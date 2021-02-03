 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.02.2021
00:56  Тегеран повышает ставки в торге с Вашингтоном, - Александр Марьясов
00:53  Наши люди путают латинский алфавит с латинским языком, - Аташбеккызы
00:38  Сдохни, Сколково! В Казахстане создадут "национальный кластер искусственного интеллекта" весом $1 млрд
Суббота, 06.02.2021
22:43  Нужна ли "фатимизация" казахских женщин и "мухамедизация" казахских мужчин? - Н.Нуртазина
22:26  "По икрам и пяткам бьют дубинками...". 50 дней в туркменских тюрьмах (заметки бывалой)
17:34  Made in KZ: зачем Казахстану производить узбекские духовки и нагреватели
17:20  "Политический стриптиз" президента США, - Мих.Ростовский

17:10  Война с Китаем из-за Тайваня? - Чэз Фримен
17:09  УзПрез Мирзиеев "спонтанно" посетил махаллю в Фергане. Пипл в восторге (видео)
16:58  "Энергетический Перл-Харбор" 1973 года (уроки кризисной истории), - И.Макаров, Л.Чупилкин
15:43  Жидкий джигурдец. Путин сделал Эрнста полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"...
14:36  Кастрировать, казнить или дать пожизненное. Таджикская общественность о том как наказывать педофилов, - "АП"
12:38  Когда таджикские студенты смогут вернуться в Россию? - Б.Надиров
10:06  Ферганский горхоким Хабибидинов изгнан с должности. За нерадивость
09:56  Суд решил. Сагын Бозгунбаев остается председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана
09:24  Вирус тревоги нашей. О новой экономической реальности Китая, - Александр Габуев
09:19  ЕАЭС готов к росту и обороне. В Алма-Ате прошло заседание межправсовета стран "пятерки", - "Къ"
09:07  Ливийские тяжеловесы проиграли выборы. Страну временно возглавят неизвестные миру политики
08:58  Вслед за рыбой Китай тормозит российскую птицу, - А.Комраков
00:42  "Кто сделает первый шаг?": вернутся ли США и Иран к ядерной сделке, - А.Юранец
Пятница, 05.02.2021
22:57  "Не получают дивидендов": почему США уходят из Йемена, - Л.Мисник
22:49  100 лет назад Верный стал Алма-Атой: как это было
22:38  Жизнь и судьба капитана Хайдара Каримова из Джизака, героически павшего в 42-м в боях за Донбасс
22:36  Путин отрегулировал казачью службу в России
21:31  Пора начать доверять вакцинам из Китая и России, - New York Times
21:01  КазПрез Токаев пытается уговорить индо-олигарха Миттала не тиранить каз-рабочих
20:59  Евразийский межправсовет: почему разгорелись дискуссии вокруг рынка металлолома
20:00  В Ходженте откроют "Таджикско-узбекский университет"
19:19  Чиновника от филологии Туймебаева "избрали" ректором КазНацуниверситета (экс-КазГУ)
19:05  Мирзиеев учредил "Международный фонд имени Навои" (1 млрд сумов из госбюджета ежегодно)
18:19  Зоя и сволочи. Почему подвиг Зои Космодемьянской никак не дает покоя либер-ливеру, - А.Соколов
18:05  Манифест трангендерной демократии, - Ю.Борисов
16:27  Казахстан взволновала новость об увеличении количества новорожденных, выброшенных молодыми матерями, - Гульбахрам Кургулина (интервью)
15:58  РосМайдан. Протест слит. Затишье перед... чем именно? - А.Иванов
09:07  Девочки дозреют. В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет
08:56  Протечка в мембрану. "Хвосты" кыргызского Джеруя не опасны (сказанному - верить?)
08:54  Экс-главу ВерхСуда Киргизии Калиеву будут сажать?
08:36  Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану, - Игорь Караулов
08:34  ЗеФюрер. Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского, - А.Манчук
08:25  Защитим по всему миру интересы ЛГБТ, коренных народов и инвалидов... Байден озвучил новую внешнеполитическую доктрину США
08:15  Шавкат Мирзиеев - журналистам: "Не бойтесь, за вами стоит президент" (узб-юмор)
08:12  О водно-энергетических проблемах ЦентрАзии. Как найти выход из противоречий, - В.Прохватилов
08:11  Израиль пугает появлением "исламской атомной бомбы", - Д.Седов
08:08  В Киргизии обойдутся без премьер-министра. Жапаров укрепляет президентскую власть, - В.Панфилова
03:27  Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
03:24  Очистительный кризис, - Сергей Караганов
00:27  Христианское наследие и геополитический выбор Турции, - С.Стремидловский
00:16  Казахстан хочет купить турецких ударных беспилотников. Бомбить кыргызов?
00:01  Зеленский в своем раболепии превзошел Порошенко, - С.Князев
Четверг, 04.02.2021
19:40  За растыр рентген-аппаратов задержана глава Управздрава Мангистауской области Казахстана Жамал Жаманбаева
19:32  Депутата КырПарламента Жумалиева ("ошмяк", партия "Бир Бол") закрыли в СИЗО. Оказался мошенником и аферистом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тегеран повышает ставки в торге с Вашингтоном, - Александр Марьясов
00:56 07.02.2021

