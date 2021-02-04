УзПрез Мирзиеев "спонтанно" посетил махаллю в Фергане. Пипл в восторге (видео)

17:09 06.02.2021

Президент незапланированно посетил махаллю в Фергане

Президент Шавкат Мирзиеев незапланированно посетил махаллю в Фергане, где встретился с местными жителями.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу незапланированно посетил махаллю "Шодиена" в Фергане.



Как сообщила пресс-служба главы государства, он пешком обошел махаллю и встретился с местными жителями.



"Сегодня мы назначили нового хокима в вашей области. Внедряем систему работы в разрезе махаллей. Я пришел в вашу махаллю лично, чтобы узнать реальную ситуацию, облегчить заботы людей", - сказал Шавкат Мирзиеев в разговоре с женщинами.



Одна из женщин рассказала, что завтра будет свадьба ее сына.



Президент поздравил их, пожелал счастья и здоровья молодой семье.







Глава государства прошелся по улице Сахибкирана Темура, осмотрел дома и пункты торговли.



Шавкат Мирзиеев также вошел в махаллинский комитет, где побеседовал с председателем и советниками, спросил у них, каковы условия жизни населения и какие проблемы есть в махалле.



Ответственным лицам даны указания по устранению недостатков.