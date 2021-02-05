 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.02.2021
09:56  Суд решил. Сагын Бозгунбаев остается председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана
09:24  Вирус тревоги нашей. О новой экономической реальности Китая, - Александр Габуев
09:19  ЕАЭС готов к росту и обороне. В Алма-Ате прошло заседание межправсовета стран "пятерки", - "Къ"
09:07  Ливийские тяжеловесы проиграли выборы. Страну временно возглавят неизвестные миру политики
08:58  Вслед за рыбой Китай тормозит российскую птицу, - А.Комраков
00:42  "Кто сделает первый шаг?": вернутся ли США и Иран к ядерной сделке, - А.Юранец
Пятница, 05.02.2021
22:57  "Не получают дивидендов": почему США уходят из Йемена, - Л.Мисник

22:49  100 лет назад Верный стал Алма-Атой: как это было
22:38  Жизнь и судьба капитана Хайдара Каримова из Джизака, героически павшего в 42-м в боях за Донбасс
22:36  Путин отрегулировал казачью службу в России
21:31  Пора начать доверять вакцинам из Китая и России, - New York Times
21:01  КазПрез Токаев пытается уговорить индо-олигарха Миттала не тиранить каз-рабочих
20:59  Евразийский межправсовет: почему разгорелись дискуссии вокруг рынка металлолома
20:00  В Ходженте откроют "Таджикско-узбекский университет"
19:19  Чиновника от филологии Туймебаева "избрали" ректором КазНацуниверситета (экс-КазГУ)
19:05  Мирзиеев учредил "Международный фонд имени Навои" (1 млрд сумов из госбюджета ежегодно)
18:19  Зоя и сволочи. Почему подвиг Зои Космодемьянской никак не дает покоя либер-ливеру, - А.Соколов
18:05  Манифест трангендерной демократии, - Ю.Борисов
16:27  Казахстан взволновала новость об увеличении количества новорожденных, выброшенных молодыми матерями, - Гульбахрам Кургулина (интервью)
15:58  РосМайдан. Протест слит. Затишье перед... чем именно? - А.Иванов
09:07  Девочки дозреют. В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет
08:56  Протечка в мембрану. "Хвосты" кыргызского Джеруя не опасны (сказанному - верить?)
08:54  Экс-главу ВерхСуда Киргизии Калиеву будут сажать?
08:36  Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану, - Игорь Караулов
08:34  ЗеФюрер. Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского, - А.Манчук
08:25  Защитим по всему миру интересы ЛГБТ, коренных народов и инвалидов... Байден озвучил новую внешнеполитическую доктрину США
08:15  Шавкат Мирзиеев - журналистам: "Не бойтесь, за вами стоит президент" (узб-юмор)
08:12  О водно-энергетических проблемах ЦентрАзии. Как найти выход из противоречий, - В.Прохватилов
08:11  Израиль пугает появлением "исламской атомной бомбы", - Д.Седов
08:08  В Киргизии обойдутся без премьер-министра. Жапаров укрепляет президентскую власть, - В.Панфилова
03:27  Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
03:24  Очистительный кризис, - Сергей Караганов
00:27  Христианское наследие и геополитический выбор Турции, - С.Стремидловский
00:16  Казахстан хочет купить турецких ударных беспилотников. Бомбить кыргызов?
00:01  Зеленский в своем раболепии превзошел Порошенко, - С.Князев
Четверг, 04.02.2021
19:40  За растыр рентген-аппаратов задержана глава Управздрава Мангистауской области Казахстана Жамал Жаманбаева
19:32  Депутата КырПарламента Жумалиева ("ошмяк", партия "Бир Бол") закрыли в СИЗО. Оказался мошенником и аферистом
18:27  "Золотой голос" Казахстана Димаша Кудайбергена объявили "потомком кыргызов"
18:25  "Мы наблюдаем раскол общества и элит", - Назарбаев прозрел
17:21  Китайская ядерная дубина для Америки страшнее российской, - В.Скосырев
16:36  РосПремьер Мишустин прилетел в Алматы. В программе саммита ЕАЭС...
16:04  В Сурхандарье взят под стражу блогер Отабек Саттори, критикующий власти
15:50  "Дайте работу". Беспорядки на узбекском Алтыарыкском НПЗ
15:49  Вашингтону нужен вентиль от "Северного потока-2"
15:42  На похороны самого богатого уйгура планеты (А.Ибрагимова) слетелась в Токмок вся кыргызская "знать"
15:27  В центр Ташкента воткнут "комплекс Истиклол" - "в честь 3000-летней истории узбекской государственности"
14:48  Запад обеспокоен массовыми арестами стамбульских студентов, а вот Сарбоннских - нет...
13:56  Удар рогом.. В Монголии начали производить футбольные мячи из кожи яка
13:55  Times: ИИ технологично расправится с Человечеством. Вот как может начаться третья мировая война
12:10  Русофобия разорила железные дороги Латвии. А как все хорошо начиналось...
12:05  Где-где - в Караганде! КазДепутаты предложили возродить ссылку как вид наказания
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вирус тревоги нашей. О новой экономической реальности Китая, - Александр Габуев
09:24 06.02.2021

