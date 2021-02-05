Вирус тревоги нашей. О новой экономической реальности Китая, - Александр Габуев

09:24 06.02.2021

Вирус тревоги нашей

Александр Габуев о новой экономической реальности Китая



Газета "Коммерсантъ" №20 от 05.02.2021, стр. 7



Примерно в эти дни год назад Россия закрывала границу с Китаем, где только начиналась пандемия, будущих масштабов которой тогда почти никто не осознавал. Сейчас мировая экономика все еще в состоянии полной неопределенности, но страна, исходно выглядевшая главной жертвой вируса, теперь выглядит вполне себе триумфально. По итогам 2020 года Китай единственный из крупных экономик показал рост ВВП на 2%, в 2021 году МВФ ждет 8% с перспективой, что уже в этом десятилетии КНР обгонит США по номинальному ВВП.



Российские чиновники и бизнесмены часто спрашивают, есть ли причины не доверять бравурным данным китайской статистики. Мой ответ: данные могут быть неточными и неполными, но они явно не искажают общую картину. В Китае жизнь почти нормальна, а экономика растет. Это видно по массе косвенных признаков: соцсетям, корпоративной отчетности, отзывам иностранцев.



Как это получилось? Сработал комплекс причин. Пекин жестко закрыл границы и почти не открывает их до сих пор, для всех приезжих действует строгий карантин. Все население страны тоже высидело его почти три месяца. Медицинская система была настроена так, что власти могут в случае новых вспышек закрывать не города и провинции, а только отдельные районы. Помогла и система цифровой слежки, подкрепленная ресурсом миллионов "дружинников", бдящих в каждом доме.



Одновременно власти страны запустили антикризисный план создания инфраструктуры на $600 млрд только на 2020 год: экологичных электростанций, зарядок электрокаров, для связи 5G, крупных ЦОДов, суперкомпьютеров и высокоскоростной передачи данных. В итоге к 2025 году КНР планирует полностью построить материальную базу для того, что Всемирный экономический форум называет "индустриализацией 4.0". Параллельно Пекин, учитывая опыт торговой войны с США, форсирует масштабную программу импортозамещения критически важных технологий.



Для российского бизнеса в новых условиях взрывной рост китайской экономики - одна из немногих позитивных новостей. На фоне ожидания новых санкций США и ЕС и все еще достаточно низких нефтяных цен спрос на товары российского экспорта может вырасти. Тем более что команда нового президента США, похоже, не собирается мириться с КНР. По крайней мере там уже дали понять, что пока не откажутся от повышенных при Дональде Трампе тарифов на китайские товары и ограничений в отношении местных технологических компаний. Пентагон планирует масштабные инвестиции в сдерживание КНР на Тихом океане.



Это значит, что Пекин продолжит искать альтернативных поставщиков углеводородов, металлов, коксующегося угля и продуктов, а заодно искать новые объекты для инвестиций. Однако российскому бизнесу есть смысл торопиться: по мере озеленения китайской экономики окно возможностей будет уменьшаться.