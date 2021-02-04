Цикл имени Порошенко. Как новый имидж Зеленского поможет ему удержать власть, - К.Скоркин

09:09 07.02.2021 Борьба за УкраинуСопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович выступает на заседании Верховной рады Украины с инициативой объявить импичмент президенту Зеленскому в связи с санкциями против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.



Константин

Скоркин

4.02.2021



Зеленский затеял рискованную игру, но продемонстрировал неожиданную волю к борьбе и гибкость, когда его уже начали списывать со счетов как опутанного сонной паутиной нового Ющенко

Украинский президент Владимир Зеленский открывает новый политический сезон в обновленном амплуа: на смену миротворцу-объединителю приходит национал-патриот, готовый сдерживать Россию и ее "пятую колонну" внутри Украины. В этом Зеленский, парадоксальным образом, идет по пути своего предшественника Петра Порошенко, которого он так яростно до сих пор критикует.



Порошенко тоже пришел к власти как президент мира, а на перевыборы выдвигался уже как главный поборник триады "армия – мова – вера". Перевоплощение Зеленского совпало со слухами, что на дне рождения президента гости поднимали бокалы за второй срок.



За сменой имиджа Зеленского стоит несколько причин. Конечно, его не может не беспокоить стремительное падение рейтингов, где он и его партия уже начинают уступать первые места своим конкурентам. Но есть тут внешнеполитические расчеты. После украинских скандалов с участием сына Байдена Зеленский стремится наладить отношения с новой администрацией США, на поддержку которой он всецело надеется. Впрочем, и в этой цели, а также в методах ее достижения он все больше напоминает Порошенко.



Забанить Медведчука

В январе 2021 года популярность украинской власти в очередной раз упала. Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) выдал сенсационные результаты: рейтинг президента Зеленского снизился до 20%, а его партия и вовсе переместилась с первого на четвертое место.



Результаты опроса вызвали немало обвинений в ангажированности социологов, но есть и объективные факторы, сработавшие против команды Зеленского. Во-первых, правительство повысило коммунальные тарифы, что тут же вызвало массовые протесты. Во-вторых, вступил в силу языковой закон, который обязывает всех работников сферы услуг изначально обращаться к покупателям исключительно на украинском и только потом в случае необходимости переходить на другой язык. Этот закон был разработан еще при предыдущей власти, но Зеленский и "Слуга народа" отказались его корректировать, что оттолкнуло от них часть русскоязычных избирателей.



И повышение тарифов, и языковой вопрос усиленно и с преувеличением обсуждали в СМИ, входящих в холдинг "Новости". Холдинг связывают с главным пророссийским политиком Украины Виктором Медведчуком. Именно его партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) вышла на первое место в январских соцопросах.



Пока Зеленский переживает неудачу за неудачей, Москва всячески подыгрывает Медведчуку в его попытках взять политический реванш. Благодаря личным контактам с Путиным лидер ОПЗЖ каждый раз возвращается из Москвы не с пустыми руками. То по его просьбе Россия снимает санкции с украинских предприятий, то он договаривается с ЛНР-ДНР об освобождении украинских граждан. После его визита Россия готова поделиться с Украиной вакциной от коронавируса, а российские телеканалы мочат украинских оппонентов Медведчука.



На этом фоне администрация Зеленского решилась на ряд жестких шагов против опасно усилившегося конкурента: начиная с того, что запретила погранслужбам пускать личные самолеты Медведчука в Москву, и заканчивая фактическим запретом на вещание для его телеканалов. Последний шаг может стать причиной серьезного политического кризиса – ОПЗЖ уже грозит президенту импичментом.



Каналы Медведчука (NewsOne, ΖΙΚ, 112) занимают значительную долю в украинском эфире и выступают главной трибуной для пророссийской оппозиции. Именно то, что эти СМИ ориентированы на "российские нарративы", послужило Зеленскому идеологическим обоснованием их закрытия.



Также предполагается, что закрытие должно понравиться новой администрации в Вашингтоне, которая всерьез настроена на борьбу с российским информационным влиянием. В Киеве иронизируют, что решение прекратить вещание было намеренно опубликовано ночью, чтобы его смогли увидеть в рабочее время в Госдепе. А накануне СБУ объявила о раскрытии сети пророссийских телеграм-каналов, которые также занимались информационной поддержкой ОПЗЖ.



Атаку Зеленского на Медведчука позитивно встретили в патриотическом лагере – в свое время Порошенко не мог позволить себе пойти на такие шаги. Поэтому именно при Порошенко империя Медведчука расцвела, а сам он получил неприкосновенный статус неофициального переговорщика с Москвой.



