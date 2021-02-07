 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.02.2021
09:10  Сократим бедность, запретим рубку чинар на дрова... Мирзиеев утвердил "Госпрограмму на 2021 год"
09:07  Голову пеплом. Мятежный бухарский прокурор Фозилов сам "добровольно" уволился
09:00  В Ошмякистане, указом президента Киргизии, образован новый город - Базар-Коргон
08:52  Закидать кочерыжками. Отунбаеву и Жээнбекова требуют уволить из экс-президентов Кыргызстана
08:37  Новая структура Кыр-правительства. Плюсов мало, минусов много, - Азамат Акенеев
08:23  Упадок и крах американской империи: величайшая проблема Джо Байдена, - М.Бенджамин, Н.Дэвис
07:41  СССР: 1991-й, последний…, - Алексей Чичкин

07:19  В ритме сланца. Рост добычи нефти в США может подстегнуть ее в ОПЕК+
07:16  Не проткни! Дочь бывшего президента Кыргызстана занялась танцами на шесте
07:11  Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности, - Св.Князев
07:10  Независимость Шотландии укрепит стабильность и безопасность Европы, - Д.Минин
07:02  Элитного тадж-буржуина Хаеева (ООО "Хима", сын экс-премьера) посадили на 8 лет
06:59  ТаджГосэнергохолдинг "Барки точик" задолжал за уголь 120 млн сомони
06:51  "Они" вместо "он" и "она". Проглотят ли США "детрампификацию"? - Петр Сафонов
06:49  Наука доказала. Казахский певец Кудайберген действительно кыргыз... приаральский
06:43  Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила, - Нуртай Мустафаев
06:41  КазАкимы... Лучшие люди нашего города? - Д.Ашимбаев
01:41  COVID-19: Как спастись от третьей волны
01:40  Премьер Индии рассказал о глобальном заговоре против индийского чая
01:38  Новая стратегия США: Продажная элита России будет тараном против Китая, - "СП"
00:27  Главе КырКНБ Ташиеву (лидеру "ошмяков") в Германии будут удалять опасный тромб
00:13  Байден устанавливает для Эр-Рияда новые правила игры, - И.Субботин
00:08  Польской беженке Райкуль Жапаровой (сестренка) отменили приговор за мошенничество
Воскресенье, 07.02.2021
21:51  Умер экс-госсекретарь США Шульц, облапошивший Горбачева
16:54  В Египте нашли мумию с золотым языком (фото)
16:50  Дунгане Кордая учат казахский - как изменилась их жизнь через год после беспорядков
16:46  "Иногда нам трудно дышать". Насколько загрязнен воздух в Душанбе?
16:41  КазНувориши хотят застроить виллами и гостиницами заповедное урочище Бозжыра
16:38  Скончался Мирзо Бегматов - Герой Сталинграда и экс-1-й секретарь Кулябского горкома КПСС Таджикистана
16:37  Не брат ты мне: у Турции и США очередной кризис в отношениях
15:47  Умер легендарный боксер-чемпион Лео Спинкс, ушатавший самого Мохаммеда Али
10:33  Могучее царство Востока: Кыргызский каганат времен Темных веков, - А.Крохмаль
10:09  УкрРеформа образования как введение системы социального апартеида, - В.Пойманов
10:03  "Мягкая сила" и "Спутник V": Россия расширяет свое присутствие в мире, - El Mundo
09:55  В Йемене схвачен лидер арабского крыла "Аль-Каида" Халид Батарфи
09:41  ТаджСемейноАлюминиевую Талко возглавил Наджибулло Раджабов
09:30  Красотка Айжан Садыркулова (дочка экс-главы АП КР) будет исполнять роль главы Счетной палаты Кыргызстана
09:18  Новая Конституция: спорная редакция может ударить по имиджу Садыра Жапарова, - 24.kg
09:09  Цикл имени Порошенко. Как новый имидж Зеленского поможет ему удержать власть, - К.Скоркин
08:50  Мьянма переболела демократией, - С.Строкань
01:34  США уходят из Афганистана: Какие уроки Советского Союза выучила Америка
00:56  Тегеран повышает ставки в торге с Вашингтоном, - Александр Марьясов
00:53  Наши люди путают латинский алфавит с латинским языком, - Аташбеккызы
00:38  Сдохни, Сколково! В Казахстане создадут "национальный кластер искусственного интеллекта" весом $1 млрд
Суббота, 06.02.2021
22:43  Нужна ли "фатимизация" казахских женщин и "мухамедизация" казахских мужчин? - Н.Нуртазина
22:26  "По икрам и пяткам бьют дубинками...". 50 дней в туркменских тюрьмах (заметки бывалой)
17:34  Made in KZ: зачем Казахстану производить узбекские духовки и нагреватели
17:20  "Политический стриптиз" президента США, - Мих.Ростовский
17:10  Война с Китаем из-за Тайваня? - Чэз Фримен
17:09  УзПрез Мирзиеев "спонтанно" посетил махаллю в Фергане. Пипл в восторге (видео)
16:58  "Энергетический Перл-Харбор" 1973 года (уроки кризисной истории), - И.Макаров, Л.Чупилкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Они" вместо "он" и "она". Проглотят ли США "детрампификацию"? - Петр Сафонов
06:51 08.02.2021

