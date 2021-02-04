 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сдохни, Сколково! В Казахстане создадут "национальный кластер искусственного интеллекта" весом $1 млрд
00:38 07.02.2021

Кластер искусственного интеллекта создается в Казахстане. Основной упор будет на создание умной экосистемы, в возможности которой входят анализ большого массива отраслевых данных, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. В течение пяти лет планируется привлечь в это направление свыше 1 млрд долларов инвестиций.

В Казахстане создается национальный кластер искусственного интеллекта. В течение пяти лет планируется привлечь в это направление более 1 млрд долларов инвестиций. Об этом в своем видеообращении на международном форуме "Digital Almaty 2021 - Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает МИА "Казинформ", президент отметил, что основной упор будет на создание умной экосистемы, в возможности которой входят анализ большого массива отраслевых данных. По его словам, это позволит построить действенные модели прогнозирования и предупреждения риска, обеспечит максимальный эффект от проводимых реформ.

"В этих целях на базе Nazarbayev University совместно с Всемирным банком создается национальный кластер искусственного интеллекта. Для эффективной обработки растущих объемов информации создаются центры обработки данных. В течение пяти лет мы планируем привлечь в это направление около 500 миллиардов тенге или более миллиарда долларов инвестиций. Конечно же, приглашаем наших партнеров по Союзу и региону к всестороннему сотрудничеству", - заявил он.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в текущем году в налоговой сфере начнется внедрения технологии блокчейн. В этом направлении Казахстан сотрудничает с Россией.

Он указал, что цифровизация затронет и национальную систему распределения лекарственных средств, в рамках которой обеспечат юридические признания всех базовых документов в электронном формате, усовершенствуют защиту персональных данных.

В рамках этого же форума премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщил, что в ближайшие два года будет привлечено 2,5 млрд долларов на развитие цифровой инфраструктуры страны. Эти средства будут направлены на модернизацию мобильной связи, развитие э-правительства и другие задачи.

Источник - gazeta.uz
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