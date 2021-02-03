Элитного тадж-буржуина Хаеева (ООО "Хима", сын экс-премьера) посадили на 8 лет

07:02 08.02.2021

Исматулло Хаеев, глава корпорации ХИМА, приговорен к 8 годам колонии

Февраль 03, 2021

Мирзонаби Холикзод



Исматулло Хаеев, руководитель ООО "ХИМА Текстиль" и корпорации ХИМА судом района Фирдавси города Душанбе приговорен к 8 годам колонии. Сына бывшего председателя Совета Министров Таджикской ССР обвинили в присвоении и растрате денежных средств.



Об этом сообщил Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, отвечая на вопрос корреспондента Радио Озоди на пресс-конференции в Душанбе. Он отказался говорить о деталях уголовного дела и лишь отметил, что расследование вели сотрудники Агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией.



Источник в антикоррупционном ведомстве на условиях анонимности 3 февраля сообщил Радио Озоди, что в отношении Исматулло Хаеева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 246 (Хищение средств, выданных в качестве кредита) УК Таджикистана. Следствие по делу было завершено в конце прошлого года, добавил источник.



О каком хищении и на какую сумму идет речь – пока неизвестно. Также неизвестно, как проходил судебный процесс и признал ли Исматулло Хаеев свою вину.



Родные Исматулло Хаеева заявили, что не согласны с приговором. "Пусть народ узнает, что Исматулло, сын покойного Изатулло Хаеева, бывшего председателя Совета Министров Таджикистана, стал ненужным и таким образом власти избавились от него", отметил в письме Радио Озоди Муродали Хаеев, один из родственников осужденного бизнесмена.



В ноябре 2017 года Высший экономический суд Таджикистана рассмотрел спор компании "ХИМА Текстиль" с российским банком "Авангард" о возврате 3 млн. долларов. Руководство "Авангарда" заявляло, что "ХИМА-текстиль" не может вернуть полученный в банке кредит и потребовало объявить таджикскую компанию банкротом и распродать ее имущество. Тогда ВЭС Таджикистана встал на защиту ООО "ХИМА-Текстиль".



"ХИМА Текстиль" основана в 2010 году, является одной из ведущих компаний в сфере текстильной и легкой промышленности Таджикистана и ежегодно выпускает до 3 тыс. тонн хлопковой пряжи.



Исматулло Хаеев – сын бывшего председателя Совета Министров Таджикской ССР Изатулло Хаеева. Хаеев-старший скончался 25 апреля 2015 года в возрасте 79 лет. Известный политик возглавлял Совмин Таджикской ССР с 4 января 1986 по 30 ноября 1990, в 1991-92 г.г. был премьер-министром Таджикистана. Изатулло Хаеева считали человеком, близким к президенту Эмомали Рахмону.