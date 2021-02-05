Дунгане Кордая учат казахский - как изменилась их жизнь через год после беспорядков

16:50 07.02.2021 Александр Мироглов



Год назад Казахстан потрясла новость о беспорядках в Кордае. В соцсетях появилась версия, что конфликт имеет межнациональный окрас. Но власти быстро разобрались с причинами. Как села, которые разделяет речушка и мост, живут сейчас узнал корреспондент Sputnik Казахстан







КОРДАЙ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 фев - Sputnik. Сейчас, когда прошел год с тех страшных событий, жители Кордайского района – сел Масанчи, Сортобе, Каракемер и Аухатты - сами рассказали, что изменилось, и как налаживается их жизнь после мига, в который, казалось, все рухнуло.



"Прошлые события – это трагедия была. У наших жителей, конечно, остался какой-то осадок. Нужно время, чтобы это все в историю вошло. Но все равно люди видят, что государство для нас делает, помогает. И, конечно, мы радуемся. Центр восстановлен. Люди занимаются мирным трудом. Скоро у нас начнутся полевые работы. Все пойдут в поле", - рассказывает председатель совета старейшин Масанчинского сельского округа Дыдыр Двумаров.



И раньше бывало, что среди местных жителей случались конфликты. Но это были конфликты отдельно взятых людей, вне зависимости от этнической принадлежности. Но 7 февраля 2020 года кому-то, хоть и временно, удалось повернуть ситуацию в другое "русло".



Казахский аксакал, избитый плохо воспитанными ребятами – представителями дунганской диаспоры – и хотел бы решить все миром, но кто-то успел использовать ситуацию в своих целях, придав неприемлемому, но вполне решаемому в правовом поле дорожному конфликту, окрас межнациональной розни. Быстро организовались и начали активно действовать провокаторы.



Итог печален: одиннадцать убитых, десятки раненых, сожженные дома, автомобили, кафе и магазины, в которые люди десятилетиями лет вкладывали все силы и средства.



Только спустя некоторое время, после стабилизации обстановки в селах Кордайского района, выяснится, что ситуацию в своих целях использовали криминальные группировки, занимавшиеся контрабандой на казахстанско-кыргызской границе. Им была выгодна неразбериха и кровопролитие, чтобы, прикрываясь этим, решить свои сугубо личные вопросы влияния в регионе.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и назначенный им в тот непростой момент главой Жамбылской области Бердыбек Сапарбаев вышли к местному населению не просто, чтобы поддержать морально в сложной ситуации – были озвучены конкретные решения, в воплощение в жизнь которых тогда верили не многие.



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Заместитель акима Кордайского района Жамбылской области Ерлан Орынбаев о трагедии тех дней знает не понаслышке – видел все своими глазами. Поэтому, рассказывая о том, что сделано за 2020 год, сначала пытается найти документы с цифрами, но осекается: "Да зачем… Я наизусть все знаю".



"Во время чрезвычайной ситуации в Кордайском районе незначительно пострадало 103 объекта. В них, условно говоря, были разбиты стекла. Эти объекты были восстановлены в течение полутора-двух месяцев силами местных предпринимателей, спонсоров", - говорит он.



Еще 65 объектов, а попросту – жилые дома, кафе и магазины, которые разграбили и сожгли молодчики, потребовали более тщательного изучения. Часть оказалась незаконно возведенными, а значит, компенсация не положена. Остальные 54, из которых 41 жилой дом и 13 коммерческих, полностью восстановлены за счет государства и при участии спонcоров.



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"Значительно пострадали у нас 65 объектов. Из них одиннадцать были не узаконены. 54 объекта были узаконены. На них, за счет фондов "Самрук-Казына" и "Байтерек" было выделено 213 миллионов тенге", - уточнил Орынбаев.



И это, не считая строительных материалов, которые были выделены из государственного материального резерва.



Конкретные цифры есть, но перечислять суммы смет не хотелось бы, просто потому что это - сухая статистика. Когда видишь все на месте, в реальности отстроенные заново сгоревшие дома и магазины, цифры в колонках на бумаге теряют всякий смысл.



"Полностью отработала рабочая комиссия, сделаны сметы были, выделены средства через общественный благотворительный фонд "Щи Вон". На сегодняшний день, до 1 сентября 2020 года, полностью все эти объекты были восстановлены", - говорит Орынбаев.



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Главное, что живы



Дом жителя села Масанчи Юсуфа Парофа был восстановлен за те самые средства, которые, после погромов, выделило государство. Пока ремонт закончен не полностью, но, то, что осталось сделать – чистая наружная косметика.



"Дай Бог, весной заштукатурим, и все", - говорит мужчина.



Семья из шести человек, включая двух внучек хозяина дома, уже живет в нем и старается не вспоминать о том, что произошло год назад, когда от огня жилище пришлось спасать своими силами. Просто потому, что пожарные не успевали везде.



"Сейчас зашли уже в дом, живем. Одна мелочь осталась – наружное, вот это. А сосед наш – он с нуля начал строить. У него дом в окружение попал, все в огне было. У него полностью сгорел. А я половину потушил. Если не тушил бы, у меня тоже так же получилось бы", - рассказывает Юсуф Пароф.



На все вопросы о пожаре, который произошел в его доме, отвечает просто: "Главное, что все живы. Остальное – придет".



О том, что случилось год назад, и как трудно переживалось, напоминают только сгоревшие Жигули, стоящие под навесом во дворе, которые стали "хранителями" вещей, что еще могут пригодиться в хозяйстве. А еще – выставленные рамы из сгоревшего дома, стекла которых были разбиты камнями.



