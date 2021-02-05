Айжан Садыркулова (дочка экс-главы АП КР) будет исполнять обязанности главы Счетной палаты Кыргызстана

09:30 07.02.2021

5 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Айжан Садыркулова будет исполнять обязанности главы Счетной палаты. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



По данным пресс-службы главы государства, на Айжан Садыркулову возложено исполнение обязанностей председателя Счетной палаты.



Согласно подписанному указу, на аудитора Счетной палаты Садыркулову Айжан Медетовну возложено исполнение обязанностей председателя Счетной палаты на срок окончания ее полномочий аудитора.



Айжан Садыркулова - дочь экс-главы администрации президента Медета Садыркулова, жестоко убитого 13 марта 2009 года. Суд признал организаторами убийства брата сбежавшего президента Курманбека Бакиева Жаныша и его приближенных.