"Они" вместо "он" и "она". Проглотят ли США "детрампификацию"? - Петр Сафонов
07.02.2021,

"Они" вместо "он" и "она". Проглотят ли США "детрампификацию"?
С приходом в Белый дом Джо Байдена в США может начаться хорошо известный по Украине процесс люстрации, точнее "детрампификации". Именно такое слово фигурирует в заголовке статьи одной из ведущих газет Америки Los Angeles Times

В ней идет речь о том, что "традиционно видные политические деятели после ухода из администрации попадают в престижные аналитические центры, университеты, юридические и лоббистские фирмы, инвестиционные банки, советы директоров корпораций, благотворительные организации и т.д.". Но, по мнению газеты, необходимо, чтобы должностных лиц, работавших в администрации Трампа, не допускали ко всем этим должностям и возможностям.

На практике такой процесс охватит куда более широкий круг людей. Как известно, на днях российского оппозиционера Андрея Илларионова уволили из Института Катона за то, что в своем русскоязычном ЖЖ он встал на сторону трампистов и сравнил события в американской столице 6 января с поджогом Рейхстага. А ведь как заметил в своем "Фейсбуке" известный эксперт Борис Межуев, "Институт Катона был в общем до этого времени довольно приличной организацией, его представители выступали против американских интервенций в Югославии и Ираке, поддерживали умеренную внешнюю политику".

Конечно, трудно жалеть сторонника майданного переворота и киевского режима, который в 2014 году выжил из Института Катона куда более известного сотрудника - знаменитого либерального реформатора, экс-президента Чехии Вацлава Клауса. Как раз за позицию последнего относительно украинского кризиса. Не знаю, что именно говорил Илларионов о Клаусе институтскому начальству, но, по-моему, он в этот момент удивительно напоминал сотрудников международного отдела ЦК КПСС, писавших в 1968-м докладные о ревизионизме Александра Дубчека и других деятелей Пражской весны. За одним исключением: такие докладные обычно писались по инициативе начальства, просившего оценить процессы в братской стране, а российский либерал в Институте Катона проявил инициативу сам.

Впрочем, тот факт, что Илларионов выжил из института самого Клауса, говорил о его влиянии в этой структуре, а тем самым подчеркивается и значимость его нынешнего увольнения.

Казус Илларионова, конечно, типичен для всех революций. При любой революции то, что было дозволено вчера, оказывается не дозволено сегодня. Правда, возникает вопрос, можно ли говорить, что в Америке происходит революция? Ведь ни конституция страны, ни ее правовая система не менялись, власть, как и раньше, передается в результате выборов, происходящих в определенные законом сроки, ну а того, что по поводу достоверности их официальных итогов возник спор, самый серьезный почти за полтора века, все же недостаточно, чтобы объявлять происходящее революцией.

