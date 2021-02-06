ЕАЭС готов к росту и обороне. В Алма-Ате прошло заседание межправсовета стран "пятерки", - "Къ"

09:19 06.02.2021

Первая в этом году встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошла вчера в Алма-Ате. Отметив, что в 2020 году экономике "пятерки" удалось избежать худшего варианта развития событий, премьеры сосредоточились на необходимости защитных мер от недоброжелательных экономических действий западных партнеров - Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено заняться их разработкой. Вместе с тем окончательное решение о координации уже принимаемых усилий по защите внутреннего рынка, в частности, антидемпинговых мер, которые периодически вызывают разногласия в союзе, вчера было отложено.



В минувшем году, отметил вчера на заседании межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате российский премьер Михаил Мишустин, союзу удалось не допустить худшего сценария для экономик стран "пятерки". По предварительный данным ЕЭК, в 2020 году общий ВВП стран союза снизился на 3,9% (как следует из данных ООН, это меньше, чем было у развитых стран - 5,6%, но больше, чем у развивающихся - 2,5%).



В этом году, по прогнозу комиссии, ожидается восстановительный рост на уровне не менее чем 3,2%. Впрочем, судя по заявлениям премьеров, легкого года они не ждут - вчера много говорилось о необходимости кооперации перед лицом внешних (скорее политических, нежели экономических) вызовов. Так, Михаил Мишустин отметил, что "некоторые страны используют последствия пандемии коронавируса в своих интересах". Усиливаются санкции, протекционизм и недобросовестная конкуренция. Белорусский премьер Роман Головченко высказался еще более определенно, заявив, что "под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие". На этом фоне помимо традиционных заявлений о важности импортозамещения и промышленной кооперации премьеры отметили необходимость защиты прав государств "пятерки" в отношениях с третьими странами.



Следует рассмотреть возможность разработки и внедрения в соответствии с действующими международными договорами механизма ответных мер на территории ЕАЭС",- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Каким будет этот механизм, пока не ясно - как сообщили "Ъ" в ЕЭК, вчера межправсовет поручил комиссии начать проработку этого вопроса. Вестись она будет в рамках предусмотренной в договоре о союзе возможности применения ответных мер в отношении третьих стран на территории ЕАЭС (например, в виде повышения пошлин или приостановления преференций). Особенно внимательно будет рассмотрена тема разрешения споров в ВТО - напомним, в конце 2019 года из-за длительной блокировки со стороны США назначения новых арбитров перестал работать апелляционный орган этой организации. Из-за этого механизм разрешения споров стал практически неприменимым - ведь проигравшая сторона всегда может подать апелляционную жалобу во временно не работающий орган и решение не вступит в силу.



Как Александр Лукашенко передал пост председателя ЕАЭС своему коллеге из Казахстана

Впрочем, и с существующими механизмами защиты внутреннего рынка не все гладко - премьерам вчера не удалось достичь конкретных договоренностей об общих подходах к совершенствованию механизмов применения антидемпинговых и компенсационных мер, хотя в необходимости сделать это в союзе уже не сомневаются. Как пояснила в рамках видеомоста Sputnik помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, "взят определенный таймаут" для двусторонних переговоров.



Поясним, что сейчас в ЕАЭС действует более десятка антидемпинговых мер в отношении различных товаров.

Такие меры вводятся в виде пошлин или ценовых обязательств, которые берут на себя экспортеры (по итогам антидемпингового расследования) сроком до пяти лет с возможностью продления. Однако проблема заключается в том, что решение принимается ЕЭК по обращению производителей той или иной страны "пятерки", и у других государств есть возможность его заблокировать - в результате компания, обвиненная в демпинге, продолжает завозить на рынок ЕАЭС свою продукцию.



Например, Казахстан в 2018 году блокировал решение ЕЭК о введении антидемпинговых пошлин на поставки гербицидов из Европы - на эту ситуацию обращал внимание президент Владимир Путин. Он заявил, что Россия может ввести собственные антидемпинговые пошлины, и поручил правительству проработать возможность изменения механизма принятия в ЕАЭС решений по защите от демпинга. О системности этой проблемы сообщала ассоциация "Русская сталь", по расчетам которой каждая четвертая мера, вводимая в ЕАЭС, блокируется той или иной страной-участницей.



Евгения Крючкова, Алма-Ата

Газета "Коммерсантъ" №21 от 06.02.2021, стр. 2