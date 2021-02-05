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Умер экс-госсекретарь США Шульц, облапошивший Горбачева
21:51 07.02.2021

Бывший госсекретарь США Шульц умер в возрасте 100 лет

60-й государственный секретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет, сообщает Гуверовский институт. В нем Джордж Шульц имел статус заслуженного члена.

Институт называет Шульца "одним из самых последовательных политиков всех времен, служившим трем американским президентам". "Вместе с президентом Рональдом Рейганом он сыграл ключевую роль, изменив ход истории с помощью дипломатических средств и положив конец холодной войне",- сообщается на сайте института.

Чиновник работал с администрациями президентов Дуайта Эйзенхаузера, Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. В разное время занимал посты в Госдепе, Министерстве финансов, Министерстве труда и административно-бюджетном управлении.

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Джордж Прэтт Шульц (англ. George Pratt Shultz, 13 декабря 1920, Нью-Йорк - 6 февраля 2021, Калифорния) - американский государственный деятель.

Родился в Нью-Йорке. В 1938 году окончил школу Loomis Chaffee School в Коннектикуте, затем учился в Принстонском университете, где получил степень бакалавра экономики в 1942 году. После этого поступил в Корпус морской пехоты США, где служил до 1945 году и дослужился до капитана. В 1949 году получил степень PhD по промышленной экономике в Массачусетском технологическом институте.

Во время службы на Гавайях встретил свою будущую жену Елену Марию О’Брайен (Helena Maria "Obie" O’Brien, 1915-1995). У них было пять детей. В 1997 году женился на Шарлотте Мэйлиард Свиг (Charlotte Mailliard Swig) в Сан-Франциско.

Преподавал на экономическом факультете и в школе менеджмента Массачусетского технологического института с 1948 по 1957, с перерывом в 1955, когда он работал в Совете экономических консультантов президента Эйзенхауэра. В 1957 году Шульц перешел в школу бизнеса Чикагского университета, где стал деканом в 1962 году.

Работал министром труда в администрации Ричарда Никсона с 1969 по 1970 год, после чего стал директором Административно-бюджетного управления Президента США. С мая 1972 по май 1974 года был министром финансов. В этот период был прекращен Золотой стандарт доллара и свернута Бреттон-вудская система.

В 1974 году оставил правительство, чтобы стать председателем и директором корпорации Bechtel.

Государственный секретарь США
16 июля 1982 года был назначен президентом Рональдом Рейганом Государственным секретарем США. Некоторыми считался "голубем" во внешней политике. С другой стороны Шульц был ведущим защитником вторжения США в Никарагуа. В 1983 году сказал в Конгрессе что: "Мы должны вырезать Никарагуанскую раковую опухоль". Он также был против переговоров с правительством Даниэля Ортеги. Во время Первой интифады (см. Арабо-израильский конфликт), Шульц предложил международное соглашение об автономии для Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Сопровождал президента Рейгана в поездке в Рейкьявик для встречи с М. С. Горбачевым (1986). Присутствовал вместе с вице-президентом США Дж. Бушем-старшим на похоронах Л. И. Брежнева 15 ноября 1982 года в Москве.

Последующая жизнь
Шульц покинул правительство 20 января 1989 года, но продолжает оставаться одним из стратегов Республиканской партии. Шульц удивил многих, первым из крупных республиканцев призвав к легализации легких наркотиков. Он подписался под обращением, опубликованном в New York Times 8 июня 1998 года, гласившего "Мы считаем, что глобальная война с наркотиками сейчас приносит больше вреда, чем сами наркотики".

В августе 2003 года Шульц был назначен сопредседателем (вместе с Уорреном Баффетом) Совета по экономическому восстановлению Калифорнии, группы советников кандидата в губернаторы Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

25 сентября 2007 года вместе с несколькими другими госсекретарями США в отставке подписал письмо, призывающее Конгресс США не принимать резолюцию 106 о геноциде армян.

В 2010 году Шульц встретился в Калифорнии с президентом Д. А. Медведевым, подарив ему экземпляр советского плаката 1921 года с надписью "От мрака к свету, от битвы к книге, от горя к радости".

26 августа 2014 года опубликовал статью в которой рекомендовал поддержать Украину поставками вооружений и подготовкой войск и усилить санкции против России.

Был сотрудником Гуверовского института. Почетный профессор Высшей школы бизнеса Стэнфорда.

Автор воспоминаний Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State (1993).

Жена - Шарлотта Майяр Шульц. Пятеро детей, одиннадцать внуков и девять правнуков.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612723860
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