50 дней в туркменских тюрьмах

22:26 06.02.2021 04.02.2021

Программа: Центральная Азия

Бывшая жительница Ашхабада вспоминает



Продолжаем публикацию рассказа гражданки Туркменистана, подвергшейся уголовному преследованию на родине в 2015 году (см. начало). В второй части интервью она рассказывает об ужасающих условиях содержания в СИЗО в пос. Яшлык, пытках, беззаконии и коррупции, с которыми сталкиваются узницы туркменских тюрем.



СИЗО в Яшлыке



Приехали в Яшлык. Там старое трехэтажное здание. Начали досмотр: подходят мужики и начинают тебя щупать от и до. Даже под нижнее белье лезут. Я говорю: "Не трогай там". Женщин среди охраны я вообще не видела. После того, как обшмонали (обыскали), закрыли в "стаканчики" - это такие одиночные узкие камеры с решетчатой дверью. Стоишь, сесть не можешь, если только на корточки. Стены из бетона, колючие, может, специально штукатурку так сделали. Если облокотишься - больно. Я тогда полная была, кое-как поместилась, стою, но повернуться не могу, сразу об стену корябаюсь. Ни воды, ни пищи не дают. Поставили баклажку с обрезанным верхом, если захочешь в туалет, и все. Часа четыре или пять там стояли.



Когда уже всех обшмонали, нас, восемь женщин, подняли на второй этаж - в карантин. Мимо всех камер провели, одну локалку открыли, вторую… Камера была очень большая. Но там, как и на Житникова, нары из арматуры, тяжело на них спать, и нет ни матрасов, ни подушек. В карантине держали 12 дней.



Первые два дня к нам никто не приходил. Воду не давали. Когда просили пить - дежурный сразу дает телефон и говорит: "Звони, пусть тебе закинут деньги, потом проси, что надо". Пока ты в карантине, все стоит раз в десять дороже, чем обычно. После карантина кола всего 20 манатов стоит, вода из-под крана, с песком - 10 (официальный курс маната составлял в то время 3,5 маната за доллар США, курс черного рынка - 17,5 - прим ред.). А так - очень дорого.



Через два дня зашел дежурный, принес бадью со льдом. Пинает тебя, ставишь туда ноги, он наливает воду, и ты так сидишь. Говорит: "Если не хочешь так сидеть, пусть 100 долларов закинут на телефон, тогда разрешу ноги вынуть". Были девчонки, которым по восемь лет дали за то, что косяк (самокрутка с марихуаной) курили. Одну такую он пару раз ударил, она сразу: "Сейчас мама деньги отправит, только не бейте, пожалуйста". Я говорю: "Ты - дура, что ли? Все восемь лет будешь такие деньги давать?" В общем, я отказалась платить, я - хитровская (Хитровка - район Ашхабада), боевая, держала ноги в этом тазу, из-за этого у меня сейчас левая почка отказывает…



Через два дня нас стали водить на медосмотр. Рентген сделали, взяли анализ крови, потом гинеколог в санчасти Майя Атаевна, ее все знают, спрашивала, какие болячки есть, непереносимость и т. д.



Прошло уже больше 10 дней. В санчасти в кабинете рентгенолога я увидела, что сюда чиновников привезли, с которыми мы были на Житникова. Один раз я поймала момент, когда они выходили купаться… У них же в СИЗО свободное хождение, они часто ходили туда-сюда. Прошу: "Чары (это бывший замминистра энергетики), нас не выпускают с карантина, помоги, пожалуйста". Он говорит: "Не переживай, сейчас все сделаем". И часа через два-три нас развели по камерам.



