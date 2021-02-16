"Иногда нам трудно дышать". Насколько загрязнен воздух в Душанбе?

16:46 07.02.2021

Власти уверяют, что держат ситуацию под контролем.



Проект "Всемирный индекс качества воздуха" организации World’s Air Pollution, поместил Душанбе в число городов с загрязненным и опасным для здоровья воздухом. Отчет организации был основан на данных монитора воздуха, расположенного в посольстве США в Душанбе.



В Комитете охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана считают, что данных одного показателя недостаточно для полной оценки погоды в Душанбе. Чиновники полагают, что экологическая ситуация в Таджикистане значительно лучше в сравнении с другими странами Центральной Азии.



В Сabar.asia решили пообщаться с жителями столицы и узнать их мнение.



Умеджон Улугов, учитель экологии и общественный активист считает, что основную угрозу загрязнения несет транспорт. Многие из поддержанных авто, по его словам, не соответствуют требованиям экологии.



По словам сотрудника Управления охраны окружающей среды Душанбе Хасана Шерова, ежедневно по дорогам столицы передвигается свыше 80 тысяч автомобилей, которые производят более 35 тысяч тонн отходов.



Однако жители столицы говорят о своем беспокойстве выбросами промышленных предприятий и столичной ТЭЦ-2, построенной китайской компанией TBEA.



"Говорят, что цементный завод все время выбрасывает пыль в городе. И еще говорят, что на некоторых предприятиях перерабатывают металлы, что тоже загрязняет воздух", – сказал один из душанбинцев.



Бахром Солиев, который проживает в четырехэтажном доме вблизи цементного завода, говорит, что когда работают две трубы предприятия, людям трудно дышать.



"По утрам у соседей внизу, которые живут в домах, машины, окна – все покрывается пылью. К счастью, мы живем на высоте, у нас пыли меньше. Но, когда работает две трубы цемзавода, нам тоже трудно дышать", – говорит он.



Также экологи утверждают, что многие столичные предприятия в качестве сырья для выработки энергии используют уголь. По их данным, в городе функционируют 24 предприятия, вырабатывающие тепло путем сжигания угольного топлива.



Также свою лепту в загрязнение воздуха вносят многочисленные мусорные свалки города.



Вопреки запретам властей, мусор иногда сжигают прямо на улице.



Мохшариф Джураева, пожилая жительница Душанбе, говорит, что в прежние зимы небо было большей частью ясным, но сейчас все изменилось.



"Особое влияние этот грязный воздух оказывает на таких людей, как я, с повышенным давлением. Моему мужу, который страдает от зоба, очень тяжело дышать в такую погоду", – говорит Джураева.



Аллергологи говорят, что во время загрязнения воздуха растет ряд аллергических заболеваний, в том числе, бронхиальная астма, аллергический трахеобронхит и другие. С учетом этого врачи рекомендуют использовать в это время одноразовые маски при выходе на улицы, чаще совершать дома влажную уборку или использовать пылесос.