Однако в ряде аспектов ломка морали и сознания американцев не имеет равных с тем, что принесли Великая французская и Октябрьская революции. Профессор Преображенский справедливо говорил, что разруха начинается в головах, но точно так же в головах начинается и революция. Так, те самые масштабные в мире революции не посягали на разделение людей на два пола и закрепление этого разделения в языке. Сейчас палата представителей Конгресса с подачи своего спикера Нэнси Пелоси собирается изменить свой регламент, заменив в его тексте слова, обозначающие степень родства ("родитель" вместо "отец" и "мать", "сиблинг" вместо "брат" и "сестра" и т.д.), и вообще удаляя оттуда слова "он" и "она". Да, этот гендерно корректный регламент не запрещает конгрессменам употреблять слова "мать", "отец" и т.д., как часто пишут сейчас. Но те, кто ошибается подобным образом, скоро могут оказаться провидцами. Ведь в научном мире сейчас строже, чем в Конгрессе.

Так, моя хорошая знакомая, много лет преподававшая в США, а сейчас занимающаяся тем же в престижном российском вузе, написала мне: "Я вынуждена предупреждать студентов, что их могут не принять в докторантуру на Западе, если они будут писать "он/a", как раньше, поскольку там признано, что гендеров гораздо больше, чем два. Когда пишешь научную статью и говоришь о человеке, чей гендер тебе достоверно не известен, в единственном числе, нужно писать "они". Раньше было, например, she или he decides… Теперь рекомендуют they decides".

Так, в январе прошлого года ведущая лингвистическая организация США Ассоциация американского диалекта (то есть американского варианта английского языка) определила, что словом минувшего десятилетия (2010-2019) является местоимение they ("они") (для обозначения единственного числа, а не множественного, как оно определяется нашими словарями). А за 4 месяца до этого старейший американский словарь Merriam-Webster добавил к слову they новое это значение - местоимение единственного числа.

Словарное изменение отразило изменение языковой ситуации, которое происходило постепенно по мере того, как политкорректность охватывала все больший круг понятий. Поэтому, конечно, можно считать, что нынешняя американская революция началась давно и еще до прошлого года многое поставила с ног на голову.

Во время холодной войны американцев пугали идеологическими диверсиями КГБ. Например, перебежчик из СССР Юрий Безменов, на которого любит ссылаться Илларионов в своем ЖЖ (в последний раз это было в прошедшем июне как раз с появлением движения BLM), в частности, говорил, что первая стадия этой диверсии сводится к деморализации, которая, в частности, предполагает разрушение религии и семьи. И сейчас в стране идет разрушение как традиционной семьи, так и традиционной религии (нормально себя могут чувствовать те христианские конфессии, которые согласовывают свою повседневную деятельность с восторжествовавшими гендерными принципами, то есть отвергшие свою традиционную основу). Но хотя американская русофобия осталась неизменной с того времени, а страхи перед российским вмешательством сделались еще более параноидальными, обвиняют как агентов российского влияния не либералов, которые разрушают семью и религию, а консерваторов-трампистов.

Но несмотря на длительность и масштабность процесса, который имел место до прошлого июня, то, что началось с лета с движения BLM и массового сокрушения памятников, конечно, оказалось качественно новым, более радикальным этапом этой революции, венцом которой стало невиданное попрание свободы слова в форме изгнания президента страны Дональда Трампа из соцсетей. Недаром масса людей, давно живущих в США, утверждает, что такой поляризации, такой взаимной ненависти в Америке не было до сих пор.

Тот факт, что с углублением революции ее противники подобно Илларионову лишаются приличной работы, - это давно знакомо. Но удивляет отсутствие в американской революции другого хорошо известного по революциям явления. Понятно, что каждая революция сталкивается с контрреволюцией, однако последнюю представляют не только силы старого порядка, но и недавние революционеры, которые считают, что плоды революции - это совсем не то, за что они боролись. Так, во Франции Мирабо вступает во взаимодействие с королем и осуждает карательные меры в отношении эмигрантов. В России после 1917-го эсеровский лидер Борис Савинков и многие его однопартийцы оказывается в одном лагере с недавними мишенями своих терактов, монархистами. А в 1993-м российский Белый дом вместе с коммунистами обороняют убежденные антикоммунисты, которые в 1990-1991-м помогали приходу к власти Бориса Ельцина. Появление таких контрреволюционеров часто все равно не меняло ход событий, однако оно было важным индикатором сопротивления революции.

