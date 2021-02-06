 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрРеформа образования как введение системы социального апартеида, - В.Пойманов
10:09 07.02.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 06.02.2021

графики тут -
https://www.fondsk.ru/news/2021/02/06/reforma-obrazovania-kak-vvedenie-sistemy-socialnogo-aparteida-52868.html

Отсечь от высшего образования тех детей, у чьих родителей мало денег

1 сентября 2021 года для десятков тысяч украинских школьников будет перекрыта дорога к полному среднему образованию.

На Украине стартует реформа образования, рассчитанная на 2021-2024 гг. Основные положения реформы изложены в законе "О полном общем среднем образовании", принятом Верховной радой в прошлом году.

Все школы будут разделены на три категории: начальные (1-4-е классы), гимназии (5-9-е классы с базовым образованием) и лицеи (10-11-е классы) с профильным обучением.

Школьный класс

Суть реформы в том, чтобы поделить выпускников 9-х классов на две категории. Дети, желающие получить высшее образование, должны определить будущую специальность и поступить в лицей с углубленным изучением конкретных предметов. Тех, кому мест в лицеях не хватит (а их не хватит), ждут в "профессиональных колледжах" (прежних техникумах и ПТУ). Там их обучат рабочим профессиям.

Творцы реформы убеждают, что лучше быть востребованным электриком, чем безработным юристом. А то, что в начале 2019 учебного года на Украине были закрыты 120 школ, представителей властей не беспокоит: мол, неполные классы, аварийное состояние помещений, реорганизация школ в филиалы "опорных" учебных заведений…

А самое главное, что новый закон о "полном общем среднем образовании" вводит дискриминацию.

Учреждать лицеи смогут только областные и городские советы населенных пунктов с численностью жителей более 50 тыс. Это означает, что миллионы школьников окажутся за бортом высшего образования. Возьмем пример. Винница – единственный город в области, где население превышает 50 тыс. Ни Гайсин, ни Жмеринка, ни Могилев-Подольский, ни Тульчин, ни Хмельник (а это все центры районов) не будут иметь ни одной школы для обучения ребенка после девятого класса. В Черкасской области лицеи останутся лишь в трех городах: Черкассы, Смела и Умань; в городах Золотоноша, Звенигородка учиться детям в 9-10-х классах будет негде.

Реформа образования как введение системы социального апартеида

У родителей выбор: либо всеми правдами и неправдами устраивать детей в лицеи, и без того переполненные (принимать туда будут только по конкурсу, со вступительными экзаменами), либо отправлять детей в коммерческие школы, которых новый закон почему-то не касается.

Украина по большому счету – сельская страна. В ней 28 377 сел, 885 поселков городского типа и только 460 городов. Таким образом, почти 30 тысяч сел, поселков и часть городов Украины будут лишены возможности давать проживающим в них детям полное общее среднее образование (10-11-е классы). Такое образование не смогут получить как минимум 50% школьников, заканчивающих в 2021 году 9-й класс.

Реформа образования как введение системы социального апартеида

То есть на Украине растоптали теперь еще и ст. 53 Конституции, где написано, что "каждый имеет право на полное общее среднее образование".

Первыми забеспокоились киевляне: только в одном из районов столицы 25 общеобразовательных школ в 2021 году не будут набирать учеников в 10-11-е классы; эти школы преобразуются в гимназии, верхний порог которых – 9-й класс. Родителям оставят всего 10 лицеев района, куда "лишних" школьников не примут; зачисление в лицеи будет зависеть от толщины кошельков родителей.

Киевлянин Александр Крикунов пишет в "Фейсбуке", что образованные люди Украине больше не нужны. "После реформы высшее образование станет привилегией детей очень обеспеченных и обладающих "правильными" связями родителей. А две трети выпускников 9-х классов будут направлены для получения рабочих специальностей – в техникумы и ПТУ".

Растет беспокойство и в областях. Так, в Херсоне из 47 школ с 10-11-ми классами обучения уцелеют только четыре!

Реформа образования оборачивается социальной катастрофой. Цель тех, кто хладнокровно готовит катастрофу, – отсечь от вузов детей, чьи родители не имеют денег.

На Украине полно вакансий дворников, сварщиков, водителей, трактористов, сантехников, плотников и прочих рабочих специальностей. Вот пусть туда и идут. Кто-то может отправиться в Европу, которая нуждается в сельскохозяйственных рабочих. В той же Польше в конце 2020 года в реестре числилось 628 тыс. иностранцев – плательщиков страховых взносов (подавляющее число – граждане Украины).

Реформа образования как введение системы социального апартеида

Социальная катастрофа, к которой готовят Украину, "реформируя" школу, – не ошибка властей, а следование требованиям внешнего управления. Киев в обмен на предоставление транша от МВФ в $5 млрд. должен ужесточить налогово-бюджетную политику, продолжить пенсионную реформу (с целью "более продолжительной работы" людей старшего поколения), а также "реформировать" медицину и образование. Последнее подразумевает "оптимизацию" – закрытие "лишних" школ с увольнением части учителей.

В конце января правительство своим постановлением внесло необходимые изменения в порядок обучения детей. Еще один шаг к созданию на Украине системы социального апартеида сделан.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612681740
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