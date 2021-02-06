Made in KZ: зачем Казахстану производить узбекские духовки и нагреватели

17:34 06.02.2021 6.02.2021

Айсулу Жумагулова



На юге Казахстана появится первый и пока единственный завод-производитель бытовой техники в стране - это продукт узбекистанского бизнеса. Что это даст казахстанцам?



Казахстанские власти договорились с узбекским бизнесом о строительстве завода по производству духовых шкафов и нагревателей в Туркестанской области. Какие выгоды несет для Казахстана появление нового завода и что это даст отечественной экономике – читайте в материале Sputnik Казахстан.



Рынок бытовой техники Казахстана сейчас

Казахстан - это страна, которая импортирует бытовую технику. Сами мы ее не производим, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан глава Казахстанской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой, компьютерной техники и сложных технических систем (КАТЭКС) Сергей Архипкин.



"Раньше завод LG в Алматы собирал бытовую технику, однако на сегодня производство закрыто. На это повлиял карантин, а также поставки из России: привозить бытовую технику из России получилось финансово более привлекательно, чем развивать производство здесь", - сообщил Архипкин.

По данным исследовательской компании GFK, рынок бытовой техники и электроники в Казахстане за 2019 год составил 264 миллиардов тенге (или 630 миллионов долларов, что на 23% выше уровня 2018 года). Доля стран-производителей бытовой техники в Казахстане распределилась следующим образом: Россия - 44%, Китай - 33%, страны Европейского союза - 10%, Турция - 3%, Южная Корея - 2%, Узбекистан - 2%, на другие страны пришлось 6%.



Согласно справке, предоставленной в акимате Туркестанской области, в 2019 году объем импорта газовых плит составил 22,9 миллиона долларов (9,6 миллиарда тенге), а электроплит - 20,7 миллиона долларов (8,7 миллиарда тенге). Объем импорта электрических водонагревателей составил 20,3 миллиона доллара (или 8,5 миллиарда тенге).



Расходов больше, доходов меньше

Открытие нового завода не должно как-то повлиять на цены для рядового казахстанского потребителя, считает Архипкин.



"Не думаю, что цены снизятся. Если узбекские товары будут достойного качества и обладать всеми свойствами, которые необходимы потребителю, это никак не изменит цены на другую продукцию, просто расширится ассортимент. И будет конкурентная среда", - отметил глава ассоциации.

Скорее всего, узбекские бытовые приборы займут свою бюджетную нишу, и на них найдется свой покупатель, добавил эксперт. По его словам, сейчас на рынке бытовых приборов Казахстана отмечается снижение покупательской активности из-за падения доходов казахстанцев.



"Также это связано с карантином, тем, что магазины были закрыты. Конечно, онлайн-торговля бытовыми приборами выросла, но не в той степени, которая была в 2018-2019 годах. Объем продаж однозначно упал", - заключил Архипкин.



С ним согласен и экономический обозреватель Сергей Домнин: он сообщил Sputnik Казахстан, что покупательная способность казахстанских домохозяйств после введения в марте 2020 года ограничений, связанных с коронавирусом, сокращалась на фоне растущей инфляции. Реальные доходы населения по состоянию на ноябрь 2020 года упали на 4,8% в годовом выражении.



"Поскольку бытовая техника – это группа товаров, где доля импорта достигает 90-100%, а доля импортных компонентов значительна даже в изделиях российского, белорусского и узбекского производства, она очень чувствительна к изменению обменного курса", - продолжил Домнин.

Каждое последующее удорожание доллара по отношению к тенге создает давление на цену, уверен эксперт: например, годовая динамика цен на бытовую технику и ее ремонт в марте 2020 года, то есть до начала коронакризиса, находилась на уровне 6,3%, к сентябрю разогналась до 7%, а по итогам декабря составила 8%.



"Это выше непродовольственной инфляции. Это негативный фактор, учитывая кризис в экономике и падение реальных доходов", - отметил Домнин.



С другой стороны, в Казахстане активно идет жилищное строительство, ежегодные рекорды бьет объем ввода нового жилья, в котором нужно ставить бытовую технику. Казахстанцы часто приобретают бытовую технику в рассрочку, по беспроцентному кредиту, и это смягчает последствия ценового шока, объяснил он.



Нужен ли Казахстану новый завод

По информации Сергея Домнина, Казахстан потребляет около 800 тысяч газовых и электрических плит в год. Рынок достаточно стабилен, хотя и не показывает высокой динамики роста.



"Из Узбекистана в 2019 году было импортировано 140 тысяч плит. Планы запуска производства мощностью в 500 тысяч плит на этом фоне смотрятся вполне реалистичными, хотя загрузить это производство полностью в первые год-два вряд ли получится, учитывая инерцию рынка, сильную конкуренцию со стороны российских производителей, а также время, требующееся на наем, подготовку местных сотрудников и выход на оптимальную производительность", - считает обозреватель.

Проект вполне укладывается в логику казахстанской индустриализации, которая в последние годы все больше склоняется к импортозамещению. Кроме того, это создаст новые рабочие места в трудоизбыточной Туркестанской области, заключил Домнин.



Паритет для казахстанского бизнеса

Глава КАТЭКС Сергей Архипкин отметил, что ассоциация приветствует развитие производства в Казахстане, в том числе и с участием узбекских компаний.



