07  Девочки дозреют. В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет
08:56  Протечка в мембрану. "Хвосты" кыргызского Джеруя не опасны (сказанному - верить?)
08:54  Экс-главу ВерхСуда Киргизии Калиеву будут сажать?
08:36  Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану, - Игорь Караулов
08:34  ЗеФюрер. Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского, - А.Манчук
08:25  Защитим по всему миру интересы ЛГБТ, коренных народов и инвалидов... Байден озвучил новую внешнеполитическую доктрину США
08:15  Шавкат Мирзиеев - журналистам: "Не бойтесь, за вами стоит президент" (узб-юмор)
08:12  О водно-энергетических проблемах ЦентрАзии. Как найти выход из противоречий, - В.Прохватилов
08:11  Израиль пугает появлением "исламской атомной бомбы", - Д.Седов
08:08  В Киргизии обойдутся без премьер-министра. Жапаров укрепляет президентскую власть, - В.Панфилова
03:27  Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
03:24  Очистительный кризис, - Сергей Караганов
00:27  Христианское наследие и геополитический выбор Турции, - С.Стремидловский
00:16  Казахстан хочет купить турецких ударных беспилотников. Бомбить кыргызов?
00:01  Зеленский в своем раболепии превзошел Порошенко, - С.Князев
Четверг, 04.02.2021
19:40  За растыр рентген-аппаратов задержана глава Управздрава Мангистауской области Казахстана Жамал Жаманбаева
19:32  Депутата КырПарламента Жумалиева ("ошмяк", партия "Бир Бол") закрыли в СИЗО. Оказался мошенником и аферистом
18:27  "Золотой голос" Казахстана Димаша Кудайбергена объявили "потомком кыргызов"
18:25  "Мы наблюдаем раскол общества и элит", - Назарбаев прозрел
17:21  Китайская ядерная дубина для Америки страшнее российской, - В.Скосырев
16:36  РосПремьер Мишустин прилетел в Алматы. В программе саммита ЕАЭС...
16:04  В Сурхандарье взят под стражу блогер Отабек Саттори, критикующий власти
15:50  "Дайте работу". Беспорядки на узбекском Алтыарыкском НПЗ
15:49  Вашингтону нужен вентиль от "Северного потока-2"
15:42  На похороны самого богатого уйгура планеты (А.Ибрагимова) слетелась в Токмок вся кыргызская "знать"
15:27  В центр Ташкента воткнут "комплекс Истиклол" - "в честь 3000-летней истории узбекской государственности"
14:48  Запад обеспокоен массовыми арестами стамбульских студентов, а вот Сарбоннских - нет...
13:56  Удар рогом.. В Монголии начали производить футбольные мячи из кожи яка
13:55  Times: ИИ технологично расправится с Человечеством. Вот как может начаться третья мировая война
12:10  Русофобия разорила железные дороги Латвии. А как все хорошо начиналось...
12:05  Где-где - в Караганде! КазДепутаты предложили возродить ссылку как вид наказания
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вслед за рыбой Китай тормозит российскую птицу, - А.Комраков
08:58 06.02.2021

Экспорт продовольствия в КНР оказался под угрозой коронавируса
Анатолий Комраков
04.02.2021

Проверка должна установить, на каком этапе пути в КНР заражаются российские куры. Фото РИА Новости
Вслед за российской рыбой Пекин остановил закупки и птицы у нескольких предприятий после обнаружения на упаковке следов коронавируса. Российские чиновники начали переаттестовывать рыболовецкие предприятия.

До недавнего времени поставки мяса птицы из РФ в КНР были под запретом из-за угрозы птичьего гриппа. Запрет сняли в 2019-м, после этого российская птица по объемам поставок заняла третье место на рынке КНР. Теперь поставки птицы из РФ могут остановить из-за заражения коронавирусом. Главное таможенное управление КНР проинформировало Россельхознадзор о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях мяса и субпродуктов птицы из трех предприятий в Брянской, Воронежской и Курской областях и входящих в группу "Черкизово".

Партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.

Согласно законодательству Китая, с 3 февраля на четыре недели приостанавливается прием деклараций на продукцию с этих предприятий, а Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих предприятий в Китай и приступил к расследованию.

Еще в далеком 2005-м Пекин вводил запрет на поставки российской птицы из-за угрозы птичьего гриппа. России пришлось приложить много усилий, чтобы добиться снятия ограничений только в конце 2018 года.

Сегодня Китай является крупнейшим покупателем продукции агропромышленного сектора из России, на 4 млрд в 2020 году, а мяса более чем на 320 млн. Кроме "Черкизова" к экспорту мяса и субпродуктов птицы в Китай допущено около 40 компаний. И над этими предприятиями нависла реальная угроза остановки экспорта в Китай – как это уже случилось с поставками российской морепродукции.

По данным Росрыболовства, в КНР поставлялось около 70% от общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. Однако с конца сентября поставки рыбы в Китай сталкиваются с запретами из-за обнаружения на упаковках следов коронавирусной инфекции (см. "НГ" от 27.12.20).