Тегеран повышает ставки в торге с Вашингтоном
Почему стоит поторопиться со спасением "ядерной сделки"

Об авторе: Александр Георгиевич Марьясов – эксперт клуба "Валдай", чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001–2005).
3.02.2021

Как администрация президента США Джозефа Байдена, так и руководство Ирана хорошо понимают важность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Для Вашингтона важно возвращение Тегерана к соблюдению своих обязательств по "ядерной сделке", поскольку она значительно ограничивает масштабы его ядерной деятельности и фактически закрывает Ирану путь к обладанию ядерным оружием. Тегерану нужны снятие введенных Дональдом Трампом санкций, возобновление, хотя бы частично, экспорта своей нефти и разблокирование запрета на финансовые транзакции.

Речь идет не о возможности возвращения США в СВПД, а о сроках и последовательности такого возвращения. Сейчас стороны начинают торг о том, кто первым начнет процесс возвращения. Ни Тегеран, ни Вашингтон не спешат начинать его первыми, поскольку это может быть расценено противниками СВПД в обеих странах как проявление слабости и сдачи позиций.

Иранская сторона резонно отмечает, что первой нарушила свои обязательства американская сторона. Тегеран же не выходил из сделки, хотя и был вынужден принять ряд ответных мер, предусмотренных, кстати, в самом СВПД и спровоцированных политикой "максимального давления" предыдущей администрации США. В результате такой политики доверие к словам и обещаниям Вашингтона в Иране практически упало до нуля. Тем не менее Тегеран будет готов полностью возобновить соблюдение своих обязательств, как только США вернутся в СВПД.

Процесс разруливания сложившейся ситуации может затянуться и потребовать прямых переговоров, возможно, конфиденциальных, как это было на ранней стадии выработки СВПД. В настоящее время практически завершено формирование внешнеполитической команды нового президента США, многие члены которой при Бараке Обаме занимались подготовкой СВПД и участвовали в переговорах с иранцами. Среди них – госсекретарь Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря Венди Шерман, спецпредставитель по Ирану Роберт Мали, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан. Если стороны не снимут своих предварительных требований, то речь может пойти об одновременном поэтапном выполнении взаимных обязательств при понимании, что они возвращаются в сделку в ее первоначальной редакции.

Администрация Байдена рассчитывает, что после полного восстановления участия США в СВПД и возвращения Ирана к выполнению своих обязательств можно будет продолжить переговоры по другим волнующим США и их ближневосточных союзников вопросам. Это продление сроков действия временных ограничений на ядерную деятельность Ирана, его ракетная программа и региональная деятельность. Сегодня власти Ирана заявляют, что не готовы обсуждать эти вопросы. В дальнейшем многое будет зависеть от того, как пойдет имплементация СВПД, как будет развиваться внутриполитическая ситуация в Иране в случае победы консерваторов на предстоящих президентских выборах, а также какова будет ситуация в районе Ближнего Востока.

Против восстановления "ядерной сделки" с Ираном активно выступают Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ. Причем Тель-Авив под прикрытием нормализации отношений с арабскими странами стремится создать антииранский блок с их участием и заручиться поддержкой Вашингтона в этом деле. Администрации Байдена, корректирующей ближневосточную политику Трампа, видимо, предстоит непростая задача по сдерживанию чрезмерной антииранской активности Израиля, угрожающей сорвать возвращение США в СВПД.

Политика "максимального давления" Трампа резко ослабила позиции прагматического крыла иранского руководства во главе с президентом Хасаном Рухани, сделавшим в свое время ставку на заключение СВПД. Зато серьезно усилились вес и влияние иранских консерваторов и радикалов, которые выступали против любых договоренностей с США. После выхода Вашингтона из "ядерной сделки" и усиления американских санкций правительство Рухани под давлением консерваторов пошло на отказ от части своих обязательств по сделке. В частности, был повышен уровень обогащения урана, был превышен лимит хранения низкообогащенного урана и тяжелой воды, началось использование усовершенствованных центрифуг.

В декабре 2020 года контролируемый консерваторами иранский парламент обязал правительство Рухани интенсифицировать реализацию ядерной программы страны. Степень обогащения урана достигла 20%, увеличилось число новейших центрифуг, начались работы по металлическому урану. Было объявлено о предстоящем ограничении мониторинговой работы инспекторов МАГАТЭ.

Таким образом, консервативно-радикальные круги повышают ставки в будущем торге с новой администрацией США по ядерным делам. При этом они заявляют, что, несмотря на сильнейший экономический кризис в стране, иранская экономика демонстрирует устойчивость. Иранская нефть продается. Растут ненефтяной сектор иранской экономики и внутренний рынок.

Есть основания полагать, что победа на предстоящих в июне президентских выборах достанется консерваторам. И если до этого времени не удастся восстановить СВПД, то сделать это с обладающей всей полнотой власти радикально настроенной элитой будет намного сложней.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612648560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года №500
- Сенат принял Закон о расширении рыболовной зоны на Каспии
- А. Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития г. Алматы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года №31
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет подвел итоги своей работы за 2020 год
- Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+
- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  