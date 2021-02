Новая стратегия США: Продажная элита России будет тараном против Китая

01:38 08.02.2021 Администрация Байдена готовится к решающей битве с Поднебесной



Андрей Иванов

Материал комментируют:

Михаил Александров



Одним из главных направлений внешней политики новая администрация в Вашингтоне намерена сделать противостояние с Китаем. Логично предположить, что противостояние двух держав определит судьбу многих других государств, в том числе России. Как и методы, которые будут использованы США и КНР в борьбе за глобальное доминирование.



Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе со своим китайским коллегой Ян Цзечи заявил, что Вашингтон постарается привлечь Пекин к ответственности за нарушение международных норм. "Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, и призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме. Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать вместе со своими союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия, направленные на угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через Тайваньский пролив, и подрыв основанной на правилах международной системы", - говорится в официальном сообщении Госдепа.



Если читать между строк, то занявшая Белый дом команда демократов собирается коренным образом изменить тактику отношений с Поднебесной. Вернее, изменить способы давления. Администрация Дональда Трампа ориентировалась на вполне конкретные шаги. Трамп объявил "торговую войну", ограничил деятельность китайских гуманитарных организаций на территории США, заставил американские компании отказаться от некоторых видов технического сотрудничества с китайскими предприятиями (например, принудил Google отказаться устанавливать операционную систему Android на мобильные гаджеты Huawei).



Сподвижники Джозефа Байдена решили, по всей видимости, использовать излюбленный демократами метод давления на другие страны посредством муссирования темы прав человека и давления на союзников с требованием ограничить контакты с конкурентами.



В отношении Пекина в Вашингтоне, как можно предположить, зреет и более изощренный план, направленный на подрыв Китая изнутри. В конце января, сразу после вступления в президентскую должность Байдена, аналитический центр Атлантический совет опубликовал стратегический документ "The Longer Telegram: Towards a New American China Strategy", название которого можно перевести как "Более длинная телеграмма: На пути новой стратегии Америки в отношении Китая". Заголовок документа обусловлен тем, что автор делает историческую отсылку к так называемой "длинной телеграмме" - составленной в 1946 году американским дипломатом Джорджем Кеннаном стратегии по подрыву внутренних устоев Советского Союза.



Нынешний документ предполагает, что в течение 30 лет Вашингтон должен будет способствовать замене команды Си Цзиньпина на более лояльное к США руководство, а сами Штаты с союзниками должны будут сохранить доминирование в Юго-Восточной Азии. Краеугольный камень стратегии - подрыв веры китайского народа в могущество своего государства.



Фигурирующий в американском докладе 2050 год выбран, по всей вероятности, не случайно. Недавно в КНР была поставлена задача к этому сроку сделать Китай развитым социалистическим государством, и реализовать "китайскую мечту о великом омоложении китайской нации".



В американском деловом журнале Foreign Affairs появилась статья, в которой автор открыто пишет, что 2020-е годы станут решающими в конкуренции Китая и США, а напряжение между двумя государствами будет постоянно нарастать.



Но какие средства для сохранения мирового доминирования выберут в итоге США? Если смотреть на ситуацию исключительно через призму экономики, то остановить Китай сегодня мало шансов. Накануне нового 2021 года было подписано соглашении о создании беспрецедентной по масштабам зоны свободной торговли между Китаем, странами АСЕАН и считавшихся всегда союзниками США Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией. В условиях мирового экономического кризиса КНР стала чуть ли не единственной крупной державой, способной быть драйвером для мировой экономики.



Но, похоже, в США решили отказаться от идеи конкуренции с Поднебесной на экономическом поле.



Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров считает, что новая администрация в Вашингтоне готова будет пойти на беспрецедентные акции для сдерживания Китая:



- США не смирятся с существованием конкурента. Байден мог бы проводить более миролюбивую политику, но недавно его сына обвинили в связи его бизнеса с китайцами. Трамп недавно обнародовал связи Демократической партии с КНР, и на Китай началась атака. Собственно, в Штатах действительно действует мощное китайское лобби, многие американские структуры завязаны на экономическое сотрудничество с КНР. Пекину в этой ситуации выгодно, чтобы Вашингтон огонь своей критики направлял на Россию или Иран, но не на Китай.



Сейчас Байдену сложно занимать позицию смягчения политики в отношении Китая, иначе получится, что Трамп был прав, называя Байдена "китайской марионеткой".



Силовой истеблишмент США понимает, что Китай серьезный конкурент и главная угроза. Но там считают, что задавить КНР можно давлением на Россию. Если РФ развалить, то Китай останется в одиночестве и примет правила игры Запада.



Россию и Китай объявили главными противниками. Но в расчете, что Россия может развалиться из-за предательства своих элит, как это было в 1610, 1917, 1991 годах.



Возможно, Москве и Пекину надо как-то координировать свои действия, чтобы отбить атаку Запада. К сожалению, наша сторона в этом плане не очень активна.



"СП": - Что можно ожидать от Вашингтона в отношении Китая?



- Использование национальных противоречий более жесткая мера давления, чем "торговая война", провозглашенная Трампом. Поддержка сепаратистов, террористов в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете, Гонконге это очень серьезно. Такие приемы Соединенные Штаты использовали и против нашей страны. Они поддерживали "лесных братьев" на Украине после войны, национальные движения, сепаратистов в Прибалтике.



Пока Китай силен, США ничего не смогут сделать. Такие меры могут иметь результат только, если произойдет размягчение режима в центре. Другое дело, что проблемы на окраинах ослабят КНР, отвлекут государство на решение внутренних проблем. К тому же, все эти истории будут поводом для введения новых санкций против Китая. За нарушение прав уйгуров, за подавление демонстрантов в Гонконге.



Одновременно США выстраивают военный блок вокруг Китая, туда войдут Япония, Южная Корея. Другое дело, что некоторые из этих стран наладили экономические отношения с КНР, но Штаты будут закручивать гайки. То же касается и Австралии, которая сейчас страдает от закрытия китайских рынков.



Китай будут брать в "кольцо". Будут военные провокации. У спорных островов будут авианосные группы США и так далее.



КНР может эффективно обороняться, если будет идти в наступление. И здесь важно, чтобы была координация усилий между Москвой и Пекином. Например, мы можем сделать альтернативный интернет, альтернативную SWIFT систему банковских расчетов.



В принципе, я не исключаю региональных военных конфликтов. Это не обязательно приведет к мировой ядерной войне, но способно заблокировать китайскую внешнюю торговлю.



"СП": - Насколько важной будет борьба США и Китая за экономическое влияние в Юго-Восточной Азии?



- Китай пока эту борьбу выигрывает. Китайская экономика уже сильнее американской, у США нет шансов победить в честной борьбе. Поэтому Вашингтон будет использовать политические методы.



Америка будет действовать не экономическими методами, а другими. Китай будут стравливать с государствами Юго-Восточной Азии. Если это не будет получаться, то начнется разжигание конфликтов. С другой стороны, такие страны как Вьетнам и Индонезия не хотят играть по американским правилам.



"СП": - Какую роль может сыграть Россия в противостоянии Китая и США?



- Грамотная политика Москвы должна состоять в том, чтобы поддерживать более слабую сторону. Сейчас в военном плане слабее Китай. Россия должна помочь усилить военную мощь Китая, чтобы сломать западную гегемонию в мире. Тогда уже можно смотреть на поведение Пекина. Сейчас нельзя дать Западу задавить Китай. И для этого надо координировать с Пекином свои действия. Но не так, что мы поддержим КНР в Азии, а нас не поддержат в Европе. Источник - СвободнаяПресса

