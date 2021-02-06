Наука доказала. Казахский певец Кудайберген действительно кыргыз... приаральский

06:49 08.02.2021

4 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов



Журналисты проверили, действительно ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов. Об этом сообщается на сайте Factcheck.kg.



Ранее в социальных сетях появилась информация, что известный казахский певец Димаш Кудайберген происходит из казахского племени кыргыз.



Редакция Factcheck.kg решила выяснить подробности.



В интервью, записанном в 2013 году, певец говорит, что из племени кыргыз: "У нас, казахов, есть такое понятие, как уруу (племя). Мое племя - кыргыз".



Как оказалось, в официальной казахской историографии, а тем более в шежире родов (генеалогическая родословная у казахов), нет объяснений тому, каким образом в среде казахских родов появились кыргызы и почему они не входят в какое-либо родовое объединение.



По опросам на интернет-форумах представителями ру кыргыз выдвигается три версии появления их предков в Казахстане:



кыргызы Северного Приаралья - это остатки племен великого Кыргызского каганата;

кыргызов насильно переселили во времена хана Кенесары и Каратай султана (конец XVIII века);

вынужденная откочевка в казахские степи в связи с эпидемиями и болезнями на Тянь-Шане в конце XVIII века.

В газете "Актюбинский вестник" в 2013-м были опубликованы два материала, частично проливающие свет на появление кыргызов в Казахстане.



В статье "Кто они?" от 24 января краеведом из Актау Нураденом Кете поднимался вопрос о самоидентификации казахских кыргызов и их связях с Кыргызстаном.



В другой статье под названием "Алимовские кыргызы" от 11 июля ученый, этнограф, доктор исторических наук Рахим Бекназаров дает разъяснение о появлении этого племени в Актюбинской области.



"Кыргызы - действительно пришлое население региона, при этом, скорее всего, они прибыли в этот регион в первой половине XVIII века, может быть, именно в период расселения других кыргызских родов между кундровскими татарами, кочующими по Ахтубе, в низовьях Волги. И, что немаловажно, перекочевка их на территории расселения племенного объединения Алимулы произошла "мирным" путем, компактно, с согласия местных родов, что явилось важной причиной их быстрого, безболезненного включения в культуру казахов Северного Приаралья", - говорится в статье.



Редакции также удалось найти видеоролик "Кыргыз - не казах?" из цикла "Стереотипы по-казахски", в котором молодой человек объясняет, что он казах из ру кыргызов, и дает некоторую информацию о появлении кыргызов в Казахстане.



Исходя из всего перечисленного, фактчекеры пришли к выводу, что Димаш Кудайберген действительно является потомком кыргызов, которые по разным причинам осели в Казахстане в XVIII веке и ассимилировались с казахами.