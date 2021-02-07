ТаджГосэнергохолдинг "Барки точик" задолжал за уголь 120 млн сомони

06:59 08.02.2021

7.02.2021

Искандар Фируз



Теплоэлектроцентраль или ТЭЦ "Душанбе-2", подведомственная энергохолдингу "Барки точик", задолжала 120 миллионов сомони за уголь, который она использует, начиная с 2019 года. Из-за задолженности ТЭЦ администрация Фан-Ягнобского угольного разреза не может перейти на подземную добычу угля.



ТЭЦ "Душанбе-2" потребляет ежедневно более 6 тыс тонн угля и обеспечивает до 80 процентов потребности столицы Таджикистана в электроэнергии.



Директор угольного разреза "Фан-Ягноб" Фирузбек Сайфуллоев говорит, что уже несколько лет не может получить причитающиеся им деньги от ТЭЦ "Душанбе-2". В беседе с Радио Озоди он сообщил, что в настоящее время долг теплоэлектроцентрали перед его предприятием достиг уже 126 млн сомони.



По его словам, 71 миллион сомони из этой суммы это долг за 2019 год. "Барки точик" постоянно обещает, но не возвращает нам полную сумму. Мы вынуждены платить сотрудникам зарплату за счет прочих доходов. К тому же, в этом году мы должны перейти на подземную добычу угля, но никак не можем получить свои деньги от "Барки точик" - пояснил Сайфуллоев.



Умарали Ниезов, глава ТЭЦ "Душанбе-2", в ответ на эти претензии сказал, что в прошлом году с месторождения Фан-Ягноб для обеспечения ТЭЦ было получено угля на сумму 331 млн сомони и холдинг "Барки точик" должен был постепенно оплатить весь полученный уголь.



"В соответствии с решением правительства в прошлом году мы должны были сделать запасов угля в 110 тысяч тонн. Но в действительности закупили 1 миллион 145 тысяч тонн. И на самом деле у нас появился долг перед поставщиками, и "Барки точик" должен его постепенно возвращать", - отметил Ниезов.



По данным министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, задолженность потребителей электроэнергии и тепла перед "Барки точик" достигла 3 млрд 52 млн сомони. Сайфиддин Караев, экономический обозреватель еженедельника "Азия-Плюс", сказал, что энергохолдинг из-за таких недостатков в своей деятельности потерял доверие граждан страны.



Он отметил, что угольные шахты и рудники должны пересмотреть практику продажи своей продукции: "Барки Точик" задолжал всем и вся. И поэтому угольные рудники должны продавать свою продукцию только за наличные".



Далери Джума

Далери Джума

Между тем, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далери Джума, выступая на итоговой пресс-конференции, так прокомментировал долги "Барки точик": "Жалобы от угольных шахт не всегда доходят до суда. Так как "Барки точик" – крупнейший покупатель угля с таких месторождений и судебная жалоба на него не всегда в пользу работы. Не следует забывать, что вклад обеих теплоэлектроцентралей в электроснабжении жителей Душанбе увеличился. А шахты и соответствующие структуры должны уделять больше внимания качеству добываемого угля".



ТЭЦ "Душанбе-2" стоимостью 350 млн долларов была построена китайской компанией TBEA. Взамен правительство РТ разрешило TBEA добывать золото на нескольких золоторудных месторождениях до тех пор, пока таджикская сторона не вернет средства, полученные на строительство ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль "Душанбе-2" мощностью 330 МВт/ч и 167 Гкал тепла обеспечивает более 80% ежесуточной потребности города Душанбе в электроэнергии. Ежесуточно станция вырабатывает 8 млн кВт.ч электроэнергии. Этот показатель составляет 14% от общего объема производимой в стране электроэнергии.​