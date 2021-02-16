 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Египте нашли мумию с золотым языкомВ Египте нашли мумию с золотым языком
16:54 07.02.2021

Во время раскопок на севере Египта археологи нашли мумию с золотым языком. Предположительно, возраст находки составляет 2000 лет, сообщает газета Daily News Egypt.

Как отмечает издание, мумия находилась среди 16-ти плохо сохранившихся захоронений в храме Тапосирис Магна к западу от Александрии. Находка свидетельствует о погребальном обряде египтян, распространенном в греко-римский период истории страны. По данным ученых, золотой язык из фольги давали мумии во время ритуала, чтобы умерший человек мог говорить с богом подземного царства Осирисом.

Кроме того, команда ученых нашла две мумии, завернутые в позолоченную оболочку, сделанную из заштукатуренных слоев папируса или льна, пишет Smithsonian Magazine. У одной из этих двух мумий также была корона, украшенная рогами и коброй на лбу.

Ранее австралийские ученые установили, что древнеегипетская мумия времен 20-й династии фараонов, найденная в XIX веке, была заключена в грязевой кокон. До сих пор такая практика не описывалась в научной литературе, и доподлинно неизвестно, насколько она была распространена.

Источник - Lenta.ru
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