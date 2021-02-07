 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.02.2021
09:10  Сократим бедность, запретим рубку чинар на дрова... Мирзиеев утвердил "Госпрограмму на 2021 год"
09:07  Голову пеплом. Мятежный бухарский прокурор Фозилов сам "добровольно" уволился
09:00  В Ошмякистане, указом президента Киргизии, образован новый город - Базар-Коргон
08:52  Закидать кочерыжками. Отунбаеву и Жээнбекова требуют уволить из экс-президентов Кыргызстана
08:37  Новая структура Кыр-правительства. Плюсов мало, минусов много, - Азамат Акенеев
08:23  Упадок и крах американской империи: величайшая проблема Джо Байдена, - М.Бенджамин, Н.Дэвис
07:41  СССР: 1991-й, последний…, - Алексей Чичкин

07:19  В ритме сланца. Рост добычи нефти в США может подстегнуть ее в ОПЕК+
07:16  Не проткни! Дочь бывшего президента Кыргызстана занялась танцами на шесте
07:11  Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности, - Св.Князев
07:10  Независимость Шотландии укрепит стабильность и безопасность Европы, - Д.Минин
07:02  Элитного тадж-буржуина Хаеева (ООО "Хима", сын экс-премьера) посадили на 8 лет
06:59  ТаджГосэнергохолдинг "Барки точик" задолжал за уголь 120 млн сомони
06:51  "Они" вместо "он" и "она". Проглотят ли США "детрампификацию"? - Петр Сафонов
06:49  Наука доказала. Казахский певец Кудайберген действительно кыргыз... приаральский
06:43  Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила, - Нуртай Мустафаев
06:41  КазАкимы... Лучшие люди нашего города? - Д.Ашимбаев
01:41  COVID-19: Как спастись от третьей волны
01:40  Премьер Индии рассказал о глобальном заговоре против индийского чая
01:38  Новая стратегия США: Продажная элита России будет тараном против Китая, - "СП"
00:27  Главе КырКНБ Ташиеву (лидеру "ошмяков") в Германии будут удалять опасный тромб
00:13  Байден устанавливает для Эр-Рияда новые правила игры, - И.Субботин
00:08  Польской беженке Райкуль Жапаровой (сестренка) отменили приговор за мошенничество
Воскресенье, 07.02.2021
21:51  Умер экс-госсекретарь США Шульц, облапошивший Горбачева
16:54  В Египте нашли мумию с золотым языком (фото)
16:50  Дунгане Кордая учат казахский - как изменилась их жизнь через год после беспорядков
16:46  "Иногда нам трудно дышать". Насколько загрязнен воздух в Душанбе?
16:41  КазНувориши хотят застроить виллами и гостиницами заповедное урочище Бозжыра
16:38  Скончался Мирзо Бегматов - Герой Сталинграда и экс-1-й секретарь Кулябского горкома КПСС Таджикистана
16:37  Не брат ты мне: у Турции и США очередной кризис в отношениях
15:47  Умер легендарный боксер-чемпион Лео Спинкс, ушатавший самого Мохаммеда Али
10:33  Могучее царство Востока: Кыргызский каганат времен Темных веков, - А.Крохмаль
10:09  УкрРеформа образования как введение системы социального апартеида, - В.Пойманов
10:03  "Мягкая сила" и "Спутник V": Россия расширяет свое присутствие в мире, - El Mundo
09:55  В Йемене схвачен лидер арабского крыла "Аль-Каида" Халид Батарфи
09:41  ТаджСемейноАлюминиевую Талко возглавил Наджибулло Раджабов
09:30  Красотка Айжан Садыркулова (дочка экс-главы АП КР) будет исполнять роль главы Счетной палаты Кыргызстана
09:18  Новая Конституция: спорная редакция может ударить по имиджу Садыра Жапарова, - 24.kg
09:09  Цикл имени Порошенко. Как новый имидж Зеленского поможет ему удержать власть, - К.Скоркин
08:50  Мьянма переболела демократией, - С.Строкань
01:34  США уходят из Афганистана: Какие уроки Советского Союза выучила Америка
00:56  Тегеран повышает ставки в торге с Вашингтоном, - Александр Марьясов
00:53  Наши люди путают латинский алфавит с латинским языком, - Аташбеккызы
00:38  Сдохни, Сколково! В Казахстане создадут "национальный кластер искусственного интеллекта" весом $1 млрд
Суббота, 06.02.2021
22:43  Нужна ли "фатимизация" казахских женщин и "мухамедизация" казахских мужчин? - Н.Нуртазина
22:26  "По икрам и пяткам бьют дубинками...". 50 дней в туркменских тюрьмах (заметки бывалой)
17:34  Made in KZ: зачем Казахстану производить узбекские духовки и нагреватели
17:20  "Политический стриптиз" президента США, - Мих.Ростовский
17:10  Война с Китаем из-за Тайваня? - Чэз Фримен
17:09  УзПрез Мирзиеев "спонтанно" посетил махаллю в Фергане. Пипл в восторге (видео)
16:58  "Энергетический Перл-Харбор" 1973 года (уроки кризисной истории), - И.Макаров, Л.Чупилкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
ТаджГосэнергохолдинг "Барки точик" задолжал за уголь 120 млн сомони
06:59 08.02.2021

