 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.02.2021
09:56  Суд решил. Сагын Бозгунбаев остается председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана
09:24  Вирус тревоги нашей. О новой экономической реальности Китая, - Александр Габуев
09:19  ЕАЭС готов к росту и обороне. В Алма-Ате прошло заседание межправсовета стран "пятерки", - "Къ"
09:07  Ливийские тяжеловесы проиграли выборы. Страну временно возглавят неизвестные миру политики
08:58  Вслед за рыбой Китай тормозит российскую птицу, - А.Комраков
00:42  "Кто сделает первый шаг?": вернутся ли США и Иран к ядерной сделке, - А.Юранец
Пятница, 05.02.2021
22:57  "Не получают дивидендов": почему США уходят из Йемена, - Л.Мисник

22:49  100 лет назад Верный стал Алма-Атой: как это было
22:38  Жизнь и судьба капитана Хайдара Каримова из Джизака, героически павшего в 42-м в боях за Донбасс
22:36  Путин отрегулировал казачью службу в России
21:31  Пора начать доверять вакцинам из Китая и России, - New York Times
21:01  КазПрез Токаев пытается уговорить индо-олигарха Миттала не тиранить каз-рабочих
20:59  Евразийский межправсовет: почему разгорелись дискуссии вокруг рынка металлолома
20:00  В Ходженте откроют "Таджикско-узбекский университет"
19:19  Чиновника от филологии Туймебаева "избрали" ректором КазНацуниверситета (экс-КазГУ)
19:05  Мирзиеев учредил "Международный фонд имени Навои" (1 млрд сумов из госбюджета ежегодно)
18:19  Зоя и сволочи. Почему подвиг Зои Космодемьянской никак не дает покоя либер-ливеру, - А.Соколов
18:05  Манифест трангендерной демократии, - Ю.Борисов
16:27  Казахстан взволновала новость об увеличении количества новорожденных, выброшенных молодыми матерями, - Гульбахрам Кургулина (интервью)
15:58  РосМайдан. Протест слит. Затишье перед... чем именно? - А.Иванов
09:07  Девочки дозреют. В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет
08:56  Протечка в мембрану. "Хвосты" кыргызского Джеруя не опасны (сказанному - верить?)
08:54  Экс-главу ВерхСуда Киргизии Калиеву будут сажать?
08:36  Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану, - Игорь Караулов
08:34  ЗеФюрер. Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского, - А.Манчук
08:25  Защитим по всему миру интересы ЛГБТ, коренных народов и инвалидов... Байден озвучил новую внешнеполитическую доктрину США
08:15  Шавкат Мирзиеев - журналистам: "Не бойтесь, за вами стоит президент" (узб-юмор)
08:12  О водно-энергетических проблемах ЦентрАзии. Как найти выход из противоречий, - В.Прохватилов
08:11  Израиль пугает появлением "исламской атомной бомбы", - Д.Седов
08:08  В Киргизии обойдутся без премьер-министра. Жапаров укрепляет президентскую власть, - В.Панфилова
03:27  Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
03:24  Очистительный кризис, - Сергей Караганов
00:27  Христианское наследие и геополитический выбор Турции, - С.Стремидловский
00:16  Казахстан хочет купить турецких ударных беспилотников. Бомбить кыргызов?
00:01  Зеленский в своем раболепии превзошел Порошенко, - С.Князев
Четверг, 04.02.2021
19:40  За растыр рентген-аппаратов задержана глава Управздрава Мангистауской области Казахстана Жамал Жаманбаева
19:32  Депутата КырПарламента Жумалиева ("ошмяк", партия "Бир Бол") закрыли в СИЗО. Оказался мошенником и аферистом
18:27  "Золотой голос" Казахстана Димаша Кудайбергена объявили "потомком кыргызов"
18:25  "Мы наблюдаем раскол общества и элит", - Назарбаев прозрел
17:21  Китайская ядерная дубина для Америки страшнее российской, - В.Скосырев
16:36  РосПремьер Мишустин прилетел в Алматы. В программе саммита ЕАЭС...
16:04  В Сурхандарье взят под стражу блогер Отабек Саттори, критикующий власти
15:50  "Дайте работу". Беспорядки на узбекском Алтыарыкском НПЗ
15:49  Вашингтону нужен вентиль от "Северного потока-2"
15:42  На похороны самого богатого уйгура планеты (А.Ибрагимова) слетелась в Токмок вся кыргызская "знать"
15:27  В центр Ташкента воткнут "комплекс Истиклол" - "в честь 3000-летней истории узбекской государственности"
14:48  Запад обеспокоен массовыми арестами стамбульских студентов, а вот Сарбоннских - нет...
13:56  Удар рогом.. В Монголии начали производить футбольные мячи из кожи яка
13:55  Times: ИИ технологично расправится с Человечеством. Вот как может начаться третья мировая война
12:10  Русофобия разорила железные дороги Латвии. А как все хорошо начиналось...
12:05  Где-где - в Караганде! КазДепутаты предложили возродить ссылку как вид наказания
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ливийские тяжеловесы проиграли выборы. Страну временно возглавят неизвестные миру политики
09:07 06.02.2021

"Коммерсантъ" от 05.02.2021,
Ливийцы выбрали новое единое руководство страны на переходный период. Список, включающий самых известных не только внутри Ливии, но и за ее пределами политиков - спикера базирующейся на востоке Палаты представителей Агилы Салеха и главы МВД контролирующего Триполи Правительства национального согласия, проиграл менее ярким кандидатам. Это вызывает вопросы касательно будущей работоспособности новых органов власти.

