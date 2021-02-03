Тегеран повышает ставки в торге с Вашингтоном, - Александр Марьясов

00:56 07.02.2021

Тегеран повышает ставки в торге с Вашингтоном

Почему стоит поторопиться со спасением "ядерной сделки"



Об авторе: Александр Георгиевич Марьясов – эксперт клуба "Валдай", чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001–2005).

3.02.2021



Как администрация президента США Джозефа Байдена, так и руководство Ирана хорошо понимают важность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Для Вашингтона важно возвращение Тегерана к соблюдению своих обязательств по "ядерной сделке", поскольку она значительно ограничивает масштабы его ядерной деятельности и фактически закрывает Ирану путь к обладанию ядерным оружием. Тегерану нужны снятие введенных Дональдом Трампом санкций, возобновление, хотя бы частично, экспорта своей нефти и разблокирование запрета на финансовые транзакции.



Речь идет не о возможности возвращения США в СВПД, а о сроках и последовательности такого возвращения. Сейчас стороны начинают торг о том, кто первым начнет процесс возвращения. Ни Тегеран, ни Вашингтон не спешат начинать его первыми, поскольку это может быть расценено противниками СВПД в обеих странах как проявление слабости и сдачи позиций.



Иранская сторона резонно отмечает, что первой нарушила свои обязательства американская сторона. Тегеран же не выходил из сделки, хотя и был вынужден принять ряд ответных мер, предусмотренных, кстати, в самом СВПД и спровоцированных политикой "максимального давления" предыдущей администрации США. В результате такой политики доверие к словам и обещаниям Вашингтона в Иране практически упало до нуля. Тем не менее Тегеран будет готов полностью возобновить соблюдение своих обязательств, как только США вернутся в СВПД.



Процесс разруливания сложившейся ситуации может затянуться и потребовать прямых переговоров, возможно, конфиденциальных, как это было на ранней стадии выработки СВПД. В настоящее время практически завершено формирование внешнеполитической команды нового президента США, многие члены которой при Бараке Обаме занимались подготовкой СВПД и участвовали в переговорах с иранцами. Среди них – госсекретарь Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря Венди Шерман, спецпредставитель по Ирану Роберт Мали, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан. Если стороны не снимут своих предварительных требований, то речь может пойти об одновременном поэтапном выполнении взаимных обязательств при понимании, что они возвращаются в сделку в ее первоначальной редакции.



Администрация Байдена рассчитывает, что после полного восстановления участия США в СВПД и возвращения Ирана к выполнению своих обязательств можно будет продолжить переговоры по другим волнующим США и их ближневосточных союзников вопросам. Это продление сроков действия временных ограничений на ядерную деятельность Ирана, его ракетная программа и региональная деятельность. Сегодня власти Ирана заявляют, что не готовы обсуждать эти вопросы. В дальнейшем многое будет зависеть от того, как пойдет имплементация СВПД, как будет развиваться внутриполитическая ситуация в Иране в случае победы консерваторов на предстоящих президентских выборах, а также какова будет ситуация в районе Ближнего Востока.



Против восстановления "ядерной сделки" с Ираном активно выступают Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ. Причем Тель-Авив под прикрытием нормализации отношений с арабскими странами стремится создать антииранский блок с их участием и заручиться поддержкой Вашингтона в этом деле. Администрации Байдена, корректирующей ближневосточную политику Трампа, видимо, предстоит непростая задача по сдерживанию чрезмерной антииранской активности Израиля, угрожающей сорвать возвращение США в СВПД.



Политика "максимального давления" Трампа резко ослабила позиции прагматического крыла иранского руководства во главе с президентом Хасаном Рухани, сделавшим в свое время ставку на заключение СВПД. Зато серьезно усилились вес и влияние иранских консерваторов и радикалов, которые выступали против любых договоренностей с США. После выхода Вашингтона из "ядерной сделки" и усиления американских санкций правительство Рухани под давлением консерваторов пошло на отказ от части своих обязательств по сделке. В частности, был повышен уровень обогащения урана, был превышен лимит хранения низкообогащенного урана и тяжелой воды, началось использование усовершенствованных центрифуг.



В декабре 2020 года контролируемый консерваторами иранский парламент обязал правительство Рухани интенсифицировать реализацию ядерной программы страны. Степень обогащения урана достигла 20%, увеличилось число новейших центрифуг, начались работы по металлическому урану. Было объявлено о предстоящем ограничении мониторинговой работы инспекторов МАГАТЭ.



Таким образом, консервативно-радикальные круги повышают ставки в будущем торге с новой администрацией США по ядерным делам. При этом они заявляют, что, несмотря на сильнейший экономический кризис в стране, иранская экономика демонстрирует устойчивость. Иранская нефть продается. Растут ненефтяной сектор иранской экономики и внутренний рынок.



Есть основания полагать, что победа на предстоящих в июне президентских выборах достанется консерваторам. И если до этого времени не удастся восстановить СВПД, то сделать это с обладающей всей полнотой власти радикально настроенной элитой будет намного сложней.