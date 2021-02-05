 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 05.02.2021
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Четверг, 04.02.2021
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"Политический стриптиз" президента США, - Мих.Ростовский
17:20 06.02.2021

"Политический стриптиз" президента США стал ярким знаком для России
Тактика Байдена сулит передышку

"Голый самоинтерес" - это словосочетание запрятано практически в самом конце программной внешнеполитической речи президента США Байдена. Но оно гораздо точнее отражает ее суть, чем риторические изыски типа "решимость России повредить и подорвать нашу демократию" и типичные для подобных выступлений оберточные выражения вроде "защищать свободу и отстаивать всеобщие права".

На Украине без суда и следствия закрывают сразу три популярных телеканала? В силу американского "голого самоинтереса" местное посольство США бросается доказывать, что это вовсе не цензура, как подумали было некоторые несознательные личности, а креативная форма защиты демократии.

В точном соответствии с буквой российского законодательства (прошу отметить осторожность моих формулировок) суд в Москве заменяет Навальному условный срок на реальный? Местная американская дипломатическая миссия (или даже бери выше - сам Байден) тоже бросаются доказывать: узника требуется сию же секунду освободить из мрака заточения. Короче, политическая обнаженка рулит.

Но ведь она рулила и при Трампе, разве не так? Так-то оно так, но немного по-другому. Различие между Америкой Трампа и Америкой Байдена - это различие между не совсем адекватным и агрессивным громилой, который с криком "смерть врагам!" бездумно крушит все вокруг себя и надушенным ученым джентльменом, который тоже задумал недоброе в отношении своих соперников, но пытается сотворить это недоброе профессионально и с доброй улыбочкой на лице.

Хотите менее эмоциональной, но более наукообразной оценки ситуации? Пожалуйста. Вот как политический курс Байдена в отношении России описал в социальных сетях очень уважаемый мной эксперт - директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов.

"Россия перестанет быть главным вопросом американской политики. Демократы использовали "российский вопрос" против Трампа, теперь в этом нет необходимости. На смену импульсивному Трампу приходят карьерные бюрократы. Прекратится кадровая чехарда, уйдут конъюнктурные санкции, ограничительные меры будут мягче, но более системными…

Команда Байдена имеет большой опыт взаимодействия с Россией. Большинство работало с Обамой и принимало участие как в "перезагрузке", так и в кризисах вокруг Ливии и Украины. Больше возможностей для трезвого расчета в отношениях с Москвой. "Грубый шов" между администрациями - прерывание текущих инициатив республиканцев. Байден проведет инвентаризацию того, что происходило при Трампе во внешней политике ( санкции, специальные операции, провокации). Передышка в 2-3 месяца перед запуском новой стратегии".

Конечно, про "передышку" в смысле американских специальных политических операций можно говорить лишь с большой долей условности. Смотрите, как мастерски официальной Америке удается при Байдене, действуя в фактическом тандеме с Навальным, эксплуатировать тему массовых протестов в России.

Программные речи Трампа и Байдена наглядно сравнили

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Да, да, признаю. В предыдущем предложении тоже содержится определенная доля условности. Операция "триумфальное возвращение Навального в Россию" была скоординирована с американскими карьерными внешнеполитическими профессионалами (назовем их так) еще до вступления Байдена в должность президента. Но это тоже является отражением специфики политической ситуации в США при новом лидере. С Трампом американское "deep state" находилось в постоянных контрах, а с Байденом и его командой оно действует в унисон.

Что сочетание этих факторов означает для России в практическом преломлении? Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в свое время взял на вооружение мысль, впервые озвученную покойным президентом США Джоном Кеннеди: "Слово "кризис", написанное по китайски состоит из двух иероглифов. Один означает "опасность", а другой - "благоприятная возможность". Подобное "соревнование иероглифов" в новом курсе США в отношении России мы можем наблюдать уже сейчас - менее чем через месяц спустя после инаугурации Байдена. С одной стороны, мы имеем немыслимое при Трампе быстрое продление договора СНВ-3, а с другой - очень значимый успех США в смысле внедрения в нашу внутриполитическую жизнь.

Да, большинство российских экспертов настроены пессимистично и не верят в возможность дальнейших позитивных сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона. Мол, продление договора о контроле над стратегическим ядерным оружием - это исключение, которое лишь подтверждает правило.

Не буду пытаться разрушить этот консенсус. Но в то же самое время все-таки решусь сделать наблюдение общего характера. Истерическая и лихорадочная атмосфера американской политики при Трампе часто приводила к тому, что официальный Вашингтон совершал действия, которые совсем не отвечали фундаментальным национальным интересам США. При Байдене аналогичные ситуации могут возникать по другой причине - в силу наличия в Демократической партии настроенного иррационально левого крыла. Но, как уже было сказано выше, при этом в администрации есть и обладающие доверием первого лица серьезные и взвешенные профессионалы.

Кого в администрации Байдена нет, так это людей, позитивно настроенных по отношению к России. Но, выбирая между рациональными и иррациональными фигурами, я все равно делаю выбор в пользу первых. В "мутной воде" Вашингтона при Трампе Москве ловить было совсем нечего. Нас даже и близко не подпускали к "рыбалке". Сейчас положение дел может - подчеркиваю, только может - поменяться. Вывод таков: тем, кто в нашей столице занимается отношениями с США, не надо убирать "удочки" в совсем дальний чулан. В обнародованной Байденом "голой правде" об американской внешней политике, кроме очередной порции словесной жвачки про наказание России, содержится и намек на то, что эти рыболовно-политические снасти могут оказаться хотя бы частично востребованными.

Мих.Ростовский
5.02.2021

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612621200
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