Зла на соседей из поселка "за мостом" (Каракемер – население – 100% казахи), он не держит. Говорит, что не они громили дунганское село, а те, кто приехал по зову провокаторов из других населенных пунктов района.



"Все нормально у нас. У меня друзья – казахи. До сих пор общаемся. В соседнем селе. Учился с кем, до сих пор дружим, в армии служил с казахами ребятами, до сих пор также дружим. По работе, до самого развала Союза мы с ними работали, нормально живем до сих пор. Встречаемся, в гости ходим друг к другу. Сейчас один звонок и они сюда приходят. Или они позвонят, к ним пойду в гости, посидеть, чай попить", - говорит Юсуф.



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При этом, официальная и неофициальная статистика, на зло тем, кто пытался "раздуть" на произошедшем именно межнациональный конфликт, говорит о том, что попытки эти провалились. Ни одна дунганская семья не покинула насиженные места навсегда. Даже те, кто сбежали в жуткие дни погромов в Кыргызстан из-за страха за детей – вернулись. Если уехавшие и есть, то только те, кто отправился в соседние страны на заработки. Но они обязательно вернутся по завершению сезона.



Нет худа без добра



Чрезвычайные события, последствия которых пришлось исправлять, обратили внимание госчиновников на то, что в корне проблемы лежат нерешенные социальные вопросы. Именно с них, после восстановления сгоревших домов и коммерческих объектов, они начали комплексно исправлять ситуацию.



На данный момент, всего за год, благодаря выделенным из бюджета средствам, удалось улучшить быт и жизненные условия для населения Кордайского района. Практически на 100% население обеспечено газоснабжением, у всех есть вода, как горячая, так и холодная. Появились асфальтированные дороги там, где о них только мечтали. Для молодежи, за год, построены четыре спорткомплекса, и не только в крупных поселках, но и на периферии.



"Если раньше спортивные комплексы строились только в районных центрах, то в этом году в Кордайском районе в сельских населенных пунктах построено четыре типовых спортивных комплекса. То есть это игровой зал, борцовский ковер, и стандартный олимпийский ринг, а также тренажерный зал", - уточняет заместитель акима Кордайского района Жамбылской области Ерлан Орынбаев.



Язык до добра доведет



Жители поселков Кордайского района, в которых компактно проживают дунгане, прекрасно понимают, что изучение государственного языка представителями народности принесет им только плюсы.



"Мы, аксакалы, воспитываем наше молодое поколение в духе казахстанского патриотизма, любви к своей родине, к своему краю. Это очень важный вопрос – воспитание будущего поколения. Сейчас мы усиленно занимаемся изучением казахского – государственного языка. Это очень важно, особенно для молодого поколения. Им жить дальше, строить новое общество. Без государственного языка, конечно, мы не сможем добиться того, что нам нужно", - говорит председатель совета старейшин Масанчинского сельского округа Дыдыр Двумаров.



По его признанию, даже он, в своем преклонном возрасте, умея, хоть и с трудом, объясниться на казахском языке, ежедневно занимается дома со словарем. Знать язык народа, вместе с которым живешь, он считает необходимым. В том числе и потому, что так гораздо проще решать любые вопросы.



Коснулась языковая проблема и религии.



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Прежде, по словам старожилов, мечети делились у местного населения именно по языковому признаку: в одни ходили дунгане, в другие – казахи. При этом, Ислам – для всех един и язык, на котором имамы говорят с прихожанами, не должен быть фактором разделения единой веры.



Сейчас служители религии дунганского происхождения активно изучают казахский язык. Цель – проповеди, доступные всем. Их ведут сразу на трех языках: казахском, дунганском (язык дунган, потомков говорящих на китайском языке мусульман хуэй) и русском.



Детские сады и школы тоже были переориентированы. И вновь, не потому что так надо, а потому, что об этом попросили сами представители дунганской диаспоры.



Взрослые ясно понимают, что изучение казахского языка – это еще одно окно в мир для их детей, для которых Казахстан – Родина, и они не только никуда не собираются уезжать, но и видят свое будущее только здесь.



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"Многие родители отдали своих детей в школы и в детсады в группы с казахским языком воспитания и обучения. На примере своего садика я могу сказать, что, если, в прошлом году у нас было семь групп с русским языком обучения и пять групп с казахским, то в 2020-2021 году стало наоборот: казахских стало восемь, а русских – четыре. Потому, что был такой набор детей и это было пожелание родителей", - говорит руководитель дунганского культурного центра "Вынхуа" Жамбылской области Айша Идыбо.



По ее словам, в 2020 году, первый этап обучения казахскому языку уже прошли 110 человек. Учителями были педагоги из областного центра. Второй этап – не за горами. Но… По словам Айши Идыбо, этого недостаточно.



"Мало преподавателей. Хотелось бы большего охвата", - говорит она.



Что дальше?



Проблемы, так или иначе касающиеся каждого гражданина страны, проживающего в регионе, все еще существуют, и над ними местным властям придется работать.



К примеру, Юсуф Пароф, проживающий в Масанчи (от Кыргызстана дом его семьи отделяют несколько километров), жалуется:



"Мы не можем смотреть казахстанские каналы по телевидению. Все рябит, шипит. Хоть "Хабар", хоть "Казахстан". Зато кыргызские каналы показывают отлично. А у наших – качество передачи очень слабое", - говорит житель села Масанчи Юсуф Пароф.



И это, всего лишь, малая часть вопросов и проблем, которые властям предстоит решить в регионе. Быть патриотом своей страны и любить свою Родину можно и без телевидения. Главное - не чувствовать себя на Родине чужим. И ощущать, что "корни" именно тут. Источник - Sputnik

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