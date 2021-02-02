 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мьянма переболела демократией, - С.Строкань
08:50 07.02.2021

Мьянма переболела демократией
Витрина либеральных реформ в Азии возвращается к военной диктатуре

Газета "Коммерсантъ" №17 от 02.02.2021, стр. 6
После десятилетия гражданского правления Мьянма - страна в Юго-Восточной Азии с 60-миллионым населением, которая большую часть своей истории управлялась военными,- вернулась к власти сильной руки. В результате переворота Мьянму возглавил главком вооруженными силами Мин Аун Хлаин. Президент, премьер и все руководство "Национальной лиги за демократию", победившей на прошлогодних выборах, арестованы. Переворот в Мьянме стал вызовом для США, перечеркнув результаты перезагрузки двусторонних отношений, начатой 44-м президентом Бараком Обамой. Главным бенефициаром станет Китай, который может укрепить позиции в стране, обладающей огромными природными ресурсами и открывающей Пекину стратегический выход к Индийскому океану.

Первым об арестах высшего руководства страны, включая президента Вин Мьина и фактического премьер-министра в должности государственного советника Аун Сан Су Чжи, которая возглавляет правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД), в ночь на понедельник сообщил официальный представитель НЛД Мьо Ньинт. "Похоже, военные взяли столицу под свой контроль",- успел сообщить политик, предположив, что в ближайшее время может быть задержан и он сам, однако призвав граждан "сохранять спокойствие".

К утру понедельника стало окончательно ясно: в стране произошел государственный переворот. На улицах столицы Мьянмы Нейпьидо и ее крупнейшего города Янгона появились военные патрули, начались массовые сбои в работе интернета и мобильной связи, прервало вещание государственное телевидение. Пробившиеся в сеть местные новостные порталы сообщали о новых задержаниях. Список арестованных членов правительства и высших должностных лиц, состоящих в НЛД, с каждым часом пополнялся десятками новых фамилий.

Задержания происходили не только в Нейпьидо, но и на местах. Среди тех, кто был взят под стражу, оказались несколько министров ключевых штатов Мьянмы, глава администрации Янгона и ряд чиновников, входящих в его окружение.

Свержение гражданского правительства во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая до прихода к власти была символом борьбы с военной диктатурой и много лет провела под домашним арестом, проходило под плотной завесой секретности.

Главным источником информации о перевороте стал армейский телеканал "Мьявадди", сообщивший о том, что военные ввели в стране чрезвычайное положение сроком на один год, после чего в Мьянме пройдут новые парламентские выборы.
Заявление о введении режима ЧП подписал вице-президент Мьин Све, который стал исполняющим обязанности президента. Однако он будет лишь номинальным руководителем, в то время как реальная власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами генералу Мин Аун Хлаину.

Ставшее неожиданностью для внешнего мира возвращение к власти в Мьянме военных, впервые возглавивших страну в далеком 1962 году и не выпускавших бразды правления почти полвека, было предопределено ходом политического противостояния последних месяцев. В ноябре прошлого года в стране прошли парламентские выборы, на которых правящая НЛД нанесла разгромное поражение своему главному конкуренту - поддерживаемой военными Партии солидарности и развития союза. В то время как НЛД получила 396 из 476 мест в парламенте, что позволило ей сформировать правительство во главе с Аун Сан Су Чжи еще на пять лет, партия военных довольствовалась 33 мандатами.

Аун Сан Су Чжи
Аун Сан Су Чжи
Фото: Thar Byaw/File Photo, Reuters

"Результаты прошлогодних выборов стали настоящим шоком для военных во главе с амбициозным генералом Мин Аун Хлаином, который так и не смог поверить в то, что партия власти показала столь убедительный результат в честной борьбе,- заявил "Ъ" директор Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.- Сразу же после выборов 8 ноября военные Мьянмы заявили о масштабных фальсификациях и призвали избирательную комиссию пересмотреть результаты. Однако требование расследования, которое выдвигалось ими вплоть до конца прошлой недели, так и не было выполнено. В итоге военные решили сыграть на опережение и за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, назначенного на 1 февраля, совершили военный переворот, тем самым обнулив электоральный успех НЛД". "Необходимо отметить, что совершившие переворот люди в погонах во главе с генералом Мин Аун Хлаином позиционируют себя не новой диктатурой, а защитниками демократии. По их мнению, демократический процесс стал ширмой, позволившей правящей НЛД прийти к власти нечестным путем, и поэтому иного выхода, кроме государственного переворота, у Мьянмы не было",- добавил эксперт.

События в Мьянме вызвали противоречивую реакцию в мире.

Мы призываем военных лидеров освободить всех правительственных чиновников и лидеров гражданского общества и уважать волю народа, выраженную на демократических выборах 8 ноября 2020 года",- заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я осуждаю переворот в Мьянме и незаконное лишение свободы гражданских лиц, включая Аун Сан Су Чжи. Необходимо уважать голос народа и освободить гражданских лидеров",- вторил ему британский премьер Борис Джонсон.

В то же время официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что Мьянма - дружественное КНР государство, и призвал "все заинтересованные стороны на законных основаниях преодолеть разногласия и обеспечить социально-политическую стабильность в соответствии с положениями национальной конституции".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков был еще более лаконичен. "Безусловно, очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию",- сообщил в понедельник днем господин Песков, добавив, что не стоит "пока предварительно делать какие-то оценки".

"Переворот в Мьянме стал серьезным вызовом для новой американской администрации Джо Байдена, учитывая, что эта страна служила для США примером того, как стремящийся выйти из изоляции "форпост диктатуры" становится на путь исправления. В 2010 году в Мьянме прошли выборы, после которых хунту сменило гражданское правительство. А спустя два года с "историческим визитом" страну посетил Барак Обама - первый в истории американский президент, ступивший на землю бывшего государства-изгоя",- заявил "Ъ" Дмитрий Мосяков. Вскоре после частичной отмены американских санкций ключевой шаг на пути нормализации отношений с Мьянмой сделал и Евросоюз, отменивший все собственные санкции, кроме оружейного эмбарго, и причисливший страну к ведущим партнерам европейского бизнеса.

Беднейшее государство Юго-Восточной Азии Мьянма при этом обладает колоссальными природными богатствами (газ, нефть, древесина, драгоценные камни) и занимает важное стратегическое положение на перекрестке торговых путей в регионе. "В случае введения новых западных санкций против Мьянмы главным бенефициаром станет Китай, который укрепит свои позиции в стране, обладающей огромными природными ресурсами, и сможет получить стратегический выход к Индийскому океану",- резюмировал Дмитрий Мосяков.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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