Вирус тревоги нашей
Александр Габуев о новой экономической реальности Китая

Газета "Коммерсантъ" №20 от 05.02.2021, стр. 7

Примерно в эти дни год назад Россия закрывала границу с Китаем, где только начиналась пандемия, будущих масштабов которой тогда почти никто не осознавал. Сейчас мировая экономика все еще в состоянии полной неопределенности, но страна, исходно выглядевшая главной жертвой вируса, теперь выглядит вполне себе триумфально. По итогам 2020 года Китай единственный из крупных экономик показал рост ВВП на 2%, в 2021 году МВФ ждет 8% с перспективой, что уже в этом десятилетии КНР обгонит США по номинальному ВВП.

Российские чиновники и бизнесмены часто спрашивают, есть ли причины не доверять бравурным данным китайской статистики. Мой ответ: данные могут быть неточными и неполными, но они явно не искажают общую картину. В Китае жизнь почти нормальна, а экономика растет. Это видно по массе косвенных признаков: соцсетям, корпоративной отчетности, отзывам иностранцев.

Как это получилось? Сработал комплекс причин. Пекин жестко закрыл границы и почти не открывает их до сих пор, для всех приезжих действует строгий карантин. Все население страны тоже высидело его почти три месяца. Медицинская система была настроена так, что власти могут в случае новых вспышек закрывать не города и провинции, а только отдельные районы. Помогла и система цифровой слежки, подкрепленная ресурсом миллионов "дружинников", бдящих в каждом доме.

Одновременно власти страны запустили антикризисный план создания инфраструктуры на $600 млрд только на 2020 год: экологичных электростанций, зарядок электрокаров, для связи 5G, крупных ЦОДов, суперкомпьютеров и высокоскоростной передачи данных. В итоге к 2025 году КНР планирует полностью построить материальную базу для того, что Всемирный экономический форум называет "индустриализацией 4.0". Параллельно Пекин, учитывая опыт торговой войны с США, форсирует масштабную программу импортозамещения критически важных технологий.

Для российского бизнеса в новых условиях взрывной рост китайской экономики - одна из немногих позитивных новостей. На фоне ожидания новых санкций США и ЕС и все еще достаточно низких нефтяных цен спрос на товары российского экспорта может вырасти. Тем более что команда нового президента США, похоже, не собирается мириться с КНР. По крайней мере там уже дали понять, что пока не откажутся от повышенных при Дональде Трампе тарифов на китайские товары и ограничений в отношении местных технологических компаний. Пентагон планирует масштабные инвестиции в сдерживание КНР на Тихом океане.

Это значит, что Пекин продолжит искать альтернативных поставщиков углеводородов, металлов, коксующегося угля и продуктов, а заодно искать новые объекты для инвестиций. Однако российскому бизнесу есть смысл торопиться: по мере озеленения китайской экономики окно возможностей будет уменьшаться.

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612592640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года №500
- Сенат принял Закон о расширении рыболовной зоны на Каспии
- А. Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития г. Алматы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года №31
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет подвел итоги своей работы за 2020 год
- Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+
- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  