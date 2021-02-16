КазНувориши хотят застроить виллами и гостиницами заповедное урочище Бозжыра

16:41 07.02.2021

Вертолетные площадки, шикарные виллы: что хотят построить в урочище Бозжыра



Алина Шашкина



Инвесторы презентовали проект будущего гостиничного комплекса в 3-4 километрах от урочища Бозжыра



НУР-СУЛТАН, 6 фев - Sputnik. В Мангистауской области состоялись общественные слушания по рабочему проекту гостиничного комплекса близ урочища Бозжыра. Организаторами слушаний выступили ТОО TETHYS AKTAU IV и управление природных ресурсов и регулирования природопользования региона.



По задумке создателей, новый гостиничный комплекс будет располагаться в 3-4 километрах от урочища Бозжыра.



Для удобного проезда к памятнику природы предлагается проложить близ урочища дорогу. Инвесторы считают, что создание удобного подъезда к достопримечательности, а также визит-центр станут первым шагом к "организованному и упорядоченному туризму" в регионе.



Визит-центр и вертолетные площадки



Важнейшим функциональным ядром будущего комплекса, по словам авторов проекта, будет служить визит-центр, где посетители смогут отдохнуть, обратиться за помощью в случае необходимости, ознакомиться с информацией об экскурсиях и проводимых мероприятиях.



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Создатели туристической зоны планируют устраивать экскурсии с посещением сакральных и исторических мест, организовывать знакомство с местным традиционным бытом, а также прогулки верхом на лошадях и верблюдах, и тематические фотосессии.



Предполагается, что здесь будет открыта охраняемая парковка, а также возможность дождаться помощи от сотрудников медицинского пункта, размещенного в гостиничном комплексе. Также неподалеку от визит-центра по задумке будут располагаться вертолетные площадки, которые можно будет использовать "для нужд санавиации". Также в визит-центре будет располагаться зал для проведения "культурных и образовательных мероприятия".



Здесь же планируют открыть магазин с сувенирами и местными натуральными продуктами.



Виллы с бассейнами



Основа проекта – гостиничный комплекс на 50 вилл, в каждой из которых будет одна-две спальни. Каждая вилла будет иметь частично огороженную террасу с бассейном.



Создатели этно-городка, как они сами его называют, делают акцент на истории кочевников, которые устраивали стоянки в юртах во время путешествий. Поэтому все сооружения здесь одноэтажные.



Центром композиции будут служить открытые общественные пространства для отдыха посетителей. Создатели заверяют, что по всей площади комплекса не предусмотрено применение твердых покрытий, асфальта и брусчатки за исключением террасы с дощатым покрытием. По периметру комплекса вдоль склона возвышенности помимо прочего будут расположены СПА-центр, ресторан с открытым бассейном и sunset-ресторан.



Сколько средств будет выделено на строительство комплекса, не уточняется. Сейчас проект находится на стадии обсуждения.



Реакция общественности



Общественные слушания по рабочему проекту о гостиничном комплексе проходили в очном и в онлайн форматах. Стоит отметить, что не все желающие смогли высказать свое мнение.



Высказывавшихся против создания туристической зоны в сакральном месте было большинство. Многие активные казахстанцы выступали за перенос локации для строительства из опасений того, что строительство нанесет непоправимый ущерб уникальному месту.



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Напомним, Бозжыра - участок Устюртского плато, местность здесь сравнивают с неземным ландшафтом. До сих пор здесь находят окаменевшие останки древнейших моллюсков и даже доисторических акул.



Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия выявила недочеты в рабочем проекте.



"Раздел "Оценка воздействия на окружающую среду" к проекту "Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области" выполнен небрежно, некачественно, со ссылками на устаревшие документы, использованием чужих текстов без ссылок, фактическими неточностями, а также с плохой отработкой текста с множеством орфографических ошибок. Не рассмотрен ни один альтернативный вариант, включая "нулевой", что является грубым нарушением инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду и Экологического кодекса; неизвестно, были ли проведены необходимые ПредОВОС и ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду – Sputnik)", - сообщили в ассоциации.



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Кроме того, по данным экспертов ассоциации, гостиница рассматривается без необходимых коммуникаций - дорог, электролиний (или возобновляемых источников энергии), трубопровода, которые являются необходимыми компонентами, воздействие которых должно оцениваться в комплексе.



"Предложенный раздел "Оценка воздействия на окружающую среду" должен быть полностью отклонен. Должны быть рассмотрены альтернативные варианты размещения гостиницы, при этом ни один из них не должен попасть в поле зрения с традиционных обзорных точек в урочище Бозжыра, а коммуникации не должны повлиять на значимые местообитания редких и ценных видов животных", - говорится в заключении экспертов.



Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия также настаивает на том, чтобы перед началом разработки проекта по альтернативным вариантам, необходимо обсудить с участием общественности и утвердить перспективную стратегию развития туристической инфраструктуры в области. И уже на основе этих данных будет вестись выделение участков для инвесторов.



С подробным отзывом организации можно ознакомиться здесь.



Скандал с застройкой урочища Бозжыра



В Мангистауской области разгорелся скандал вокруг возможного строительства гостиницы в урочище Бозжыра. Речь идет о проекте по созданию бутик-отеля "Бозжыра сафари отель".



Экологи выступили против застройки. 17 ноября Касым-Жомарт Токаев распорядился пересмотреть проект.



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Несколько позже глава министерства экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев заявил, что никакого строительства в урочище вестись не будет.



На сегодняшний день на месте расположения природного памятника находится строительная техника.



В акимате Мангистауской области корреспонденту Sputnik Казахстан сообщили, что изображенная на снимках строительная техника - буровая установка, которая выполняет инженерно-геологические работы для определения геологических условий грунта.