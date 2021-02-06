 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазАкимы... Лучшие люди нашего города? - Д.Ашимбаев
06:41 08.02.2021

Немного об акимах
Уже достаточно привычно стало читать ежедневно в новостях о назначении нового акима того или иного акима района или заместителя акима области. Такие сводки идут регулярно; иногда чаще, иногда реже. И вот возникает вопрос: а почему они вообще так часто стали меняться?

Данияр Ашимбаев, 5 февраля 21

Уже достаточно привычно стало читать ежедневно в новостях о назначении нового акима того или иного акима района или заместителя акима области. Такие сводки идут регулярно; иногда чаще, иногда реже. И вот возникает вопрос: а почему они вообще так часто стали меняться?
Это, конечно, началось не сегодня и не вчера. Делал как-то справку о руководящем составе регионального управления и обратил внимание, что примерно с середины 90-х частота ротаций стала расти. Помимо "обычных" причин - коррупция, некомпетентность, повышение, реорганизация - прибавились командные перемещения. Последнее явление, на мой взгляд, появилось в конце 1997 г., когда "большие" акимы и прочие чины начали ездить с места на место со свитой. Не говорю, что командный принцип это плохо. Порой эта система достаточно удобна: если руководитель - опытный политик и управленец, то в его команде могут быть специализированные помощники, что облегчает адаптацию к новому месту. Если в разумных пределах. А то ведь бывает вместо 5-6 человек с новым руководителем приезжает несколько десятков, и не просто помощник, пресс-секретарь, водитель и секретарша, а заместители, начальники управлений и департаментов, в том числе и силовых.
Но вернемся к частым ротациям в принципе. Хочется обрисовать два полюса: один аким руководил районом больше двух десятилетий и, в какой-то момент, переназначать его на этот пост стало традицией областных вождей - как талисман на удачу. Мог бы сидеть и дальше, возраст позволял, но очередному акиму чем-то не понравился. Другой пример - герой в январе пришел в акимат специалистом, весной возглавил отдел, к осени стал и.о. зам. акима, в октябре возглавил район, а в декабре уволился и уехал. Что это вообще было? Такой путь у нормального человека занял бы хотя бы десять лет, а тут даже никто внимания не обратил на "кадровый феномен".
Исходя из логики районный аким или заместитель акима области (города республиканского значения) должен проработать в должности хотя бы 2-3 года, в идеале - 5-6. А что можно сделать за год? А когда вникнуть в местные и отраслевые проблемы, а хоть что-нибудь сделать? (хорошее, в смысле) В принципе, суровая статистика говорит, что за такое короткое время можно залезть в казну, провести "договорной" тендер или продать что-нибудь налево, после чего также быстро попасться и сесть, утянув за собой и непосредственного начальника. Так сказать, одним лотом освободить два кресла.
Но будем исходить из предположения, что коррупции подвержены далеко не все. Почему уходят часто? С мнением "не угодил, мол, начальству" не соглашусь. Областные акимы жалуются, что на районы люди не рвутся: ответственности много, а полномочий - мало. От ответственности бегут и последние годы бегут достаточно часто. Молодежь зачастую вообще воспринимает руководящие посты как вынужденный перерыв между постоянными отъездами на учебу. Это легко можно увидеть по частым ротациям тех же вице-министров. В одном ведомстве, помнится, за год сменилось два или три куратора очень важного направления. Шли, видимо, выступать на ТВ и пилить тендеры, а оказалось - комиссии, заседания, рабочие группы, совещания, прием граждан. Сначала один сбежал, потом второй, а затем и третий. До сих пор бегают.
А в регионах еще сложнее. В республиканском бюджете несколько десятков миллионов пропадает или лишнее РГП возникнет - особо не заметно, а в местном и средств поменьше, и проблемы заметнее, и население ближе. А население нынче проблемнее для власти становится, особенно если проблемные вопросы не решать.
При этом подчеркну, что контроля над местными органами в принципе меньше. Силовики пасутся на этой поляне - да. А вот местные представительные органы в этом плане абсолютно безобидны. Акимы всегда стараются сформировать такой маслихат, который ни лишнего вопроса не задаст, ни обидного слова не позволит себе.
В итоге возникает парадокс: с одной стороны, на региональном чиновнике лежит ответственность за широкий спектр вопросов, а с другой - контроль за его деятельностью достаточно слабый, зависящий больше от требовательности первого руководителя (а нынешние акимы сами по себе немного амебообразные). А без контроля - сто раз писал и еще раз повторю - даже самый порядочный и компетентный чиновник рано или поздно начнет глупостями заниматься.
В качестве решения проблемы у нас обычно применяются два метода. Первый - это Принятие Нового Закона (о борьбе с коррупцией, о тендерах, о госслужбе), который символизирует озабоченность государства той или иной системной проблемой. Но вот про механизм реализации, последовательность и принципиальность как-то забывают. Второй метод - это торжественное открытие Нового Социального Лифта на основе транспарентной и демократичной процедуры. И конкурсы, и резервы, и собеседования, и корпусы уже были. Результата только нет.
Представляется - опять-таки - повторюсь, что в государственном управлении нужно внедрять простую схему: планирование - реализация - контроль, при этом соблюдая стабильность планов, систем управления и расширяя варианты контроля, как ведомственного, так и внешнего - со стороны политического руководства, представительных органов и общественности. И, как уже ясно, нужно менять модель подготовки региональных руководителей. Социальные лифты и даже красивые дипломы тут особо толку не дают. Нужны умение анализировать проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. Вот только как этому научить, если в современной жизни и карьере обычно все наоборот?

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612755660
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