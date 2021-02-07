 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден устанавливает для Эр-Рияда новые правила игры, - И.Субботин
00:13 08.02.2021

Власти США не хотят быть "адвокатом" саудовской политики

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
7.02.2021

Администрация президента Джозефа Байдена очерчивает свои приоритеты в Персидском заливе. За последние дни Белый дом объявил о целом ряде мер, которые демонстрируют ужесточение американской политики по отношению к Саудовской Аравии. Так, Вашингтон отказался поддерживать боевые действия аравийской коалиции в Йемене и решил пересмотреть статус йеменских мятежников-хуситов, которых в последние недели президентства Дональда Трампа причислили к террористам. Однако в экспертной среде утверждают, что противоречия между США и Саудовской Аравией вполне разрешимы.
Тема новых приоритетов президентской администрации в Персидском заливе была поднята в ходе телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и его саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом. Пресс-служба Госдепартамента сообщила, что, в частности, обсуждались вопросы вокруг прекращения многолетнего вооруженного конфликта в Йемене, одной из сторон которого выступает Эр-Рияд. "Стороны обсудили региональную безопасность, борьбу с терроризмом и сотрудничество в предотвращении и защите от атак на королевство. Госсекретарь отметил несколько ключевых приоритетов новой администрации, включая вопросы прав человека и прекращение войны в Йемене", – говорится в сообщении дипведомства США.

Байден в ходе своего выступления по внешней политике 4 февраля заявил, что Вашингтон отказывается оказывать поддержку операциям аравийской коалиции в Йемене. Однако американский лидер признал, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами "со стороны поддерживаемых Ираном сил", поэтому американцы окажут Эр-Рияду помощь в защите "суверенитета, территориальной целостности и народа". В то же время американская сторона решила исключить хуситов из своих черных списков по гуманитарным соображениям: различные миссии, работающие на юге Аравийского полуострова, жаловались, что назначить движение мятежников террористической организацией – значит существенно затруднить их работу.

Вместе с тем, по информации Defense News, администрация США в свете своих "йеменских" инициатив заморозила на неопределенный срок продажу саудовской стороне 10 тыс. авиабомб на сумму почти 770 млн долл. Отмечается, что поставок оружия, которое помогает сохранять национальную оборону королевства, эти запретительные меры пока что не коснулись. Как следует из материала Defense News, к настоящему моменту приостановлены две сделки. Первая касается партии в 3 тыс. авиабомб малого диаметра GBU-39 Small Diameter Bomb I общей стоимостью в 290 млн долл. Второй контракт затрагивает продажу 7 тыс. высокоточных управляемых авиационных бомб Paveway IV на 478 млн долл.

"Прекращение поддержки и продажи оружия коалиции под руководством Саудовской Аравии могло бы стать шагом по исправлению ошибок прошлого", – отреагировал, в свою очередь, на последние решения США официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Впрочем, он отметил, что "сам по себе этот шаг не решит проблему Йемена". "Необходимо снять воздушную, морскую и сухопутную блокаду, в результате которой тысячи людей гибнут из-за недостатка продовольствия и лекарств, а также положить конец военным атакам агрессоров под предводительством Саудовской Аравии", – обратил внимание Хатибзаде. Однако очевидно, что решения Байдена по Йемену были восприняты в Тегеране как позитивный сигнал.

В разговоре с "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани заметил, что такие действия со стороны Байдена были ожидаемы для Саудовской Аравии. "Байден пообещал прекратить американскую поддержку йеменской войны, и Демократическая партия яростно сопротивлялась признанию хуситов террористической организацией, – напомнил эксперт. – Саудовские официальные лица осознавали неизбежность этих мер, поэтому я не думаю, что действия Байдена сильно нарушат отношения США и Саудовской Аравии. Они станут сигналом о том, что Саудовской Аравии необходимо более активно участвовать в деятельности, способствующей региональной стабильности, например, в переговорах с Катаром, и воздерживаться от подрывных и дестабилизирующих действий". По словам Рамани, это также показывает, что США не пойдут на уступки Саудовской Аравии, чтобы создать противовес Ирану.

"Неясно, приспособится ли Саудовская Аравия к этим новым реалиям, однако США и королевство в конечном итоге нуждаются друг в друге, – заметил аналитик. – Россия и Китай не станут заменять США в качестве гаранта безопасности Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия по-прежнему является основным партнером США на Ближнем Востоке. Так что я подозреваю, что страны смогут избежать серьезных разногласий и разрешат все противоречия". Более того, эксперт не считает, что новые приоритеты США внесут разлад в отношения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), между которыми уже прослеживалась некоторая конкуренция в Йемене. "С июля 2019 года ОАЭ перекладывают вину за войну в Йемене на Саудовскую Аравию", – заметил Рамани. Альянс Саудовской Аравии и ОАЭ изобилует внешнеполитическими разногласиями, однако тесные отношения между саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Сальманом и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом смогут помочь в том, чтобы сгладить все острые углы, заключает аналитик.

Источник - ng.ru
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