Только с начала января 2021 года власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровской крае, Камчатском крае и Мурманской области, сообщили в четверг в Россельхознадзоре.

Также ведомство сообщило в четверг, что направило в Главное таможенное управление КНР 105 досье российских предприятий и судов, прошедших переобследование на соответствие китайским требованиям (власти КНР ранее требовали провести к концу декабря прошлого года переобследование всех 899 предприятий и судов, которым был разрешен экспорт рыбопродукции).

В четверг пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что правительство рассмотрит вопрос о поставках рыбы в Китай в условиях ограничений из-за COVID-19. Теперь, очевидно, необходимо этот вопрос объединять с заражениями мяса птицы.

"Риски приостановки отгрузок продукции есть всегда, но нужно разбираться в причинах произошедшего. Например, многие исследования показывают, что вирус не живет на поверхности упаковки 60 дней, а это среднее время товара в транзите. Кроме того, потенциально следы вируса могут остаться на любом из нескольких логистических этапов. И считать раньше времени, что именно на производстве произошло событие, некорректно. Поэтому нужно активно и открыто работать с компетентными органами КНР, чтобы не остановить нормальный ход торговли", – сказал "НГ" руководитель Национальной мясной ассоцации Сергей Юшин. По его словам, "Россия и Китай заинтересованы в продолжении и расширении сотрудничества в области поставок продовольствия". "Как для нас важен рынок нашего восточного соседа, так и для КНР, мы надеемся, наличие на рынке российской продукции позволяет стабилизировать цены на популярные товары", – считает Юшин.

"Пищевая промышленность и логистика – это отрасли с повышенным контролем. Тестирование проводится регулярно. Ни один водитель не сможет пересечь границу без справки о COVID-19, то же относится и к работникам пищевых фабрик. В крупных агрохолдингах достаточно высока автоматизация производства и контакт с человеком сведен к минимуму", – рассказывает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Есть сообщения, что вирус попал на упаковку уже при транспортировке. "Пока есть две рабочие версии: коронавирус мог попасть на мясо при перегрузке между разными видами транспорта либо на складах третьих сторон, где аккумулируется груз из разных фабрик", – говорит эксперт.

"Предприятия мясной отрасли еще до объявления пандемии и введения масштабных ограничений в нашей стране начали превентивно разрабатывать и реализовывать программы по недопущению заноса вируса на свои объекты, – говорит Юшин. – Это помогло обеспечить непрерывную работу отрасли. Различные мероприятия потребовали в общей сложности несколько миллиардов рублей инвестиций. Осуществляется постоянное тестирование состояние здоровья сотрудников, скрининг при входе на предприятия, сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, проводится постоянный лабораторный контроль как продукции, так и упаковки. Строго выполняются все программы производственного контроля, согласно которым персонал может находиться только в определенных зонах, чаще осуществляется санитарно-гигиеническая обработка спецодежды и оборудования, санпропускников для персонала".

Полный запрет поставок российской мясной продукции маловероятен, считает Манкевич. "Китаю невыгодно отказываться от России как от поставщика. Российская продукция конкурентоспособна по соотношению цены и качества", – считает Манкевич.

"В январе мы увидели падение российского экспорта сельскохозяйственной продукции. На это повлияла и ситуация с рыбой, и экспортные пошлины на зерно, сахар и подсолнечное масло. Но в целом тренд на рост сотрудничества в сфере сельскохозяйственных поставок сохранится, – сказал "НГ" Манкевич. – Вполне вероятно, что со временем ситуация придет к тому, что китайцы организуют дополнительную драконовскую процедуру контроля и переложат свои расходы на российских поставщиков. Вероятно, этим и разрешится ситуация с рыбой". Он считает, что важны не столько сами по себе эксцессы, сколько реакция на них и способы их разрешения. "Сейчас мы видим, что и российская, и китайская сторона взвешенно подходят к проблеме и совместно ищут пути ее решения", – говорит эксперт.

В Роспотребнадзоре и Росрыболовстве "НГ" пояснили, что по разработанному ведомствами регламенту выпуск экипажей российских судов осуществляется после двух недель обсервации и двух тестов на COVID-19 (ПЦР и антитела). В случае выявления COVID-19 на борту и нарушения регламента у судовладельца отзывается свидетельство управления безопасностью (СвУБ), после чего выход в море невозможен до устранения нарушений и полной дезинфекции судна.

Также Росрыболовство предложило Роспотребнадзору разработать регламент, предусматривающий, что разрешение на выход в море будет выдаваться только тем экипажам, которые будут вакцинированы от COVID-19. Составляются списки экипажей, ведется согласование процедуры вакцинации с региональными властями.

Кроме того, до судовладельцев рыбопромыслового и транспортного флота доведены технические руководства для контроля и профилактики коронавируса при осуществлении производства, хранения и транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на территорию КНР.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612591080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года №500
- Сенат принял Закон о расширении рыболовной зоны на Каспии
- А. Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития г. Алматы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года №31
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет подвел итоги своей работы за 2020 год
- Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+
- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  