Новая хата (камера) была два с половиной на три с половиной метра. Нас было десять женщин. Стояли двухэтажные нары, все заняты. Уже не арматура, а плоские железные листы. Между нар остается маленький свободный квадратик. Там мы стелили простынь и кушали. От входа, если сразу поворачиваешь налево, пьедестальчик бетонный и дырка-туалет. Там же умывальник - баклажка прикреплена с водой. Кранов, труб - ничего нет. Я спрашиваю: "Как же вы без воды?" А они объясняют, что еще во времена Ниязова прокурорша, которая сейчас сама отбывает срок в Ташаузе (Курбанбиби Атаджанова - генеральный прокурор Туркменистана, арестована на заседании Кабинета Министров 25 апреля 2006 года - прим ред.), один раз приехала с проверкой, и говорит: "Вы что им тут рай создали? Они купаются прямо. Отрежьте все краны". И отрезали. К ее имени заключенные до сих пор ругательства разные добавляют.

Всего у нас на втором этаже возле санчасти - от локалки до локалки - было 12 камер, в одиннадцати - женщины и одна - пустая. Всего значит в СИЗО 100–120 женщин. Помню, одна была беременной на восьмом месяце. А сколько мужчин - не знаю, очень много. В основном там были этапники (осужденные, ожидающие этапа). Некоторые мужские камеры были огромные, с трех-четырехэтажными нарами.



Прогулки - раз в неделю. Небо в клетку, вокруг - бетон. Когда нас вели на прогулку в другое крыло, мужиков, которые возвращались в камеры, били дубинкой по ногам, чтобы они быстро сели на корточки, руки за голову и лицом к стене.



Каждый день в шесть утра после подъема поверка. Потом воду дают, одну баклажку в день на человека. Пятилитровая баклажка, мутная вода с песком, хочешь - мойся или пей. Еще в туалете надо смывать, воняет же, жара, сентябрь месяц. Баланду разносили не солдаты, а молодые ребята, осужденные за драку, они ждали амнистии.



Из окна сквозь решетку виден внутренний двор, где прогулки или ведут на свидания. Рядом что-то ЛТПшники строили. Спрашиваю девчонок: "Что это?" Это, говорят, новый СИЗО, в 2016 году на День флага открытие должно быть. Обещают, что там и вода будет, и матрасы, как в новой колонии в Дашогузе. Но мы не верим. Может переселят на два-три дня, проверка пройдет и снова сюда вернут.



Стала узнавать, что с помывкой. В карантине нельзя было. А здесь, как оказалось, женщин полагается водить в душ раз в две недели. За полтора месяца я в "бане" только два раза была. "Баня" - напротив кабинета начальника на первом этаже. Раздеваешься в предбаннике, заходишь - там старый побитый кафель, режет ноги об острые края. Всего 12 душевых, но работали из них две, а еще в одной только холодная вода шла. Напор слабый. Голову намылишь, а смыть тяжело, вода по чуть-чуть капает. Поэтому в бане начинались драки, кому первым идти. Я всегда шла в холодный душ, потому что мне жарко, я полная была, просто под душем стояла и все.



Когда в камере кушаем, тесно, туалет прямо тут же, запах, неприятно, одним словом. Однажды мы простынь порвали и повесили на веревке как занавеску, отделив туалет. Матрацы положили на пол, чтобы на бетоне не сидеть. Дежурный пришел, еду перевернул, сорвал простынь, еще нас всех избил за это - мол, не положено. Говорит: "Один пусть жрет, а другой - срет, так вы здесь будете жить". Я говорю: "За что?" Он в ответ: "Не надо продавать трамадол" (опиоидный анальгетик, в Туркменистане включен в список наркотических веществ - прим. ред). А у меня вообще другая статья. Но когда им возражаешь, начинают бить.



В другой раз дежурный подходит и спрашивает: "У кого есть сто долларов? Если - ни у кого, выбирайте сами, кто пойдет на рейс". Я спрашиваю у девчонок: "Рейс - это что такое?" Они мне: "Не знаешь что ли? Там в кильдымах (отдельная камера для привилегированных заключенных) внизу бывшие министры сидят. Ночью видеокамеры отключают после отбоя и к ним баб водят. Надо заплатить сто долларов, если не хочешь идти". Я говорю: "У меня ста долларов нет, но я не пойду никуда, пусть меня отведут только, посмотрим, что будет". Потом так получилось, что в СИЗО какая-то комиссия пришла, до меня и еще двух девчонок очередь, слава Богу, не дошла.



