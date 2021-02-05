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15:47 Умер легендарный боксер-чемпион Лео Спинкс, побеждавший самого Мохаммеда Али
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|Умер легендарный боксер-чемпион Лео Спинкс, побеждавший самого Мохаммеда Али
15:47 07.02.2021
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Леон Спинкс проиграл пятилетнюю битву с раком простаты и другими патологиями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.
Он скончался в возрасте 67 лет. В момент его смерти рядом с ним находилась жена Бренда.
Спинкс является олимпийским чемпионом 1976 года. Он получил всемирную известность после того, как победил Мохаммеда Али в феврале 1978 года. Тогда Али этим поединком планировал завершить карьеру, он рассчитывал на легкую победу и почти не тренировался. В итоге Спинкс одержал победу раздельным решением судей.
Ради реванша Али передумал завершать карьеру и в сентябре 1978 года победил Спинкса единогласным решением судей. Всего Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.
За несколько мгновений до своей кончины Спинкс собрался с силами, чтобы обменяться последними словами любви со своим сыном, бывшим чемпионом мира Кори Спинксом.