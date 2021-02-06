 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда таджикские студенты смогут вернуться в Россию? - Б.Надиров
12:38 06.02.2021

Бахманер Надиров, Asia-Plus
6.02.2021

Въехать в Россию они могут только по решению российской стороны, а пока дистанционное обучение продолжается.
Таджикские студенты около МИД Таджикистана, ноябрь 2020 года.

Российские вузы смогут вернуться к очному обучению с 8 февраля, а что будет с таджикскими студентами, обучающихся в учебных заведениях России, но из-за пандемии застрявших в республике - в нашем материале.

Минобрнауки России разрешил вузам перейти на очное обучение вместо дистанционного с 8 февраля. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков. Но при этом должна учитываться ситуация с коронавирусом и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.

О возобновлении очного обучения с 8 февраля уже объявил МГУ им. М. В. Ломоносова России. Известно, что преподавателей и профессоров старше 65 лет будут допускать к работе по согласованию, массовые мероприятия на территории университета остаются под запретом.

"На заседании Совета Российского Союза ректоров глава Минобрнауки России обратил внимание ректорского сообщества на актуальные вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграцию в полноценный учебный процесс после того, как будут сняты соответствующие ограничения", - сообщается на сайте Минобрнауки РФ.
Возможно вопрос о таджикских студентах российских вузов решится в рамках заседания таджикско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 8-9 февраля в Москве

Ведутся переговоры

Глава Министерства образования и науки Таджикистана Махмадюсуф Имомзода 5 февраля на пресс-конференции сообщил, что ведутся переговоры с соответствующими органами иностранных стран по вопросу таджикских студентов, обучающихся в их вузах.

"Всего около 40 тысяч таджикских студентов учатся в университетах 27 стран мира. В 2020 году в зарубежные вузы поступили более 3,5 тыс. выпускников школ Таджикистана. Из них только небольшое число студентов смогли уехать в Беларусь, а студенты вузов в других странах, в том числе России и Китае, остались в стране", - сообщил министр.

Ранее в Минобрнауки Таджикистана сообщили, что в феврале ожидаются встречи по этому вопросу.

"То, что российские вузы переходят в офлайн, скорее всего, касается только граждан России. Согласно постановлению правительства России из-за пандемии въезд иностранных граждан, в том числе студентов, в настоящее время запрещен. По вопросу разрешения въезда иностранных студентов, в том числе таджикских, в РФ, будут проведены отдельные работы. В этом месяце намечается встреча соответствующих структур двух стран по этим вопросам", - сообщил "Азия-Плюс" глава управления международных отношений Минобрнауки Илхом Камолзода.

Пока дистанционное обучение продолжается
По данным Минобрнауки страны, в Таджикистане застряли более 1800 таджикских студентов, которые учаться в российских вузах, но их может быть больше.

"1800 - это число зарегистрированных на специальной платформе Минобрнауки", - отметили в ведомстве.

Илхом Камолзода сообщил, что все они продолжают онлайн обучение и успешно сдают рейтинги и экзамены.

"Большинство таджиксих студентов, которые не смогли уехать в РФ, продолжают обучение дистанционно, а также успешно сдают рейтингы и экзамены. Тем иностранным студентам, которые по болезни, по техническим причинам или по семейным обстоятелствам не могут участвовать в онлайн обучении, российские вузы предлагают взять аккадемический отпуск. Но таких студентов очень мало, всего 10-12 студентов попросили об этом", - отметил Камолзода.
По его словам, студентам, у которых медицинское или техническое направление, тоже рекомендовали академический отпуск.

"Студентам, которым необходимо пройти практику, мы готовы ее организовать в наших медицинских учреждениях, но пока обращений не было", - заключил Камолзода.

Напомним, в начале ноября прошлого года около 20 таджикских студентов, которые учатся в вузах России пришли к зданию Министерства иностранных дел страны и попросили помочь им выехать в Россию для учебы. По их словам, дистанционно они обучаться не могут, потому что не хватает денег на интернет, а в последнее время и "света" нет. Тогда сообщалось, что возвращения на учебу в российские вузы из Таджикистана ожидают до 4 тыс. студентов, около половины из них поступили в вузы в 2020 году.

Источник - asiaplustj.info
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