На свидания мама приходила. Там за все минимальная ставка сто баксов. У меня сын маленький, еще годика не было. Мама заплатила, передала его мне подержать немного через окошечко в бетонной стене. Потом прошла в комнату для свиданий. Там телефон, стекло, продол (коридор) меньше метра шириной, постоянно мусор (охранник) туда-сюда ходит. Затем снова стекло и вторая трубка. Там мы с мамой и разговаривали через трубку. Стекла эти вытирали мыльными салфетками, оставляли их мутными, плохо видно из-за этого. Может специально это делали, не знаю.



Передачи разрешали, но, например, колбасу разрезали ножом. А в Туркменистане в сентябре жара, через два дня она тухнет без холодильника. Но, проси - не проси, надрезают, мол, надо проверить, вдруг там внутри что-то. Или говорят: "Дай сто манатов, тогда не будем резать". За перевес - 50 манатов за лишний килограмм требовали. А у нас в камере, в основном - за наркотики, им ни свиданий, ни передач не давали.



Когда холод начался, пришли и вместо стекол пакеты с деревяшками вставили. Мерзнешь? Ничего, это тебе не дом. Одеяло дают вонючее после мужиков. Хочешь чистое? 20 манатов. Сигареты президент запретил в том году, тоже цену подняли. Я только успевала маме звонить: переведи деньги на тот номер, на этот. Трудно про все это спокойно рассказывать.



Попытка получить показания под пытками



Несколько раз меня по ночам вытаскивали на допросы и запугивали, мучили по разному. Был такой из оперчасти… Звали Ходжа, толстый, здоровый, раз в три дня дежурил. Он меня вызывал отдельно по ночам - не в кабинет, а в пустую камеру. С ним еще двое. Светильник направляет в лицо, открывает небольшой деревянный чемоданчик, подключает провода к пальцам и длинную иголку подносит. Пытал током, два-три раза за ночь. Я падала и теряла сознание, не знаю, сколько времени прошло. Они на меня воду лили, чтобы в чувство привести. Ожоги оставались. Один раз к стулу привязали, чтобы легче поднимать с пола было. Но это все ночью, потому что в шесть утра подъем, меня до поверки уже обратно заводили.



Ходжа требовал: "Назови гаишника, через которого ты права делала. Тебя районный хяким (глава администрации) с ним познакомил? Мы знаем, ты вместе с ним и квартиры для работников хякимлика (районной администрации) делаешь. Сознайся и выйдешь по амнистии. Если не напишешь, я все равно тебя в покое не оставлю. Тебе залет (новое уголовное дело) сделаю. У тебя дома еще раз обыск сделают и найдут наркотики. По амнистии не выйдешь". У него какие-то мои "показания" уже заранее отпечатаны были на туркменском, что в них - не знаю, нужно было только внизу написать "С моих слов записано верно" и расписаться.



При первом допросе Ходжа грозил сына в детдом отправить. На втором говорит: "Сына у твоей мамы уже забрали, сдали в Дом малютки, больше у тебя ребенка нет".



Я ему всегда отвечала: "Выйду - не выйду, не ты решаешь. Ты кто такой? Наверху Бог есть…".



Почти две недели он меня мучил. Потом на свидание пришла мама, я ей по-армянски и жестами дала понять, на кого ей нужно выйти, у меня же связи были. Она на этих людей вышла, заплатила, и меня в кильдым спустили.



Кильдым - это как VIP-камера. Большая по размеру, там есть холодильник, телевизор, кровать мягкая, туркменские ковры… Формально - это комната для длительных свиданий.



Но свиданий там не давали. В локалке за кабинетом начальника СИЗО на первом этаже были три кильдыма: два мужских и один, где меня держали. Кильдым стоил 500 долларов в месяц с человека. Вместе со мной там была бывшая любовница осужденного министра, ее провели подельницей по его делу. Когда приходили проверки из министерства или прокуратуры, нас с ней поднимали в общую камеру, ведь кильдымов официально нет, потом - возвращали.



