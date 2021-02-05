Райкуль Жапаровой (сестренка) отменили приговор за мошенничество

00:08 08.02.2021

Сестре КырПреза , осужденной за отмывание денег и мошенничество, отменили приговор



В Кыргызстане Верховный суд отменил обвинительный приговор сестре президента Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой, которой суд заочно назначил 10 лет колонии по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и злоупотреблениями полномочиями, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.



Зулушев отметил, что суд отменил решение 25 января.



Мера пресечения тоже изменена. Ранее ее объявили в розыск. У меня нет с собой постановления суда. Считаю, если отменили решение, значит, уже нет необходимости в экстрадиции Райкуль Жапаровой. генпрокурор Курманкул Зулушев

В Верховном суде рассказали, что дело передано в Генпрокуратуру для досудебного производства "по вновь открывшимся обстоятельствам". Об этом ходатайствовали адвокаты осужденной.



Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава "Инвестбанка "Иссык-Куль" Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Райкуль Жапарова попросила политическое убежище в Польше.