7.02.2021
Искандар Фируз

Теплоэлектроцентраль или ТЭЦ "Душанбе-2", подведомственная энергохолдингу "Барки точик", задолжала 120 миллионов сомони за уголь, который она использует, начиная с 2019 года. Из-за задолженности ТЭЦ администрация Фан-Ягнобского угольного разреза не может перейти на подземную добычу угля.

ТЭЦ "Душанбе-2" потребляет ежедневно более 6 тыс тонн угля и обеспечивает до 80 процентов потребности столицы Таджикистана в электроэнергии.

Директор угольного разреза "Фан-Ягноб" Фирузбек Сайфуллоев говорит, что уже несколько лет не может получить причитающиеся им деньги от ТЭЦ "Душанбе-2". В беседе с Радио Озоди он сообщил, что в настоящее время долг теплоэлектроцентрали перед его предприятием достиг уже 126 млн сомони.

По его словам, 71 миллион сомони из этой суммы это долг за 2019 год. "Барки точик" постоянно обещает, но не возвращает нам полную сумму. Мы вынуждены платить сотрудникам зарплату за счет прочих доходов. К тому же, в этом году мы должны перейти на подземную добычу угля, но никак не можем получить свои деньги от "Барки точик" - пояснил Сайфуллоев.

Умарали Ниезов, глава ТЭЦ "Душанбе-2", в ответ на эти претензии сказал, что в прошлом году с месторождения Фан-Ягноб для обеспечения ТЭЦ было получено угля на сумму 331 млн сомони и холдинг "Барки точик" должен был постепенно оплатить весь полученный уголь.

"В соответствии с решением правительства в прошлом году мы должны были сделать запасов угля в 110 тысяч тонн. Но в действительности закупили 1 миллион 145 тысяч тонн. И на самом деле у нас появился долг перед поставщиками, и "Барки точик" должен его постепенно возвращать", - отметил Ниезов.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, задолженность потребителей электроэнергии и тепла перед "Барки точик" достигла 3 млрд 52 млн сомони. Сайфиддин Караев, экономический обозреватель еженедельника "Азия-Плюс", сказал, что энергохолдинг из-за таких недостатков в своей деятельности потерял доверие граждан страны.

Он отметил, что угольные шахты и рудники должны пересмотреть практику продажи своей продукции: "Барки Точик" задолжал всем и вся. И поэтому угольные рудники должны продавать свою продукцию только за наличные".

Далери Джума
Далери Джума
Между тем, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далери Джума, выступая на итоговой пресс-конференции, так прокомментировал долги "Барки точик": "Жалобы от угольных шахт не всегда доходят до суда. Так как "Барки точик" – крупнейший покупатель угля с таких месторождений и судебная жалоба на него не всегда в пользу работы. Не следует забывать, что вклад обеих теплоэлектроцентралей в электроснабжении жителей Душанбе увеличился. А шахты и соответствующие структуры должны уделять больше внимания качеству добываемого угля".

ТЭЦ "Душанбе-2" стоимостью 350 млн долларов была построена китайской компанией TBEA. Взамен правительство РТ разрешило TBEA добывать золото на нескольких золоторудных месторождениях до тех пор, пока таджикская сторона не вернет средства, полученные на строительство ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль "Душанбе-2" мощностью 330 МВт/ч и 167 Гкал тепла обеспечивает более 80% ежесуточной потребности города Душанбе в электроэнергии. Ежесуточно станция вырабатывает 8 млн кВт.ч электроэнергии. Этот показатель составляет 14% от общего объема производимой в стране электроэнергии.​

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612756740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан занял 29 место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства
- Н.Нигматулин: мажилисмены рассмотрят неколько важных международных соглашений
- А. Мамин: приоритеты председательства РК в ЕАЭС учитывают вызовы и возможности в новых условиях
- Кадровые перестановки
- Немного об акимах
- Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила
- Свыше $738 миллионов неэффективно потрачены во время коронакризиса в Казахстане - Счетком
- Сенаторы обсудили проблемы промышленных предприятий
- Казахстан продолжает терять население
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  