Один раз вместе с мамой на свидание пришел человек из хякимлика, обнадежил: "Мы все знаем про тебя, не переживай, в амнистию будешь дома". Я не верила тогда.



Избиение после разговора с начальником СИЗО



Однажды меня вызвал начальник СИЗО, стал спрашивать: "Кто ты такая? Откуда знаешь этих гаишников?" Я повторяю: "Никого не знаю, я - мошенница, всех обманула". Он мне: "Если домой к сыну хочешь, я тебе дам бумагу, ты прочитай и подпиши. Обещаю, что тогда выйдешь в амнистию". Текст был на туркменском напечатан, сверху заголовок "душундуруш" (объяснительная), не знаю, что там было.



Я ему говорю: "Послушай, башлык (начальник). Ты знаешь, где я работала. Сейчас начало октября. Списки амнистированных к вам приходят еще в конце сентября. Неужели, если меня нет в списках, после моей подписи ты пойдешь к президенту и попросишь добавить мое имя? Не трогай меня, я все равно ничего не скажу. И про здешние дела тоже никому не буду говорить: сколько денег я даю твоим дежурным за баклажку холодной воды и другое".



Он сделал вид, что удивлен: "А что, здесь так, что ли?"

- "Разве ты не знаешь? Они сами нам говорят, что с каждого ты просишь по тысяче долларов в месяц".

- "Ай, ты слишком много разговариваешь, на этап пойдешь".

- "Не имеете права. Скоро амнистия, а этапа до амнистии не бывает".



За такой дерзкий разговор я потом получила, ночью в тот же день меня избили хорошенько. После отбоя завели в пустую камеру, там голые нары, ложишься лицом вниз, закрываешь голову руками, и они по икрам и пяткам бьют дубинками. У меня до сих пор кое-где пятна на коже, на кости - вмятина чуть-чуть. Опять требовали назвать имена, с кем связана.



На следующий день снова сильно избивали. Трое их там было. При этом угрожали, говорили разные гнусности, повторять не буду. В какой-то момент я не выдержала и сказала: "Если ты сделаешь то, чем грозишь, я выйду из тюрьмы, тебя найду, из твоих глаз шурпу (суп) сварю и тебя есть заставлю". Дежурный разозлился, взял уже не дубинку, а железную арматуру, и один раз сильно ударил меня по спине. Потом в карцер отправил.



В ту же ночь у меня кровотечение открылось, мне плохо стало. Они испугались. Вызвали Майю Атаевну, она - дежурный гинеколог, в санчасти укол викасола мне сделала, чтобы кровь остановить. Я потом от него ходила не знаю, какая. Еще что-то дала, сухой черный чай тоже, просто жуй, говорит, он с кровью что-то делает. Я ее попросила: "Вы мою маму знаете, позвоните ей утром, она вам деньги отправит, выведите меня на больницу, если можно". Она пошла к дежурному, который меня бил, говорит: "У нее кровотечение, она может умереть". А он в ответ: "Ай, пусть умирает, у нее язык слишком длинный".



В общем, Майя Атаевна меня привела в себя, где-то дня три я у нее лежала на кушетке в приемной. Почему в приемной? При санчасти есть две камеры для больных, но в обеих держали бывших министров. Она говорит: я этих богатых мужиков не могу передвинуть никуда, каждый из них за место платит.



Вначале я кричала: "Пустите меня к начальнику". Хотела показать, что его дежурные делают. Просила бумагу, чтобы написать жалобу, просила, чтобы засвидетельствовали кровотечение. Майя Атаевна ничего мне не дала, сказала: "Деточка, я хочу жить, хочу дальше работать. Ради Аллаха, пожалуйста, прошу - молчи, ты скоро выйдешь по амнистии, я список смотрела. А то сейчас тебе подкинут что-нибудь, раскрутят (сфабрикуют дело), убьют тебя. Ты не знаешь, что здесь за мир такой - это очень страшный мир. Тихо сиди, никуда не лезь". Я сказала: "Ладно".



(продолжение следует) Источник - memohrc.org

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