Однако в президентской партии "Слуга народа" эта атака не встретила единодушного одобрения. Санкции против телеканалов Медведчука не поддержал спикер Рады Дмитрий Разумков, негативно отозвалась и часть партийцев, ориентированных на Коломойского, – они видели в ОПЗЖ потенциального партнера. Теперь о возможном сотрудничестве "Слуги народа" с Медведчуком, похоже, говорить не приходится.



Коломойский нервничает

Все происходящее с Медведчуком – неприятный сигнал и для Игоря Коломойского. Зеленский уже неоднократно делал выбор в пользу западных партнеров в ущерб старой дружбе с олигархом. Такими темпами президент и вовсе может сдать бывшего союзника западным властям – в США он обвиняется в отмывании денег. Вдобавок Коломойский проштрафился перед новой американской администрацией своими мутными играми с Трампом во время предвыборной кампании в Штатах. Его люди активно распространяли компромат на Джо Байдена и его сына Хантера.



Одна из ниточек вела и в "Слугу народа". Нардеп Александр Дубинский, бывший медиакиллер Коломойского на "1+1", сотрудничал с одиозным нардепом Андреем Деркачем, публиковавшим прослушки переговоров Байдена и Порошенко. Также Дубинский обвинял близкий к Демпартии США фонд в отмывании денег Януковича и разоблачал американское лобби в антикоррупционных органах Украины. В январе этого года Минфин США внес его в санкционный список как участника пророссийской дезинформационной сети.



Зеленский был вынужден реагировать – Дубинского исключили из фракции, вскоре изгонят и из партии. Коснулся Дубинского и деплатформинг – его канал в YouTube с 300 тысячами подписчиков удалили, подобная судьба ждет и каналы Медведчука.



Все это вызвало серьезное напряжение в рядах "Слуги народа", где есть большая группа сторонников Коломойского. Раскола в партии пока не произошло, но вероятность его в случае дальнейшего обострения отношений президента и олигарха сохраняется. Пока же группа Коломойского саботирует важные голосования. Например, они провалили кандидатуру на пост вице-премьера по энергетике Юрия Витренко, которого в офисе президента рассматривали как потенциального премьер-министра.



Коломойского, как крупного собственника медиаактивов, не может не беспокоить и то, насколько радикально решают вопросы с телеканалами Медведчука. Тем более что Зеленский в своем интервью HBO многозначительно поднял тему лишения олигархов контроля над телеканалами. "Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", те или иные медиаплощадки, и лишить их возможности влиять на депутатов. Это возможно сделать, я хочу это сделать в Украине", – заявил он.



Конфликт с Китаем

Еще одно поле, где Зеленский собрался подыгрывать американцам, – борьба с китайским влиянием. 28 января 2021 года он ввел санкции против китайских инвесторов запорожского авиационного завода "Мотор Сич", а 31 января СБУ сорвала собрание новых акционеров компании. Эти действия последовали за решением США ввести в январе этого года санкции против инвестора "Мотор Сичи" – китайской госкомпании Skyrizon.



У украинского завода давняя история отношений с Китаем. Когда в 2014 году "Мотор Сич", производящий двигатели и запчасти для авиации, потерял ключевой российский рынок, его глава Вячеслав Богуслаев обратился к инвесторам в Китае, чем спас предприятие от банкротства. По контракту китайцы не только получали контрольный пакет акций "Мотор Сичи", но завод еще должен был передать свои технологии и часть специалистов для строительства авиационного предприятия в Китае.



Однако в 2017 году Антимонопольный комитет Украины и СБУ заблокировали сделку как угрожающую национальной безопасности Украины. Не последнюю роль тут сыграло недовольство США подобным проникновением Китая в стратегическую отрасль.



Китайцы всячески стремились обойти запрет. Сначала речь шла о безвозмездной передаче 25% акций концерну "Укроборонпром" и инвестициях в авиационную отрасль Украины. В 2020 году в деле появился харьковский олигарх Александр Ярославский, владеющий оборонными предприятиями, – он стал претендовать на предложенную китайцами четверть пакета акций.



Однако американские санкции обнулили всю комбинацию – Зеленский и его администрация решили следовать в фарватере американской политики. Китайцы в долгу не остались – Skyrizon подал в международный арбитраж иск на $3,5 млрд, который Украина имеет все шансы проиграть. А с учетом того, что Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Украины, подобный недружественный шаг может обернуться для украинской экономики проблемами и в других областях.