Но видим ли мы это явление в Америке? Понятно, что есть негативная реакция на перемены, главным проявлением которой стал трампизм. Но в рядах контрреволюции пока что исключительно те, кто и раньше был консерватором. Того же Илларионова никак нельзя считать переметнувшимся, который пострадал от своих. Он и ранее критиковал демократическую администрацию, не интересовался вопросами гендера и меньшинств. И даже если бы он был переметнувшимся, его все равно нельзя было бы считать показательной фигурой. Таковой правомерно считать лишь человека, сформировавшегося в США, с юности знающего эту страну изнутри.

А вот американских мирабо и савинковых, то есть революционеров, ставших контрреволюционерами, я не вижу. Да, наверняка такие люди есть, но раз их мало, раз они не видны, значит, такая позиция не стала общественным явлением, и, следовательно, наличием ее носителей можно пренебречь в рамках анализа ситуации (по крайней мере, пока).

Да, в начале прошлого июля появилось письмо "О справедливости и открытых дебатах", которое подписали 150 видных публичных интеллектуалов, в частности Джоан Роулинг, Фрэнсис Фукуяма, Маргарет Этвуд, Фарид Закария. Это, конечно, документ, и никак не контрреволюционный, подписанты лишь озабочены тем, чтобы радикализм революции ей не повредил: "Антилиберализм набирает силу во всем мире и имеет мощного союзника в Дональде Трампе, который представляет реальную угрозу демократии. Но нельзя допустить, чтобы сопротивление этой угрозе превратилось в новую догму или принуждение, что уже эксплуатируют правые демагоги".

Но все равно письмо достаточно примечательно. Однако пока оно осталось разовой акцией. Его подписанты (впрочем, некоторые подписи уже сняли) в дальнейшем не прибегали к каким-либо коллективным действиям, тем более не создали никакой общественной платформы.

Может, в дальнейшем создадут, но может, напротив, многие из них признают подписание письма ошибкой и подыгрыванием антидемократическим силам. Увы, мы не в состоянии адекватно предвидеть ход событий в этой стране, потому что гораздо меньше понимаем психологию американского общества, чем, например, в разгар холодной войны. И это несмотря на несравненно большую доступность информации. И здесь стоит вновь процитировать упомянутое интервью Илларионова "Фонтанке".

Так, для него, человека, немало пожившего в США и знакомого с историей этой страны, содействие Демократической партии протестам BLM никак не вписывалось в его понимание Америки: "То, что делает Демпартия, радикально выходит за рамки того, что принято допустимым в демократических обществах. Готовность принести в жертву имущество, здоровье, жизни десятков и сотен тысяч своих сограждан объединяет Демпартию с самыми отвратительными примерами авторитарных режимов… Если раньше таких нарушений этических принципов не было, то теперь это становится нормой. Это за пределами американских традиций. Это затрудняет любые прогнозы".

Но тут же Илларионов добавляет: "Возможно, что люди, разжигающие эту кампанию, знают о состоянии массовой психологии американцев больше, чем мы с вами. На сей момент мы можем лишь заметить, что творцы этой кровавой кампании добиваются своих результатов". Тут он говорит о росте рейтинга Байдена на фоне протестов и резюмирует: "Мы только что пришли к важному промежуточному выводу. Наша логика отличается от той логики, какую мы сейчас видим в электоральном поведении граждан США. Поэтому наша способность предсказывать будущие события невелика".

Конечно, есть немало людей, которые знают Америку лучше Илларионова, но, думаю, все равно понять логику людей прошлых времен легче, чем логику современных образованных американцев. Так, когда речь идет о французских революционерах, запрещающих слово "сударь", или, например, об американских южанах, которые, подобно генералу Ли, являлись противниками рабства, но считали себя обязанными защищать родной штат в Гражданскую войну, то такое поведение выглядит легко понятным даже для тех, кто его не одобряет. Но гораздо сложнее понять, почему о незнакомом человеке, который выглядит как мужчина, положено теперь в Америке говорить "они", а не "он".

Источник - ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612756260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан занял 29 место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства
- Н.Нигматулин: мажилисмены рассмотрят неколько важных международных соглашений
- А. Мамин: приоритеты председательства РК в ЕАЭС учитывают вызовы и возможности в новых условиях
- Кадровые перестановки
- Немного об акимах
- Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила
- Свыше $738 миллионов неэффективно потрачены во время коронакризиса в Казахстане - Счетком
- Сенаторы обсудили проблемы промышленных предприятий
- Казахстан продолжает терять население
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  