75 делегатов Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) заседали в Женеве с понедельника, пытаясь выбрать новое единое руководство страны из 45 человек, выдвинувших свои кандидатуры на должности главы Президентского совета и премьер-министра. Предполагалось, что победители должны набрать 70% голосов выборщиков в одной из коллегий, каждая из которых представляла интересы регионов Ливии (Триполитании, Киренаики и Феццана). Этого не удалось никому, и делегаты приступили ко второму способу голосования. В течение двух дней были сформированы четыре списка по четыре имени в каждом: глава Президентского совета, два его заместителя и премьер-министр. Голосование проводилось в пятницу в два тура.

Во второй тур вышли два списка. В первом на пост главы Президентского совета претендовал Агила Салех, а на пост премьер-министра - Фатхи Башага. Именно они считались фаворитами.

Предполагалось, что союз столь ярких политиков, представляющих восток и запад страны и поддерживаемых с одной стороны Москвой и Каиром, а с другой Анкарой, не может проиграть.
Но победила совсем другая четверка. Премьер-министром стал уроженец Мисраты, председатель совета директоров Ливийской холдинговой компании по развитию и инвестициям (LEDCO) и основатель движения "Ливия будущего" Абдель Хамид Дбейба. Президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манфи, представляющий Киренаику. Ранее он был послом Правительства национального согласия в Греции. Был объявлен Афинами в декабре 2019 года персоной нон грата после того, как Триполи и Анкара подписали Меморандум по морским зонам. Будучи выходцем из Тобрука, он тем не менее не поддерживал Халифа Хафтара. Вице-президенты - Муса аль-Куни (от Феццана) и Абдалла Хуссейн аль-Лафи (Триполитания).

Работа ЛФПД осуществляется под эгидой Миссии ООН при поддержке Ливии и поддерживается международным сообществом. При этом у многих дипломатов и экспертов есть вопросы к тому, по каким принципам избирались делегаты форума, а также проходило выдвижение кандидатов в исполнительные органы власти. Есть вопросы и у самих ливийцев. Смысл претензий зависит от политического лагеря.

Задача новых властей Ливии - довести страну до намеченных на 24 декабря парламентских и президентских выборов, а также успеть провести до этого референдум по конституции.
Впереди также формирование нового временного правительства и реализация соглашения о прекращении огня.

Избрание нового руководства Ливии не ставит точку в конфликтах внутри этой страны. "Разногласия и конфликты интересов между регионами и даже внутри них останутся. Более того, вполне могут возникнуть некоторые трудности, особенно при формировании полноценного правительства. И, конечно же, влияние будут продолжать оказывать различные государства, которые до сих пор вмешивались в ситуацию в Ливии",- сказал "Ъ" исследователь по ливийской проблематике в нидерландском Институте международных отношений "Клингендаль" Джалял Харшауи. По мнению эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, тот факт, что выиграл список, в который входят недостаточно авторитетные люди, вызывает вопрос о готовности ливийцев принять новое руководство страны. "Многое будет зависеть от того, кто получит новые министерские портфели",- сказал собеседник "Ъ".

Как прошли московские переговоры сторон конфликта в Ливии
Один из самых острых вопросов на ближайшие дни - реализация соглашения о прекращении огня. Напомним, что, согласно документу, к 23 января из Ливии должны были быть выведены все иностранные военные и наемники, число которых, по оценке и. о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, насчитывало по меньшей мере 20 тыс. человек. Прежде всего речь шла о турецких военных, сирийских наемниках, привезенных в Ливию как Турцией, так и Россией, а также наемниках из Чада, Судана и ЧВК "Вагнер". Анкара отказываться от военного сотрудничества с Триполи не собирается, ссылаясь на заключение официальных соглашений с Правительством национального согласия. "Военное присутствие Турции в любом регионе - вклад в мир и стабильность. Нас пригласили в Ливию власти африканской страны",- сказал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на призыв своего французского коллеги Эмманюэля Макрона вывести турецкие войска из Ливии. Россия же и вовсе не признает присутствия своих военных на ливийской территории и избегает разговоров о наемниках. Все это обсуждается в эти дни в ходе заседания очередного раунда объединенного военного комитета 5+5 в Сирте. Его работа должна завершиться в воскресенье.

Марианна Беленькая

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612591620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года №500
- Сенат принял Закон о расширении рыболовной зоны на Каспии
- А. Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития г. Алматы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года №31
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет подвел итоги своей работы за 2020 год
- Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+
- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  