Конфликт с Кремлем

Новое послание Зеленского, помимо Вашингтона, адресовано и Кремлю. Президент Украины хочет получить свое почетное место в коалиции по сдерживанию России, которую, как предполагается, будет выстраивать Байден. Впрочем, особых альтернатив у Зеленского и нет.



После недолгой разрядки в 2019 году отношения с Москвой зашли в тупик. В глубоком кризисе находится Минский процесс, где стороны выставили друг другу взаимоисключающие требования по контролю над Донбассом. Работа Трехсторонней контактной группы парализована.



Разочарованный в Зеленском Кремль ввел персональные санкции против восьмисот украинских политиков, включая почти всю фракцию "Слуги народа". В ЛНР-ДНР обсуждается новая доктрина "русского Донбасса" при участии ведущих московских пропагандистов. Также продолжается выдача российских паспортов – за 2020 год их получили 409 тысяч украинцев, более 100 тысяч из них не являются жителями донбасских республик.



В ответ Украина ввела санкции против российских физлиц и предприятий (их список впервые засекречен), а также авиакомпаний, летающих в Крым. При этом экономическое сотрудничество в области энергетики, наоборот, переживает даже некоторый подъем. Украина импортирует российскую электроэнергию, обсуждается и возможность прямых закупок газа. Даже здесь ситуация напоминает времена позднего Порошенко – тогда даже самая острая политическая конфронтация не вела к разрыву взаимовыгодных контрактов.



Удар Зеленского по медиаактивам Медведчука, безусловно, добавит напряжения в отношениях Киева и Москвы. Кремль расценивает это как нападение на своего главного украинского союзника и примет ответные меры. К тому же момент, который выбрала администрация Зеленского, – в разгар протестов в России, – в Кремле неизбежно истолкуют в духе геополитической паранойи – как часть скоординированной атаки коллективного Запада.



Чего ждать?

Когда Зеленский только пришел к власти, от него ждали, что он покончит со старыми элитами и выстроит диверсифицированную внешнюю политику на базе национального эгоизма – не сворачивая контактов с Западом, добьется примирения с Россией. На практике осуществить это оказалось невозможно: старые элиты обложили Зеленского со всех сторон, а промежуточная позиция в условиях конфронтации России и Запада – нечто из разряда фантастики. Да и внутренняя оппозиция прочертила для нового президента такие красные линии, что нельзя было ступить и шагу.



Эти противоречия в итоге привели к переменам в политике Зеленского. Не преуспев на неблагодарной ниве примирения страны и внешнего пацифизма, Зеленский, похоже, обращается к другой версии украинского популизма – национальной мобилизации. И рассчитывает провести ее на более широкой платформе, чем это делал его предшественник.



Зеленский убежден, что это самый простой способ получить поддержку Запада. Более того, к этому Зеленского подталкивает и само поляризованное украинское общество, издевавшееся над всеми попытками молодого президента найти некий срединный путь.



Санкциями против Медведчука Зеленский пытается привлечь на свою сторону национал-патриотического избирателя – даже если Медведчук оспорит все в суде, решительность Зеленского выглядит выигрышно. В публичной риторике президент также проделал большой путь от "надо прекратить стрелять" до "если бы я был президентом в 2014-м, мы бы все погибли, но "зеленых человечков" в Крым не пустили". Новым витком борьбы с олигархами он попытается удержать тающий базовый электорат.



На этом пути Зеленский, возможно, столкнется с потерей части команды и даже крахом однопартийного большинства. Взамен получит возможность сформировать более широкую парламентскую коалицию с участием, например, "Батькивщины" и "Голоса" (что приветствовали бы на Западе). Во внешней политике он делает ставку на новую американскую администрацию и активно будет исправлять свой имидж чуть ли не "промосковского политика", который заработал своим прежним пацифизмом.



Но Зеленскому стоит помнить о печальном опыте Порошенко – на всякого отца нации найдется свой хитроумный популист, ловко пользующийся просчетами прошлой администрации. На центристском поле у Зеленского вызревают серьезные конкуренты – мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман. По уровню доверия они уже сравнялись или даже опережают президента. На правом фланге укрепился и зачистил все под себя Петр Алексеевич.



Зеленский затеял рискованную игру, но продемонстрировал неожиданную волю к борьбе и гибкость, когда его уже начали списывать со счетов как опутанного сонной паутиной декоративного нового Ющенко. Источник - carnegie.ru

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