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"Мягкая сила" и "Спутник V": Россия расширяет свое присутствие в мире, - El Mundo
10:03 07.02.2021

El Mundo, Испания

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 16 странах мира, а заказали ее более 50 стран. "Спутник V" - своего рода национальный чемпион, говорится в статье, и у России любопытный рынок сбыта: те, кто не может похвастаться близкими отношениями с США и не хочет просить помощи у Китая.
"Мягкая сила" и "Спутник V": Россия расширяет свое присутствие в мире (El Mundo, Испания)

Хавьер Колас (Xavier Colás)

Москва пытается расширить свое влияние в Латинской Америке и стать приоритетным партнером для ряда развивающихся стран, которые в долгосрочной перспективе могут занять значимое место на международной арене.

Во всем мире российскую вакцину восприняли скептически, а в самой России к ней до сих пор относятся с опаской. Однако "Спутник V" безопасен и эффективен, он полностью защищает от тяжелых форм Covid-19 - к такому выводу пришли ученые в ходе клинических испытаний вакцины, результаты которых опубликованы в престижном научном журнале Lancet. Название вакцины отсылает нас к космической гонке США и СССР 1950-х годов, во время которой на короткий промежуток времени Москва оказалась впереди. Однако "Спутник V" - не просто противовирусный препарат, это еще и эффективный политический инструмент Кремля. А именно: внутри страны вакцина используется для того, чтобы снизить уровень тревожности населения. А на мировой арене - чтобы доказать не словом, но делом главную идею Владимира Путина: что Россия - суверенная страна и независимая держава.

Самой важной задачей вакцины является расширение охвата: Россия предлагает вакцину за рубежом и усиливает свои позиции в странах, которые не могут похвастаться близкими отношениями с США, но в то же время не хотят просить помощи у Китая. Москва решительно намерена повысить свое влияние в латиноамериканском регионе (где на протяжении многих лет она взращивает "мягкую силу" при помощи СМИ, выпускаемых на испанском языке) и стать приоритетным партнером для ряда развивающихся стран, которые в долгосрочной перспективе могут сыграть значительную роль на международной арене.

"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах мира. В ближайшие дни ожидается поставка доз в Боливию, Казахстан, Туркменистан, Палестину, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрию, Армению, Алжир, Венесуэлу и Иран. Объемы поставок в некоторые страны символические: например, в Боливию отправлено всего 20 тысяч доз. Что касается других стран, то в январе первые лица Аргентины уже вакцинировались "Спутником V": сначала президент республики Альберто Фернандес (Alberto Fernández), а через три дня - вице-президент Кристина Киршнер (Cristina Kirchner). Они стали первыми из руководителей стран мира, кто привился российской вакциной. Владимир Путин, в свою очередь, еще не получил дозу чудодейственного препарата, и это при том, что две тысячи венесуэльцев (среди которых сын Николаса Мадуро (Nicolás Maduro)) привились ею добровольно. Мексика тоже заключила договор на поставку российской вакцины, а в Парагвае ее зарегистрировали в экстренном порядке.

Несколько дней назад правительство России запросило одобрение на использование "Спутника V" у Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В этом Россию поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, которая, несмотря на дипломатическую напряженность последних месяцев, вызванную политическими репрессиями в России, предложила оказать техническую поддержку для распространения российской вакцины в Евросоюзе. Однако одна страна ЕС опередила остальные: еще в январе Венгрия в экстренном порядке одобрила "Спутник V" для использования в стране. Когда между руководителями двух стран, в данном случае между Виктором Орбаном (Viktor Orban) и Владимиром Путиным, установлены хорошие отношения, никакие сертификаты EMA не нужны.

В понедельник 1 февраля Россия заявила, что, по данным за январь, около 1,5 миллиона человек в мире получили доступ к "Спутнику V". Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину, которой привились уже более 800 тысяч россиян. Разработка вакцины "Спутник V" подверглась критике за поспешность и отсутствие прозрачности: вакцинация населения началась до завершения испытаний. Но такая спешка оправдала себя.

Николас Гвоздев, профессор по вопросам национальной безопасности Института исследований внешней политики, считает, что, когда в 2020 году масштабы пандемии стали очевидны, больше всего в Кремле опасались, что другие страны опередят Москву и найдут решение проблемы раньше, "позволив России сначала ослабеть из-за вируса, а потом предложат ей помощь либо будут использовать любую вакцину в качестве рычага воздействия на Кремль, чтобы последний пошел на уступки". СССР стал первым в создании атомной бомбы благодаря хорошей работе не своих ученых, а своих шпионов. Вот почему в западных спецслужбах не удивились сообщениям о российских кибер-атаках в базы данных западных компаний и лабораторий, занимающихся исследованием вакцин и методами лечения вирусных заболеваний. Однако "Спутник V" - оригинальная российская разработка. Гвоздев уверен, что целью этих кибер-атак было не столько узнать и скопировать технологию разработки вакцины, сколько понять, с какими трудностями сталкиваются зарубежные исследователи, чтобы российские ученые могли сэкономить на этом время и стать первыми в мире.

Вакцина "Спутник V" была разработана в мае 2020 года Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ. В начале декабря, хоть и не в таком темпе, как хотелось бы, в стране началась вакцинация населения, относящегося к группам риска. В середине января 2021 года Владимир Путин постановил начать "массовую вакцинацию" всех групп населения. На сегодняшний день в Москве привиться от коронавируса можно в некоторых торговых центрах без предварительной записи, для этого понадобится только паспорт.

Российская вакцина - одна из самых дешевых в мире, цена за одну дозу не превышает десяти долларов, и это делает ее самой доступной вакциной на рынке развивающихся стран. Александр Габуев, сотрудник Московского Центра Карнеги, уверен: "[российская вакцина] - это полностью продукт Путина, "Спутник V" является своего рода российским национальным чемпионом, которого поддерживает и продвигает Кремль и вся эта госмашина связей с общественностью". Более 50 стран мира заказали 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V". При этом дипломатические отношения между странами играют решающую роль. Так, Украина запретила использование российских вакцин, Иран, наоборот, договорился о поставке "Спутника V", а Тайвань наложила запрет на китайские вакцины.

Оригинал публикации: Rusia expande su poder blando con su vacuna Sputnik VОпубликовано 05/02/2021

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612681380
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