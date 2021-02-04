Ферганский горхоким Хабибидинов изгнан с должности. За нерадивость

10:06 06.02.2021

В Фергане уволены хоким и другие руководители

Хоким, прокурор и начальники ОВД и ГНИ города Ферганы уволены после незапланированного визита президента в одну из махаллей города. До этого сообщалось об увольнении руководителей в ряде районов области.



Хоким Ферганы Хамид Хабибидинов, занимавший этот пост с октября 2018 года, освобожден от должности, передает УзА.



Это произошло после незапланированного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в махаллю "Шодиена" в Фергане в пятницу.



"[Президент] провел беседу с населением, ознакомился с условиями жизни, спросил о проблемах. [Его] совершенно не устроила деятельность руководителей секторов", - пишет УзА.



За недостатки, допущенные в работе, от должностей освобождены хоким, прокурор, начальник отдела внутренних дел и глава налоговой инспекции города, отмечается в сообщении.



Ранее сообщалось, что по итогам заседания Кенгаша народных депутатов Ферганской области, где участвовал глава государства, были приняты решения об освобождении от должностей хокима, прокурора, начальников ОВД и ГНИ Кувинского района, хокима и прокурора Узбекистанского района, а также хокима Язъяванского района.



Объявление новых руководителей ожидаются в субботу.