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COVID-19: Как спастись от третьей волны
01:41 08.02.2021

Примерно через месяц ожидается новая вспышка

Андрей Иванов

Вторая волна пандемии коронавируса пошла на спад, причем не только в России, но и по всему миру. Однако специалисты предупреждают, что надо готовиться к третьей волне, которая по масштабам может быть не менее серьезной, чем первые две. Главный вопрос в том, к каким экономическим и социальным последствиям это приведет.

Как отмечают специалисты, вторая волна пошла на спад практически одновременно на разных континентах. В богатых и бедных странах, в государствах с уже развернутой кампанией по массовой вакцинацией и в тех, где медицина находится буквально на средневековом уровне и где сложно организовать даже элементарные карантинные меры.

Что принесет с собой третья волна? В странах Европы первая вспышка распространения COVID-19 привела к тотальному локдауну, однако вторая к еще большим ограничениям. Беспорядки в Голландии наглядно демонстрируют, что ограничительные меры способны довести людей до отчаяния.

В России пошли несколько иным путем и во время второй волны отказались от жестких мер. Но что будет примерно через месяц, когда ожидается новая вспышка?

Что третья волна пройдет сравнительно легче, дает основание предполагать массовая вакцинация. Ученые во всем мире экстренно разработали препараты, и теперь вакцинирование от ковида для многих государств стало чуть ли не национальной идеей. Законодатели в разных частях света даже задумались над тем, чтобы увязать права людей, такие как права на передвижение, с наличием прививки.

С другой стороны, а кто даст гарантию, что через год не появится какая-либо новая зараза, и нас не ожидает повторение 2020-го? И возможно ли людям делать прививки от ста болезней?

Врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что главное средство спасения от эпидемии лежит в другой социальной организации:

- Коронавирус относится к ОРВИ. Они распространяются обычно в три волны. Первая считается обычно от летнего солнцестояния в июне, развивается в сентябре и к октябрю спадает, вторая волна приходится на декабрь и январь. Она сейчас спала. Третья волна будет в марте, опять можно ожидать рост заболеваемости, но в апреле она спадет. И так происходит в течении тысяч лет, не совсем объяснимым для науки образом.

И речь идет о разных заболеваниях. Мы тестируем людей на коронавирус, но не тестируем на риновирусы, пневмовирусыц, различные "палочки". Они с нами всегда, но тесты на них мы не проводим. Если это делать, то обнаружим те же циклы.

"СП": - Опять нас ожидают локдауны, паника, ограничения? Или человечество сделало какие-то выводы?

- До властей должно дойти, как развиваются заболевания. Думаю, что сейчас все-таки выводы сделают. И признают, что паника была необоснованной.

"СП": - Заболевания отличаются по последствиям. Одно дело грипп, а другое коронавирус.

- Коронавирус не самое страшное заболевание. Есть пневмонии, которые дают более тяжелые последствия, как и множество других заболеваний.

"СП": - Сейчас идет масштабная вакцинация от ковида. Но не может так оказаться, что в будущем нам надо будет делать прививки не только от него и гриппа, но и множества других заболеваний?

- Да, так может оказаться, что придется делать по 30 вакцин в год. На следующий год будет новый штамм, будут новые вакцины. В общем, это бизнес. При этом сами болезни никуда не исчезнут, возбудители живут с нами.

Я сторонник того подхода, что надо развивать общий иммунитет организма. Нельзя против всего сделать прививки, но можно сделать организм невосприимчивым ко многим инфекциям. Вот это направление и есть спасение для человечества.

"СП": - Проще говоря, надо закаляться, иметь здоровое питание и здоровый сон.

- Конечно, еще следить за балансом витаминов. Но есть еще один фактор.

Я проанализировал, как развивалась эпидемия "испанки". После Первой мировой войны она выкосила в мире до 100 миллионов человек. Но что интересно? Страшный мор был в Западной Европе и Соединенных Штатах. При этом смертность была минимальной в рядах Красной армии, в Подмосковье "испанку" практически не заметили, в Петербурге практически не было эпидемии. В газетах того времени писали про голод, тиф, холеру, а про "испанку" практически не упоминали. Это при том, что 1918?20 годы были очень тяжелыми для нашей страны. Но смертность от "испанки" была раз в десять меньше, чем на Западе.

Но в России в то время были масштабные социальные преобразования. В народе было ощущение чего-то необычного. Да и как иначе, если объявили "землю крестьянам, фабрики рабочим, мир народам". На мой взгляд, революция 1917 года вызвала мощный подъем иммунитета.

"СП": - Так можно дойти до мысли, что лучшая вакцина от ковида - революция.

- Нужны радостные потрясения, эмоциональный подъем. Вообще крайне интересно посмотреть, как социальная жизнь влияет на болезни. В самом начале Перестройки упала смертность от инфекций на 40%.

Инфекции практически исчезли во Вторую мировую войну. Ее нельзя назвать позитивным явлением, но иммунитет у людей повысился.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612737660
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