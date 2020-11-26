 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Могучее царство Востока: Кыргызский каганат времен Темных веков, - А.Крохмаль
10:33 07.02.2021

Александр Крохмаль
26 ноября 2020

Кыргызский каганат – еще одно могучее степное государство Востока, существовавшее в период Темных веков. Считалось, что многие ханы каганата вели свое происхождение от древнего Ли Лина, одного из ханьских полководцев Китая, жившего у племен Хунну. Правительством династии Тан они официально признавались как наследники Ли Лина. Каганат же был создан енисейскими кыргызами еще в начале VII века. Предварительно местные племена отчаянно боролись за власть с другими народностями и царствами, возникавшими на местах современной Киргизии. Первым из великих правителей каганата стал Барс-Бек. Именно он стал первым, кто провозгласил создание каганата Енисейских кыргызов. Его второе имя звучало, как "Ынанчу Альп Бильге". Ученые также склоняются к мнению, что Барс-Бек мог стать прообразом легендарного воина Манаса из тюркского эпоса.

В IX веке Кыргызский каганат уже представлял собой весьма могущественную и крепкую державу, угрожающую всем остальным царствам и племенам. Известно, что послы каганата нередко прибыли в Китай. Династия Тан уважала наследников Барс-Бека и считала их за истинных потомков Ли Лина. Сохранились даже письма, в которых китайские представители высказывают уважение правителям каганата и считают их равными властителям Поднебесной. К 840 году Кыргызский каганат прекратил существование Уйгурской державы. Именно они лишили уйгуров независимости, расколов их процветающую империю и уничтожив ее армию. Вскоре власть кыргызов распространилась на множество земель, вплоть до Иртыша, Амура и восточной Туркмении. Под контролем каганата находилась вся Тува и некоторая часть Монголии.

Вероятно, кыргызы стали причиной миграции на запад еще одних степных племен, но не тюркского, а финно-угорского происхождение. Речь идет о мадьярах, которые в IX веке нахлынули в Восточную Европу и вскоре основали христианское государство Венгрия. Центральное правительство в Кыргызском каганате обожествлялось. У власти стоял каган, который считался земной ипостасью великого Тенгри. Жена кагана, императрица ("катун") посчиталась народом за воплощение Умай, богини рождения. В государстве существовала письменность, а также велся календарный учет. Письменность у древних кыргызов была близка к ближневосточным системам и являлась главным культурным достижением. Большая часть населения не кочевала, а жила оседла. Каганат представлял собой крупную восточную империю, а кочевое прошлое местных народов постепенно сходило на нет.

Армия у Кыргызского каганата считалась одной из могущественных на востоке. Они использовали в боях не только привычных конных лучников, но и тяжелых кавалеристов, аналогов рыцарей. У них было очень развито производство оружия. Лучшие кавалеристы каганата носили тяжелую броню, намного прочнее, чем у парфян или тюрков. Общая численность армии, по некоторым данным, достигала 100 000 воинов. Торговля велась практически со всеми окрестными странами, включая державы Тибета. Но все же Кыргызский каганат не сохранил свое влияние на долгие столетия, как это сделали потом монголы или чжурджэни. Уже к началу Х века каганат лишился земель Монголии. Впоследствии, начались междоусобицы и восстания местных племен, которые навечно прекратили существование великой империи. Но все же государство Кыргызстан через многие века снова поднялось из степей, и ныне – это весьма могущественная республика в Средней Азии, в которой недавно пришло к власти новое правительство.

Источник - argumenti.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612683180
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