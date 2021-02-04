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|Путин сделал Эрнста полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"... Почему не Бузову?
15:43 06.02.2021
Путин сделал Эрнста полным кавалером ордена на юбилей
Президент наградил гендиректора "Первого канала" орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени на 60-летие. До этого Эрнст награждался этим же орденом II, III и IV степеней
Константин Эрнст (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)
Президент Владимир Путин наградил генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста орденом "За заслуги перед отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича", - говорится в документе.
6 февраля Эрнсту исполняется 60 лет. Он занимает пост генерального директора телеканала с октября 1999 года. За время работы на этой должности Эрнста уже награждали орденом "За заслуги перед отечеством" II, III и IV степеней (в 2014-м, 2011-м и 2006 году соответственно). Таким образом он стал полным кавалером этой награды.