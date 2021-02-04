Наши люди путают латинский алфавит с латинским языком, - Аташбеккызы

00:53 07.02.2021

Люди путают латинский алфавит с латинским языком - обзор казСМИ

4 февраля 2021

Досымжан Науханов

Суть языковой реформы должна быть глубоко осмыслена, потому что в обществе встречаются те, кто путает латинский алфавит с латинским языком.



Так сказала заведующая отделом истории языка института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Айнур Аташбеккызы. В интервью Baq.kz она назвала главное преимущество нового алфавита.



- Во-первых, мы избавляемся от символов е, ц, ч, щ, ь, ъ, э, ю, я, которые не отражают фонетику казахского языка. Второе преимущество - первоклассники будут изучать не 42, а 31 букву. Ведь в кириллическом алфавите их количество превышало количество звуков. Буквы е, ц, ч, щ, ь, ъ, э, ю, я не имели звуковой мотивации, их приходилось запоминать. В новом алфавите этот недостаток учтен, - сказала Аташбеккызы.



Кроме того, она рассказала, какие трудности могут возникнуть при освоении нового алфавита.



- Я думаю, молодежи, изучающей английский язык, это не доставит проблем. А вот для людей старше 50 лет, как и представителям других национальностей, переход на латиницу может быть немного проблематичным, особенно на первых порах, - предположила Аташбеккызы.



Но трудности в изучении нового казахского алфавита, по ее словам, носят временный характер. Сейчас проходят необходимое обучение тренеры, они уже прошли специальный курс и глубоко владеют методами обучения.



- Я думаю, эта реформа будет хорошо подготовлена, проводиться последовательно, поэтапно, с пробными тестированиями. В целом казахское общество готово принять новый алфавит, - заключила Аташбеккызы.