"Однако есть один принципиальный момент - узбекским компаниям дали большие преференции в Казахстане, чего в общем-то не имеют казахстанские компании в Узбекистане. Должен быть какой-то паритет в этом отношении, наше государство должно вести в этом направлении какую-то работу", - рассказал Архипкин.



О неравноправных условиях работы с узбекскими конкурентами сообщили и представители казахстанского бизнеса. В сентябре 2020 года в нацпалате предпринимателей "Атамекен" состоялось совещание, на которой шымкентские бизнесмены пожаловались на условия работы.



Например, председатель регионального совета палаты предпринимателей Шымкента Кайрат Молдасеитов рассказал, что казахстанские предприятия готовы наращивать объемы экспорта в соседнюю страну. Однако им мешают действующие там налоговые нагрузки. Узбекистан установил акцизные налоги по 96 товарным позициям, которые доходят до 50% от таможенной стоимости товара.



В это же время в Казахстане не установлены аналогичные акцизные налоги на узбекские товары. Также при экспорте в Узбекистан казахстанские отечественные товаропроизводители оплачивают НДС в размере 15%, в то время как в Казахстане размер НДС составляет 12%.



"Сегодня на внутреннем рынке полно узбекистанских товаров, и мы вынуждены конкурировать на неравных условиях на собственном рынке. Казахстан заполонили узбекистанские кондитерские изделия, напитки, ковры, бытовая техника и так далее", - отметил Молдасеитов.

Глава совета считает, что необходимо установить ответные зеркальные меры на импорт узбекских товаров либо возмещать казахстанскому бизнесу затраты на акцизные издержки при экспорте в соседнюю страну.



Первые шаги к созданию завода

В конце 2020 года замакима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев встретился с представителями узбекской группы компаний Artel. Он пообещал будущим партнерам поддержку со стороны местного акимата. По словам чиновника, открытие завода позволит развить "экономику простых вещей" - создавать в Казахстане товары народного потребления, которые могли бы конкурировать с зарубежными аналогами.



В начале 2021 года аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поехал в узбекскую столицу, где встретился с главой Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Чиновники договорились об открытии совместного предприятия по производству бытовой техники.



В конце января премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Туркестан. В ходе поездки было заключено соглашение о сотрудничестве, которое подписали акимат Туркестанской области, узбекская "Artel Electronics" и казахстанская "Orbis Kazakhstan".



Что известно об узбекском Artel

Artel Group – крупный узбекский производитель бытовой техники и электроники, был основан в 2011 году. Головной офис находится в Ташкенте.



На сегодняшний день Artel выпускает более двадцати видов продукции: кондиционеры, микроволновые печи, мини-печи, газовые и электрические плиты, телевизоры, холодильники, мобильные телефоны, пылесосы и так далее. Сейчас Artel производит холодильники, мониторы, телевизоры и пылесосы южнокорейского Samsung, а также бытовую технику компании Shivaki.



В 2020 году Казахстан стал основной страной-импортером продукции Artel: в республику направили 37,3% от общего объема экспорта. На втором месте – Азербайджан (14,2%), на третьем – Таджикистан (15,8%).



Каким будет завод

Планируется, что будущий завод расположится в городе Туркестан, на территории местной индустриальной зоны, и будет выпускать кухонные плиты и электрические водонагреватели. Общая площадь территории составит 225 тысяч квадратных метров. Будет создано более 2100 рабочих мест, а производственная мощность составит миллион единиц продукции в год.



Как сообщили Sputnik Казахстан в региональном агентстве по привлечению инвестиций и развитию экспорта Turkistan Invest, на данном этапе агентство совместно с Artel выбирает земельный участок, на котором расположится будущий завод, с учетом его инфраструктурных потребностей.



Сейчас власти Казахстана определяют, будут ли предприятию предоставлены какие-то налоговые и таможенные преференции, и если да, то какие. Рассматриваются различные механизмы финансирования, в том числе по линии "Банка развития Казахстана" и по казахстанской программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" со ставкой вознаграждения в 6%. Также пока неясен размер финансовой выгоды от запуска завода, например, размер налоговых поступлений в местную казну.



Проект планируется реализовать в два этапа:



первый этап - запуск производства кухонных плит с ежегодной мощностью в 500 тысяч единиц. Срок реализации – 2021-2022 годы;

второй этап – запуск производства электрических водонагревателей. Планируется выпускать по 500 тысяч нагревателей в год. Срок реализации – 2022-2023 годы.

Создание завода потребует инвестиций в размере 36 миллиардов тенге (85 миллионов долларов), сообщили в акимате. К необходимым мерам господдержки относится льготное кредитование в размере около 29 миллиардов тенге (68,5 миллиона доллара). Планируется, что произведенные плитки и водонагреватели будут покупать не только в Казахстане, но и в странах ЕАЭС – России, Кыргызстане, Беларуси и Армении. Также планируется, что завод окупит себя за пять лет. Источник - ru.sputnik.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612622040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года №500

- Сенат принял Закон о расширении рыболовной зоны на Каспии

- А. Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития г. Алматы

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года №31

- Кадровые перестановки

- Счетный комитет подвел итоги своей работы за 2020 год

- Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+

- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева

- Рабочий график главы государства

