Вслед за рыбой Китай тормозит российскую птицу, - А.Комраков

08:58 06.02.2021

Экспорт продовольствия в КНР оказался под угрозой коронавируса

Анатолий Комраков

04.02.2021



Проверка должна установить, на каком этапе пути в КНР заражаются российские куры. Фото РИА Новости

Вслед за российской рыбой Пекин остановил закупки и птицы у нескольких предприятий после обнаружения на упаковке следов коронавируса. Российские чиновники начали переаттестовывать рыболовецкие предприятия.



До недавнего времени поставки мяса птицы из РФ в КНР были под запретом из-за угрозы птичьего гриппа. Запрет сняли в 2019-м, после этого российская птица по объемам поставок заняла третье место на рынке КНР. Теперь поставки птицы из РФ могут остановить из-за заражения коронавирусом. Главное таможенное управление КНР проинформировало Россельхознадзор о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях мяса и субпродуктов птицы из трех предприятий в Брянской, Воронежской и Курской областях и входящих в группу "Черкизово".



Партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.



Согласно законодательству Китая, с 3 февраля на четыре недели приостанавливается прием деклараций на продукцию с этих предприятий, а Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих предприятий в Китай и приступил к расследованию.



Еще в далеком 2005-м Пекин вводил запрет на поставки российской птицы из-за угрозы птичьего гриппа. России пришлось приложить много усилий, чтобы добиться снятия ограничений только в конце 2018 года.



Сегодня Китай является крупнейшим покупателем продукции агропромышленного сектора из России, на 4 млрд в 2020 году, а мяса более чем на 320 млн. Кроме "Черкизова" к экспорту мяса и субпродуктов птицы в Китай допущено около 40 компаний. И над этими предприятиями нависла реальная угроза остановки экспорта в Китай – как это уже случилось с поставками российской морепродукции.



По данным Росрыболовства, в КНР поставлялось около 70% от общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. Однако с конца сентября поставки рыбы в Китай сталкиваются с запретами из-за обнаружения на упаковках следов коронавирусной инфекции (см. "НГ" от 27.12.20).



Только с начала января 2021 года власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровской крае, Камчатском крае и Мурманской области, сообщили в четверг в Россельхознадзоре.



Также ведомство сообщило в четверг, что направило в Главное таможенное управление КНР 105 досье российских предприятий и судов, прошедших переобследование на соответствие китайским требованиям (власти КНР ранее требовали провести к концу декабря прошлого года переобследование всех 899 предприятий и судов, которым был разрешен экспорт рыбопродукции).



В четверг пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что правительство рассмотрит вопрос о поставках рыбы в Китай в условиях ограничений из-за COVID-19. Теперь, очевидно, необходимо этот вопрос объединять с заражениями мяса птицы.



"Риски приостановки отгрузок продукции есть всегда, но нужно разбираться в причинах произошедшего. Например, многие исследования показывают, что вирус не живет на поверхности упаковки 60 дней, а это среднее время товара в транзите. Кроме того, потенциально следы вируса могут остаться на любом из нескольких логистических этапов. И считать раньше времени, что именно на производстве произошло событие, некорректно. Поэтому нужно активно и открыто работать с компетентными органами КНР, чтобы не остановить нормальный ход торговли", – сказал "НГ" руководитель Национальной мясной ассоцации Сергей Юшин. По его словам, "Россия и Китай заинтересованы в продолжении и расширении сотрудничества в области поставок продовольствия". "Как для нас важен рынок нашего восточного соседа, так и для КНР, мы надеемся, наличие на рынке российской продукции позволяет стабилизировать цены на популярные товары", – считает Юшин.



"Пищевая промышленность и логистика – это отрасли с повышенным контролем. Тестирование проводится регулярно. Ни один водитель не сможет пересечь границу без справки о COVID-19, то же относится и к работникам пищевых фабрик. В крупных агрохолдингах достаточно высока автоматизация производства и контакт с человеком сведен к минимуму", – рассказывает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Есть сообщения, что вирус попал на упаковку уже при транспортировке. "Пока есть две рабочие версии: коронавирус мог попасть на мясо при перегрузке между разными видами транспорта либо на складах третьих сторон, где аккумулируется груз из разных фабрик", – говорит эксперт.



"Предприятия мясной отрасли еще до объявления пандемии и введения масштабных ограничений в нашей стране начали превентивно разрабатывать и реализовывать программы по недопущению заноса вируса на свои объекты, – говорит Юшин. – Это помогло обеспечить непрерывную работу отрасли. Различные мероприятия потребовали в общей сложности несколько миллиардов рублей инвестиций. Осуществляется постоянное тестирование состояние здоровья сотрудников, скрининг при входе на предприятия, сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, проводится постоянный лабораторный контроль как продукции, так и упаковки. Строго выполняются все программы производственного контроля, согласно которым персонал может находиться только в определенных зонах, чаще осуществляется санитарно-гигиеническая обработка спецодежды и оборудования, санпропускников для персонала".



Полный запрет поставок российской мясной продукции маловероятен, считает Манкевич. "Китаю невыгодно отказываться от России как от поставщика. Российская продукция конкурентоспособна по соотношению цены и качества", – считает Манкевич.



"В январе мы увидели падение российского экспорта сельскохозяйственной продукции. На это повлияла и ситуация с рыбой, и экспортные пошлины на зерно, сахар и подсолнечное масло. Но в целом тренд на рост сотрудничества в сфере сельскохозяйственных поставок сохранится, – сказал "НГ" Манкевич. – Вполне вероятно, что со временем ситуация придет к тому, что китайцы организуют дополнительную драконовскую процедуру контроля и переложат свои расходы на российских поставщиков. Вероятно, этим и разрешится ситуация с рыбой". Он считает, что важны не столько сами по себе эксцессы, сколько реакция на них и способы их разрешения. "Сейчас мы видим, что и российская, и китайская сторона взвешенно подходят к проблеме и совместно ищут пути ее решения", – говорит эксперт.



В Роспотребнадзоре и Росрыболовстве "НГ" пояснили, что по разработанному ведомствами регламенту выпуск экипажей российских судов осуществляется после двух недель обсервации и двух тестов на COVID-19 (ПЦР и антитела). В случае выявления COVID-19 на борту и нарушения регламента у судовладельца отзывается свидетельство управления безопасностью (СвУБ), после чего выход в море невозможен до устранения нарушений и полной дезинфекции судна.



Также Росрыболовство предложило Роспотребнадзору разработать регламент, предусматривающий, что разрешение на выход в море будет выдаваться только тем экипажам, которые будут вакцинированы от COVID-19. Составляются списки экипажей, ведется согласование процедуры вакцинации с региональными властями.



Кроме того, до судовладельцев рыбопромыслового и транспортного флота доведены технические руководства для контроля и профилактики коронавируса при осуществлении производства, хранения и транспортировки продукции, предназначенной для экспорта на территорию КНР.